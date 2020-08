Hannover

Eine Tournee des Musicals „We Will Rock You“ mit den großen Hits von Queen gerät wegen der Corona-Pandemie aus dem Zeitplan. In Hannover wird die Show, die nach ursprünglichen Plänen vom 2. bis zum 14. Februar 2021 im Theater am Aegi gezeigt werden sollte, erst 2022 zu sehen sein. Neue Termine sind jetzt vom 22. März bis zum 3. April 2022. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.

Drei Millionen Zuschauer

Bislang hatte die Show weltweit bereits rund drei Millionen Besucher. Die deutsche Version des Stücks, bei dem die englischsprachigen Songs der Band mit deutschen Dialogen verknüpft werden, war bereits vier Jahre im Kölner Musical Dome zu erleben. Das Stück ist eine futuristische musikalische Komödie, die an die legendären Live-Auftritte von Queen erinnern soll. Zu hören sind darin gut zwei Dutzend Klassiker wie „We Are the Champions“, „Killerqueen“ und „Bohemian Rhapsody“.

Von Stefan Arndt