Hannover

März 2023. Die Sonne kommt endlich durch, die Temperaturen steigen. Die Stimmung ist gelöster als im Vorjahr oder in dem Jahr davor. Das Coronavirus hatte im Winter noch mal einen Anlauf genommen, konnte aber nicht mehr sonderlich viel Wirkung entfalten. Die Lage in den Kliniken ist entspannt. In der Zeitung dominieren inzwischen andere Themen. Es scheint überstanden zu sein.

Und nun? Alles wieder wie früher?

Wenn wir in einer Krise stecken, wünschen wir uns oft, dass alles wieder so wird, wie es vorher war. Doch das wird es nie. Das kann es nicht werden, schon deswegen nicht, weil wir selbst nicht mehr so sind wie früher. Weil wir uns durch die Krise verändert haben, weil wir neue Erfahrungen gemacht haben, anders fühlen, anders denken als zuvor. Und meistens ist das gut. Es steckt eine Chance darin: Wir können uns weiterentwickeln. Wenn wir wollen.

Wenn der Alltag aus den Fugen gerät

Das Coronavirus ist viel mehr als nur eine Pandemie mit der Gefahr schwerer Erkrankungen. Das Erste, was das Virus gemacht hat, war: Es hat uns gezeigt, dass unsere Annahme, wir hätten unser Leben im Griff, eine Illusion ist. Wir lernen dergleichen immer dann, wenn der Alltag aus den Fugen gerät – das gilt bei privaten Schicksalsschlägen, aber auch bei äußeren Katastrophen.

Pest, Spanische Grippe, der Einbruch von Naturgewalten – solche Erfahrungen sind Einschnitte, die uns zeigen, wie klein wir sind. Nach einer Weile vergessen wir das wieder – was verständlich ist, denn niemand kann durchgehend im Krisenmodus leben. Aber es würde helfen, es würde uns aufmerksamer und vielleicht auch etwas demütiger machen, wenn wir uns gelegentlich vergegenwärtigen, dass wir nicht die Herrscher der Welt sind.

In der Bibel steht zwar, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Und das hat er ja auch gründlich versucht. Aber es ist ein Missverständnis, wenn wir glauben, wir wären hier die Chefs. Der Begriff „Untertan“ oder „untergeben“ bedeutet ursprünglich, dass etwas unter unseren Schutz gegeben wurde. Wir hätten also für das Wohlergehen der Erde sorgen müssen, statt sie auszubeuten.

Letzteres rächt sich jetzt, mit dem Klimanotstand ebenso wie mit Corona: Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass die Übertragung des Sars-CoV2-Virus von Fledermäusen auf Menschen – ebenso wie künftige Virusübertragungen von Tieren auf Menschen – damit zusammenhängt, dass wir immer mehr Lebensräume von Tieren zerstören und dass wir Tieren zum Zweck ihrer wirtschaftlichen Nutzung zu nahe kommen.

Hilft Omikron?

Niemand kann sagen, wann genau wir die Corona-Bedrohung überwunden haben werden. Ob die Omikron-Variante uns hilft, Corona in den Status einer gewöhnlichen Grippe zu überführen? Ob wir im Sommer wieder Feten feiern, im Herbst auf Abstand und Masken verzichten und im März 2023 tatsächlich das Pandemiethema weitgehend zu den Akten legen können? Vielleicht. Was wir dann aber nicht tun sollten, was wir eigentlich nicht tun können, wäre, weiterzumachen wie bisher.

Zumindest für Deutschland können wir konstatieren: Wir sind gut durchgekommen. Natürlich hat es Fehler in der Pandemiebekämpfung gegeben, Menschen machen nun mal Fehler, Politiker sind Menschen, und Corona konnte niemand vorher üben. Ja, wir hätten mit den Alten nicht so rigide umgehen dürfen, und wir sollten dringend mehr auf Kinder und Jugendliche achten, deren Zukunft wir gefährden, wenn ihnen die Isolierung die Seele zerfrisst. Aber insgesamt stehen wir gut da. Das liegt daran, dass wir ein funktionierendes Gemeinwesen sind, in dem die Mehrheit zeitweise Freiheitseinschränkungen wie Lockdown und Ausgangssperre oder auch eine Impfpflicht mitträgt, weil sie weiß, dass der Staat das nicht verhängt, um sie zu gängeln, sondern um alle zu schützen.

