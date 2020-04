Hannover

Viele Stimmen – insbesondere auch aus der Wissenschaft – sind derzeit zum Coronavirus und der durch ihn ausgelösten Erkrankung Covid-19 zu hören. Der größte Wissenschaftler, den die Stadt Hannover je gehabt hat, Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), kann sich hierzu nicht mehr zu Wort melden. Dabei hatte dieser Universalgelehrte, dessen 300. Todestag 2016 mit vielen Veranstaltungen gedacht wurde, zu fast jeder Frage eine Antwort. Leibniz hat sich nicht nur mit Mathematik, Theologie, Philosophie, Technik und Finanzökonomie beschäftigt, sondern auch mit der Medizin und dem Gesundheitswesen.

Aus aktuellem Anlass haben Axel Haverich (AH) und J.-Matthias Graf von der Schulenburg (JMS) mit Leibniz ein posthumes Interview zur Corona-Pandemie geführt, wobei sie Leibniz in weiten Teilen so zu Wort kommen lassen, wie es aus dem Schrifttum bekannt ist.

„Krankenhäuser als abreißbare Bauten gestalten“

AH: Hochwohlgeboren, es wird viel von der Notwendigkeit von mehr Tests gesprochen, was raten Sie den Ärzten?

Mein wichtigster Rat an die Ärzte ist: „Fieber messen.“ Wer Fieber hat, ist krank und gehört ins Bett und behandelt.

JMS: Nach dem Vorbild der chinesischen „Fieberkliniken“ haben wir auf dem Messegelände in Hannover eine „Corona-Klinik“ als Behelfskrankenhaus eingerichtet. Finden Sie das gut?

„Wenn die Chinesen unsere Wissenschaft gelernt haben, jagen sie eines Tages die Europäer fort, so dass es mir scheint, dass keine Gelegenheit versäumt werden sollte, sich durch einen Austausch ihrer und unserer Kenntnisse zu entschädigen.“

JMS: Was sollten wir zur Verbesserung unserer Krankenhäuser tun?

Mein Vorschlag ist, die Krankenhäuser als „luftige, gut zu reinigende und nach gewisser Zeit abreißbare Bauten“ zu gestalten. Im Übrigen „können also die Lazarette wohl recht ein seminarium mortis und thesaurus infectionis genennet werden“.

Von welchem Leitgedanken sollte sich die Medizin leiten lassen?

Wie Sie wissen, ist mein Grundsatz „theoria cum praxi“. Ich habe 1670/71 schon in meinen Empfehlungen an den Kurfürsten in Mainz „Directiones ad Medicam pertinentes“ den Grundsatz „Rem medicam ad perferctionem evehere” nahegelegt. Nach meinem Tode hat der Rektor der MHH, der Internist und Medizinhistoriker Fritz Hartmann, meinen Grundsatz wie folgt zusammengefasst: „Das diagnostische Programm der Directiones ist auf Heilung der einzelnen Kranken gerichtet. Der Entwurf eines organisierten Gesundheitsdienstes und einer Epidemiologie hat das Ziel der Vorbeugung und die Bewahrung der Gesundheit der Bevölkerung. Ausgeführt wurde dieses Programm in bedeutenden Ansätzen erst in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts“ ( Fritz Hartmann, Leibniz über die Medizin, 1976).

„Kein edlers Instrument als ein Mensch“

JMS: … und an wen richten sich diese Empfehlungen?

Natürlich „an die Obrigkeit (…) Ich glaube in der Tat, daß dieser Teil der Staatsverwaltung, nach der Pflege der Tugend, die größte Sorge der Regierenden bilden sollte … würde eine bessere Staatskunst imstande sein, uns dereinst eine weit bessere Medizin, als wir jetzt haben, zu verschaffen (…) weil kein nützlichers noch edlers Instrument zu finden als ein Mensch.“

AH: „Was halten Sie in diesem Zusammenhang von dem von der Obrigkeit verordneten „Shutdown“ vieler Lebensbereiche?

Die Obrigkeit hat die Verantwortung für den Wohlstand und das Wohlergehen der Untertanen. Deswegen ist die medizinische Versorgung jedes Einzelnen sicherzustellen. Aber jeder Einzelne ist auch für seine Gesundheit verantwortlich. Deshalb sind die Regeln zu beachten. „Und zwar so bin ich zuvörderst der Meinung, daß der Juristen insgemein zu viel, der Medicorum aber zu wenige seyen.“

Thermometer statt Hand auf die Stirn

AH: Ach ja, Sie beklagen den Ärztemangel. Tun denn die Ärzte das Richtige?

Die Ärzte kennen und nützen die neuen Erfindungen nicht: Man läßt die Medizin „… bei ihrem alten Geschlepp (…) und der methodus medendi dergestalt bei denen nur allein geldesbegierigen Practicis in so schlechtem Stande blieben“. Sie sollten die neuen chemisch-diagnostischen Verfahren, wie sie in anderen Ländern wie Frankreich bereits geläufig sind, anwenden. Ich verweise auch auf die Notwendigkeit, Daten für die wissenschaftliche Forschung zu sammeln und die Nutzung von Thermometern, die englische Ärzte benutzen, statt nur die Hand auf die Stirn zu legen. Meinen Beitrag zur Sammlung von Daten habe ich mit der Entwicklung von Sterbetafeln geleistet.

JMS: Ist denn mehr Forschung nötig?

Natürlich, meine Herren Professoren! Um mehr Erkenntnisse zu bekommen, habe ich schon vor über 300 Jahren gefordert, Leichen nach den Todesursachen zu obduzieren. Denn den genauen Mechanismen des plötzlichen Lungenversagens bei einer Krankheit, die eigentlich wie eine gemeine Grippe verläuft, verstehen wir nicht. Außerdem empfehle ich randomisierte Studien mit Kontrollgruppen mit einer ausreichend großen Zahl an Probanden und Tierversuche zur Entwicklung von Arzneien.

Zur Person Axel Haverich ist Direktor der Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Er wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet, darunter auch dem Leibniz-Förderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und dem Niedersächsischen Staatspreis. Johann-Matthias Graf von der Schulenburg lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover. Er ist Direktor des Instituts für Versicherungsbetriebslehre und Herausgeber der Zeitschriften „European Journal of Health Economics“ und „Health Economics Review“.

Von Axel Haverich und J.-Matthias Graf von der Schulenburg