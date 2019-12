Hannover

Handwerklich stimmt hier alles: Die Produktion „Was du nicht sagst! Eine gesellschaftspolitische Tanzstunde“, die unter der Regie von Jonas Vietzke im Theater an der Glocksee entwickelt wurde, überzeugt durch eine ausgeklügelte Dramaturgie und punktgenaues Timing. Andrea Casabianchi, Martin Maecker und Leif Scheele spielen mit Leichtigkeit und Leidenschaft.

Formal macht dieser diskursive Theaterabend großen Spaß. Komplex wird es bei den Inhalten, die hier verhandelt werden. Doch wie sollte das anders sein? Wer hinterfragen will, wie in einer zunehmend polarisierten und globalisierten Welt kommuniziert und kategorisiert wird, wie behauptet und begriffen, differenziert und diffamiert wird, der begibt sich ganz bewusst auf kaum zu überschauendes Terrain.

Wer tritt wem auf die Füße?

Da scheint es ein geschickter Kunstgriff der Theatermacher zu sein, auf diesem Terrain zum Tanz zu bitten: Wer führt, wer dreht sich im Kreis? Muss auf einen linken Schritt zwangsläufig ein rechter folgen? Wer tritt wem auf die Füße? Und wozu sind all die Regeln und Formalitäten gut?

Immer wieder tauchen die Unterrichtsziele des Welttanzprogramms auf, das Tanzlehrer in internationaler Zusammenarbeit entwickelt haben: „Die Grundschritte sollen weltweit gleich sein“, heißt es da zum Beispiel. Einerseits erinnert das an die Bedeutung gemeinsamer Grundlagen für faire Begegnungen. Andererseits verweist es unmittelbar auf Überheblichkeiten, die sich durch Globalisierung und Kulturimperialismus erhärten.

Anderssein und Abgrenzung klingen auch in der Regel an, die gespielte Musikrichtung solle erkannt werden. „Du musst Musik in ihrer Individualität wahrnehmen“, sagt dazu der eine Akteur. „Lass das doch einfach mal Musik sein“, widerspricht der andere. An der Produktivität von Identitätspolitik haben die Stückentwickler Zweifel. Schubladendenken verursache ihr sogar körperliche Schmerzen, sagt eine Darstellerin: „Warum tun wir das so freiwillig, so vehement?“ Das durch Identifikation verursachte Eingrenzen der eigenen Person sei ein Reflex auf die Unordnung der Welt. Auch die zunehmende Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und Gleichberechtigungsoptionen passt nicht zum Schubladenschmerz. Sprachsternchen und Diskriminierungsschutz nutzen die Theatermacher immer wieder für ironische Momente.

Die Frage der Gewissheit

Eine wilde Collage von Benimmregeln klingt schnell absurd. Die Stückentwickler scheinen dazu ermuntern zu wollen, nicht alles so eng zu sehen, sich zunehmend empfundenem Entscheidungsdruck nicht hinzugeben. Aber kommt diese Botschaft nicht Jahrzehnte zu spät? Heute wird die Gesellschaft durch eine neue Welle von offen zur Schau gestelltem Rechtsextremismus bedroht und die Welt durch eine Klimakatastrophe.

Das Programmheft zitiert den Philosophen Betrand Russell mit dem Satz, jene, die Gewissheit haben, seien dumm. Entspricht Gewissheit aber nicht eigentlich dem Wesen einer repräsentativen Demokratie, in der sich Gruppen stellvertretend auf Positionen festlegen und gemeinsam Entscheidungen treffen?

„Was du nicht sagst!“ bleibt eine beeindruckende Anhäufung von Positionen, die sich gegenseitig aufheben. Eine eigene Haltung bietet das Stück kaum. Es bildet Diskurse und deren Formate geschickt ab, um sich schließlich in Rat- und Hilflosigkeit zu flüchten.

Die Moral, man müsste eben mal wieder offen aufeinander zugehen, wirkt im Angesicht eines erstarkenden Faschismus und düsterer Umweltprognosen überholt – die Zeit für abwägendes Zögern und freundliches Plaudern ist abgelaufen.

