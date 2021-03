Frau Edelbauer, wie oft haben Sie heute schon einen Sprachassistenten wie Siri oder Alexa oder befragt?

Ich benutze so etwas eigentlich nie. Ich tippe die Dinge gerne in meine Geräte ein, in den Computer oder ins Handy.

Wie stark ist Ihr Alltag von künstlicher Intelligenz geprägt?

Im Grunde muss man ja bei jedem Algorithmus in den Sozialen Medien von einer Art künstlicher Intelligenz sprechen. Auch Google Maps ist eine Form, Daten zu sammeln und auszuwerten. Man kann dem also gar nicht entkommen. Aber bewusst verwende ich keine. Und mit der Komplexität eines Rechencomputers wie Dave in meinem Buch sind solche Systeme nicht zu vergleichen.

In Ihrem Roman „Dave“ geht es um die Konstruktion eines Supercomputers, einer Art Rechengott, der den Menschen überlegen sein soll. Was hat Sie an diesem Thema gereizt?

Mich hat der Berührungspunkt von Religion und neuester Technik gereizt. Es sind eigentlich ähnliche Verheißungen, mit denen beide umgehen – dieselben Sehnsüchte, Glaubenssätze und Erwartungen, allesamt biblisch konnotiert.

„Die Bedeutung des Titels habe ich vergessen“

Bezieht sich der Titel, zugleich der Name des Rechencomputers, auf den biblischen David, wie Kritiker Ihres Buches spekulieren?

Nein, Dave ist ein Akronym, das ich mir irgendwann ausgedacht und dessen Bedeutung ich dann vergessen habe. Meine Freundin sagt, Dave steht für: Das alles hat Raphaela Edelbauer vergessen.

Sie hätten den Titel ändern können ...

Nein, das macht man als Autorin nicht so leicht. Ich finde, er funktioniert doch sehr gut. Er ist bedeutungsoffen – und lässt sich zugleich offenbar auf viele Weise mit dem Inhalt des Buches verbinden.

Die zentrale Frage von Dave ist, ob ein Supercomputer eine Art menschliches Bewusstsein braucht, um selbstständige Denkprozesse durchzuführen? Was hat Sie daran interessiert?

Für mich sind die Fragen am interessantesten, die noch nicht gestellt wurden. Ich hatte das Gefühl, dass diese in den meisten Grundsatzdiskussionen nicht so stark behandelt werden. Ich glaube, dass die Selbstreproduktion von Menschen in Computern weniger auf Intelligenz beruht, sondern mehr auf anderen Prozessen, die philosophisch wesentlich interessanter sind, aber nicht so gut in eine Zeitungsschlagzeile passen. Da passt eher hinein, IBMs Watson kann 20 Trillionen Rechenschritte pro Sekunde durchführen.

Auf welche Grundsatzdiskussionen spielen Sie an?

Ich meine Diskussionen im medialen Diskurs, auch in den Computerwissenschaften. Ich denke, in den Naturwissenschaften gibt es einen gewissen Stolz, solche Fragen nicht aufzugreifen. Die Literatur kann da helfen.

„Es geht ums Verwischen der Grenzen von Mensch und Materie“

Auffällig ist in Ihrem Buch, dass die Protagonisten, die in einem Labor ohne Außenweltkontakt eingebunkert sind, ihre Lebensumwelt sprachlich vermenschlichen. Die Hardware eines Computers nennen Sie beispielsweise „Menschmaterial“. Warum?

Es geht um das Verwischen der Grenzen von Mensch und Materie. Die Protagonisten identifizieren jegliche Form von Materie mit Hardware. Das kenne ich auch aus computerwissenschaftlichen Diskursen. Man glaubt, das Gehirn sei so eine Art Informationszentrale, eine Festplatte oder so etwas. Wir haben schon immer die neueste Technologie mit uns selbst verglichen. Vor 200 Jahren war der Mensch noch so eine Art komplexer Dampfmaschine. Es gibt diese Trennung zwischen objektiver Außenwelt und subjektiver Seele bei organischen Lebenswelt aber nicht.

In Ihrem Buch tauchen Sie tief in die Entwicklungsgeschichte künstlicher Intelligenz ein. Haben Sie auch versucht, mit Wissenschaftlern Kontakt aufzunehmen?

Nein, aber ich habe den Roman am Schluss von Informatikern überprüfen lassen. Ich habe zehn Jahre an dem Buch gearbeitet. In der Zeit hat sich so irrsinnig viel verändert. Aber der Kern ist so allgemein, dass es nicht zielführend war, Wissenschaftlicher mit einzubeziehen. Das hätte die Leser in eine unnötige weitere Komplikation gestürzt. Das Buch ist ja so schon kompliziert genug.

„Es war eine Frage von Handwerk und Reife“

Sie haben das Buch dreimal umgeschrieben, bevor Sie es jetzt veröffentlicht haben. Warum?

Es war eine Frage von Handwerk und Reife. Ich konnte einfach vorher nicht gut genug schreiben. Es hat mein Vorgängerbuch „Das flüssige Land“ gebraucht, um zu begreifen, was es heißt, einen Plot über mehrere 100 Seiten voranzutreiben.

Zeigt die Corona-Pandemie nicht gerade, wie weit wir technisch von einem Supercomputer entfernt sind? Seit rund einem Jahr gelingt es uns nicht, unsere Daten so zu sammeln, dass wir die Kontaktpersonen von infizierten Menschen digital schnell aufspüren können.

Raphaela Edelbauer wurde 1990 in Wien geboren. Sie studierte Sprachkunst an der Universität für Angewandte Kunst. Mit ihrem Debütroman „Das flüssige Land" stand sie auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises und des Österreichischen Buchpreises. „Dave" (Klett-Cotta. 432 Seiten, 25 Euro) ist ihr zweiter Roman.

Ja, es ist wirklich kurios, dass die Menschheit zum Mond fliegen kann, aber noch nicht einmal ein Medikament gegen Schnupfen entwickelt hat. Das verleitet aber zu falschen Schlüssen. Ja, wir können unglaubliche Maschinen wie Teilchenbeschleuniger bauen. Das heißt aber nicht, dass wir in anderen Gebieten noch am Anfang stehen.

