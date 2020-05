Wegen Corona: Bewerbungsfrist für Kulturhauptstadt verlängert

Hannover

Wegen der Corona-Krise verzögert sich nun auch das Wettbewerbsverfahren um den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt. Unter anderem wird die internationale Jury nicht wie geplant Mitte September nach Hannover kommen, sondern erst in der Woche vom 19. bis zum 23. Oktober. Die Entscheidung für eine der Bewerberstädte Hannover, Hildesheim, Chemnitz, Magdeburg und Nürnberg soll am 28. Oktober in Berlin verkündet werden. Darauf haben sich die Kandidaten mit der EU-Kommission, der Kultusministerkonferenz und der Kulturstiftung der Länder geeinigt.

Hannover liegt auch so im Zeitplan

Die Bewerbungsteams der fünf Städte gewinnen damit Zeit für die Abgabe ihrer zweiten Bewerbungsschrift: Die Bid Books müssen nun bis 21. September abgegeben werden, ursprünglich lief die Frist bis Ende Juli. Ziel sei es, das Verfahren unter Berücksichtigung höchstmöglicher Gesundheitsstandards in 2020 abzuschließen, teilte die Kulturstiftung der Länder, die den Wettbewerb organisiert, am Donnerstag mit.

Anzeige

In Hannover war man lange davon ausgegangen, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht verändert würde. Die um ein künstlerisches Team erweiterte Bewerbungsgruppe hätte den Abgabetermin im Juli ohne Probleme halten können. Das war in anderen Städten offenbar anders.

Weitere HAZ+ Artikel

Ursprünglich waren zehn Städte im Rennen um den Titel. Nach der ersten Bewerbungsrunde und der Abgabe eines ersten Bid Books wurde der Teilnehmerkreis auf fünf Bewerber verkleinert. Neben einer deutschen Kulturhauptstadt wird es 2025 auch eine in Slowenien geben.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt