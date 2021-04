Hannover

Während sich beim Städtebau in Deutschland vieles um Planung, Auflagen, Koordination und Infrastruktur dreht, vollzieht sich die rasante Verstädterung auf der Südhalbkugel oft eher spontan, informell und aus unmittelbaren Bedürfnissen heraus. Mancher spricht dabei abwertend von Slums. Die Forschung sucht inzwischen auch nach Potenzialen solcher Siedlungen. „Suburbia wird Utopia“ nennt die Volkswagenstiftung diesen Prozess im Titel einer Diskussionsveranstaltung im Schloss Herrenhausen am kommenden Donnerstag, die pandemiebedingt ins Internet verlegt wird. Mit dabei ist Astrid Ley, Professorin für Internationalen Städtebau an der Universität Stuttgart.

Frau Ley, was haben Städte weltweit gemeinsam?

Dass wir uns mit internationalen Perspektiven beschäftigen, ist wichtig, weil inzwischen die Hälfte der Menschheit in Städten lebt. Im globalen Süden beobachten wir eine Dynamik, wie sie vielleicht mit der Zeit der europäischen Industrialisierung vergleichbar ist, als ebenfalls sehr viele Menschen in die Städte strömten.

Sie versuchen also herauszufinden, wie Sie Städte auf der Südhalbkugel bei diesen Prozessen unterstützen können?

Wir fragen danach, wie man sie positiv begleiten kann. Eine lernende Perspektive ist aber ebenso wichtig. Es gab lange Zeit ein Exportmodell, bei dem die europäische Stadt möglichst überall repliziert werden sollte. Nun gibt es zum Beispiel eine Gruppe afrikanischer Stadtforscher, die von Theoriebildung aus dem Süden spricht. Sie sagen: „Bei euch passiert ja nicht mehr viel, die Dynamik liegt im Informellen bei uns – jetzt müsst ihr versuchen, uns zu verstehen, und überlegen, was das für euch bedeutet.“ Wir schauen, was für uns befruchtend sein könnte.

Worum könnte es sich dabei zum Beispiel handeln?

Direkte Übertragungen sind immer gefährlich. Worüber wir aber nachdenken könnten, wären alternative Formen des sozialen Miteinanders, Selbstorganisation und Gestaltung von unten. Wir müssen verstehen, wie Dinge vor Ort funktionieren – aber Entscheidungsträger stehen eben auch vor ähnlichen Herausforderungen. Städte sind global vernetzt.

„Durch den Anspruch, die volle Kontrolle zu behalten, werden wir starr und unflexibel“: Astrid Ley. Quelle: Brigitta Stöckl

Geschieht diese Vernetzung nur auf oberster Ebene?

Manche lokale Gemeinschaften organisieren das auch selbst. Es gibt Netzwerke wie Slum/Shack Dwellers International, die Vernetzungsstrategien aus informellen Siedlungen übernehmen – zum Beispiel die der Sparclubs, in denen sich zusammengelegtes Geld schneller vermehrt. Die globalen Zusammenschlüsse setzen kollektive Mittel und gesammelte Daten dafür ein, in Austausch zu treten und sich Gehör zu verschaffen, zum Beispiel bei der Cities Alliance, einer globalen Partnerschaft von Gebern, die städtische Armutsbekämpfung von Brüssel aus voranbringt. Plötzlich sitzen da Vertreter der städtischen Armen mit am Tisch und gewinnen Verhandlungsmacht. Auch sind sie gegenüber ihrer Kommune nicht mehr Bittsteller, sondern Partner und Mitentscheider.

Lesen Sie auch: Staatspreis für Architektur geht an Wohnbau in Hannover.

Welche Chancen können fehlende Infrastrukturen denn bergen?

Eine Romantisierung wäre falsch. Es gibt aber Länder, in denen bis zu 80 Prozent der Siedlungen informell sind. Das erzählt auch von Potenzialen: Da haben Menschen etwas selbst geschafft, was eine Kommune nicht für sie leisten konnte: sich mit Wohnraum zu versorgen. Dabei verkehren sich Prozesse, Land wird besetzt und ohne Genehmigung bebaut. Erst ganz am Ende steht vielleicht eine Legalisierung und das Recht, dort zu leben. Für die Stadtplanung wären Abriss oder Umsiedlung keine Lösung, sie muss sich als Partner in diesem Prozess verstehen, Siedlungen aufwerten und anerkennen, was da geschaffen wurde.

Bedeutet eine Akzeptanz des Informellen also Deregulierung?

In der Soziologie gibt es den schönen Begriff des kontrollierten Kontrollverlustes. Durch den Anspruch, die volle Kontrolle zu behalten, werden wir starr und unflexibel. Aber es ist eine Gratwanderung: Informell ist oft auch prekär. Es geht dann um die Dauerhaftigkeit von Lösungen und die Frage, wie man Menschen helfen kann, nach einem ersten Ankommen weitere Schritte zu unternehmen. Letztlich geht es um Möglichkeitsräume.

Soll den Familien das Überleben ermöglichen: Siedlung im südafrikanischen Kapstadt. Quelle: Astrid Ley

In Deutschland bewegen sich dynamische, selbst organisierte Prozesse oft in Grauzonen. Sehen Sie Parallelen zu besetzten Immobilien oder experimentellen Stadtprojekten junger Menschen?

Es geht hier wie da um den Versuch, Nischen und Lücken zu finden und auszufüllen. Bei uns sind das eher intentionale Gemeinschaften, die sich aus bestimmten Gründen zusammenfinden, zum Beispiel um Gentrifizierung entgegenzuwirken – aber nicht, um für ihre Familie ein Überleben zu ermöglichen. Die Grauzonen werden bei uns immer kleiner. Experimentelle Projekte brauchen ja trotz allem Genehmigungen. Bei internationalen Bauausstellungen kann das Planungsrecht oft ein wenig ausgehebelt werden, um Dinge zu erproben. Dieses Instrument ist aber inzwischen ein wenig zu sehr zum Stadtmarketing verkommen.

Zur Person Astrid Ley wurde 1974 in Köln geboren und hat in Aachen Architektur studiert. Seit 2014 ist sie Professorin für Internationalen Städtebau an der Universität Stuttgart. Am Donnerstag, 15. April, ist sie Teilnehmerin eines Herrenhäuser Forums der Volkswagenstiftung. Unter dem Motto „Suburbia wird Utopia – Wie die Ärmsten der Armen Städte gestalten“ diskutiert sie mit Klaus Teschner vom katholischen Hilfswerk Misereor und Christian Werthmann vom Institut für Landschaftsarchitektur der Universität Hannover. Die Veranstaltung findet digital statt. Der Live-stream ist von 19 Uhr an über die Website der Volkswagenstiftung erreichbar. Am Montag, 19. April, wird eine Aufzeichnung des Abends von 20.33 Uhr an auf NDR Info gesendet.

Wo sehen Sie im deutschen Städtebau Veränderungsbedarf?

Viele unserer Gesetze stammen aus einer Zeit, als das Auto noch im Vordergrund stand. Auch manche Definitionen sind wohl überholt, wenn es zum Beispiel um Lärmbelästigung in bestimmten Stadtgebieten geht. Bei uns wird fast alles von oben geregelt, nicht von unten entwickelt. Man müsste einige Grundlagen ändern, damit Stadtplanungsämter anders reagieren können. Man kann ja nicht immer nur den Einzelnen dafür verantwortlich machen, dass er eben im Rahmen des Möglichen handelt. Wir müssten mehr Raum schaffen, auch im übertragenen Sinn.

Von Thomas Kaestle