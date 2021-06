Hannover

Auf den Auftritt kommt es an. Das wissen die Liebenden und Leidenden, die Herrschenden und Dienenden am Hof des Herzogs Orsino in Illyrien. Deshalb treten sie auch immer mächtig auf, wenn sie auftreten: Stampfend machen sie auf sich aufmerksam. Ansonsten bewegt man sich wie auf dem Catwalk. Und alle glänzen. Anne Buffetrille hat das Personal von Shakespeares „Was ihr wollt“ in paillettenbesetzte Glitzerkostüme gesteckt. Alles sehr körperbetont. Wären die Darstellerinnen und Darsteller nur ein wenig korpulenter, würde die Assoziation von sprechenden Discokugeln naheliegen. Aber dick ist hier niemand.

Auch Sir Toby von Rülps nicht, von dem man das vielleicht erwarten würde. Ihn spielt Alrun Hofert, während Viola, die sich nach ihrem Schiffbruch als Mann verkleidet in die Dienste des Herzogs Orsino begibt, von einem Mann, nämlich Nikolai Gemel, gespielt wird. Den Herzog wiederum gibt eine Frau, Sabrina Ceesay, die auch in der Rolle der begehrten Olivia zu sehen ist, die wiederum Cesario liebt, der ja eigentlich Viola ist, die hier aber, wie gesagt, von einem Mann dargestellt wird. Beziehungsstatus: Es ist kompliziert.

Geschlecht ist eine Konstruktion. Für diesen Gedanken spricht viel – aber es ist längst nicht revolutionär oder gar aufregend, ihn zu äußern. Besonders originell ist die Entscheidung von Regisseur Ronny Jakubaschk also nicht, einige Frauenrollen von Männern und einige Männerrollen von Frauen spielen zu lassen. Und auch die Entscheidung, dass alle sieben Akteurinnen und Akteure gleichzeitig auch Närrinnen und Narren sind, bietet nicht viel Neues unter den Scheinwerfern. Clowns haben im Theater seit Jahrzehnten Konjunktur.

Spaßmacher, die keinen Spaß machen

Der Käfig voller Narren ist eine inszenatorische Herausforderung: Was macht man mit den Spaßmachern, wenn sie gerade keinen Spaß machen (was auch bei Shakespeare ziemlich oft der Fall ist)? Bei Ronny Jakubaschk lungern sie dann im Pulk katzenartig am Rand der Bühne herum. Das wirkt ein bisschen hilflos. Ab und zu singen sie auch – begleitet von einer dreiköpfigen Band, die auf dem Balkon des benachbarten Künstlerhauses untergebracht ist. Manchmal ist das schön melancholisch.

Beim Auftritt ist kräftiges Auftreten wichtig: Mathias Max Herrmann als Sir Andrew von Bleichenwang. Quelle: Katrin Ribbe

Was ihr wollt“ ist das Open-Air-Angebot des Schauspiels in dieser Saison. Für die Zuschauer wurde eine Arena (mit etwas Abstand zwischen den paarweise angeordneten Sitzen) in den Schauspielhof gebaut, das Spiel findet auf einer kreisrunden Scheibe aus OSB-Holzplatten statt, als Bühnenbild gibt es nur ein paar mit Fotos von Laub bedruckte Klötze, die Hecken darstellen sollen.

Bei der Malvolio-Intrige umzingeln die wandernden Heckenelemente den schockierten und geschmeichelten Haushofmeister, der fälschlicherweise glaubt, die Gräfin sei in ihn verliebt. Stella Hilb spielt Malvolio mit Bart und sonorer, aber nicht verstellt wirkender Stimme.

Jenseits des Androgynen

Ihr gelingt etwas Großartiges: Sie führt die Figur in einen Bereich jenseits des Androgynen und jenseits jeder Karikatur. Hier hat die Strategie der geschlechterüberwindenden Besetzung tatsächlich etwas Neues, etwas bisher Ungesehenes und irgendwie auch Unerhörtes geschaffen.

Stella Hilb verleiht der Inszenierung, die oft streng wie eine Versuchsanordnung wirkt und mit zwei Stunden und 45 Minuten deutlich zu lang ist, das, was Open-Air-Theater besonders braucht: Anmut und eine gewisse Leichtigkeit.

Weitere Vorstellungen am 17., 18., 19. und 20. Juni im Hof des Schauspielhauses.

Von Ronald Meyer-Arlt