Wir sind nicht gespalten

Spaltung? Wir sind nicht gespalten. Es gibt eine kleine Minderheit von Querköpfen (Querdenker sind sie nicht, denn Querdenker können ohne Schablonen denken), die sich selbst abseits der Gesellschaft stellen. Diktatur? Die Behauptung ist lächerlich. Wer Interesse an Diktaturen hat, dürfte in vielen anderen Ländern ausreichend Anschauungsmaterial finden. Und dass die Corona-Skeptiker sich von den Rechten einspannen lassen – nun ja: Die Rechte war schon immer asozial. Und es ging ihr noch nie um Inhalte, sondern immer nur um das Beherrschen anderer. Vielleicht merkt das der eine oder andere sogenannte „Spaziergänger“ irgendwann.

Was haben wir gelernt in der Pandemie? Wir haben erlebt, dass Homeoffice vielerorts möglich ist, dass es sogar der Familie und, durch weniger Pendeln, der Umwelt nützen kann. Das sollten wir uns erhalten, und zwar im Sinne eines besseren Lebens, nicht nur, wie es manche Unternehmen schon planen, unter profanen Einsparaspekten. Ein zugewandter, respektvoller Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nützt Firmen sehr viel mehr, als die Belegschaft nur als Kostenfaktor zu sehen: Wer seine Arbeit liebt, arbeitet gut.

Zugleich haben wir die Erfahrung gemacht, dass Videokonferenzen uns zwar helfen, den Betrieb auch in Notzeiten aufrechtzuerhalten, aber langfristig dazu führen, dass die Kommunikation verarmt. Menschen brauchen die Anwesenheit von Menschen, mit noch so vielen digitalen Freunden bleibt man einsam vor dem Bildschirm – weswegen wir auch die erste Schülergeneration erleben, die unbedingt zur Schule gehen will.

Wir entscheiden

Es gilt also, einen klugen Mittelweg zwischen Homeoffice und Präsenz zu finden. Es gilt auch, einen neuen Blick auf unsere Wohnquartiere zu werfen, die sich in dem Moment, in dem man nicht mehr ständig shoppen oder ins Fitnessstudio gehen oder sich sonst ablenken konnte, als oftmals tote, unwirtliche Zonen erwiesen haben. Im Lockdown haben wir außerdem gelernt, dass das Leben schal und traurig wird, wenn es nur aus Essen, Schlaf und Arbeit besteht: Kopf und Herz können ohne Kultur nicht existieren. Hier wäre ein echter Paradigmenwechsel nicht nur möglich, sondern nötig – viel zu lange wurde Kultur nur als Beiwerk angesehen. Sie ist aber existenziell.

Die Geschäftsschließungen haben zu einem Boom des Onlinehandels geführt. Das war in der Krise okay. Aber wollen wir es beibehalten? Wollen wir tonnenweise Verpackungsmüll produzieren, wollen wir ständig Lieferfahrzeuge auf Radwegen, wollen wir Jeff Bezos noch reicher machen? Unser Handel vor Ort stirbt nicht einfach so. Wir entscheiden, was passiert.

Eine der überraschenden Erfahrungen der Corona-Krise ist, dass der Staat Millionen an Wirtschaftshilfen zunächst weitgehend ohne Kontrollen ausschütten kann, und die große Mehrheit der Antragsteller missbraucht das nicht. Wir sind kein Volk von Betrügern. Vielleicht sollte man mal versuchen, das alte Lenin-Motto umzukehren: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.

Wir wissen, was wir wissen müssen

Vor allem aber haben wir zu Beginn der Pandemie erlebt, dass die meisten Menschen plötzlich ganz anders miteinander umgegangen sind. Freundlicher, zuvorkommender, Unbekannte haben sich gegrüßt, es wurde mehr gelächelt – Not schweißt zusammen. Alle, die das erlebt haben, haben gespürt, dass es ihnen guttut. Und man muss es nicht bleibenlassen, wenn uns der Alltag wiederhat.

Menschen sind lernfähige Wesen. Wir können unser Verhalten gegenüber unseren Mitbürgern und gegenüber Tieren ändern, wir können den Klimaschutz sehr viel radikaler voranbringen, falls wir möchten, dass unsere Enkel selbst noch Enkel haben können. Wir haben erlebt, dass es geht. Wir wissen alles, was wir wissen müssen. Und wir wissen, wohin es führt, wenn wir ignorieren, was wir wissen.

Es wäre das Beste, was uns passieren kann, wenn nicht mehr alles so wird, wie es war.

Von Bert Strebe