Die University of Southern California in Los Angeles analysiert in einer jährlichen Studie unter anderem die Frauenquote im Pop-Business. Demnach waren zuletzt 20,2 Prozent der Songs in den Charts und damit in den populären Radioprogrammen von ausführenden Künstlerinnen. Nur 12,9 Prozent der Songs sind von Komponistinnen und nur 2 Prozent von Produzentinnen in Studios aufgenommen. Warum ist das so? Wie kann sich das ändern? Sind Frauen vielleicht sogar die besseren Musikproduzentinnen?

Anlässlich des Weltfrauentages am 8. März haben wir Hannovers erste ausgebildete Musikproduzentin, Cathy Meyer, im Studio des Musikzentrums in der Nordstadt zu ihrer Arbeit befragt.

„Und ... was machst du hier so?“

Cathy Meyer, es gibt Zahlen wonach nur 2 Prozent der Songs in Charts und Radio-Playlisten von Frauen produziert sind. Es gibt also viel zu wenig Produzentinnen. Sie sind jetzt eine. Ist das was Besonderes?

Es kommt schon vor, dass ich Musikern im Studio begegne, die fragen „Und was machst du hier so?“. Wenn ich dann sage, dass ich hier Tontechnikerin bin, dann reagieren sie so: „Ach was, wirklich, ist ja cool, krass“.

Also wird eher vermutet, Sie kochen Kaffee oder machen Schreibarbeiten im Büro. Aber das ist nicht so.

Zum Glück nicht.

Erzählen Sie mal Ihren Weg hin zu der Entscheidung, diese Ausbildung zu machen.

Ich hab mit 13, 14 Jahren angefangen, mir das Gitarrespielen beizubringen. Ich wollte immer singen, mich aber auch selbst begleiten. Mit 16 habe ich meine erste EP aufgenommen mit dem Produzenten Jens Krause (lange Haus- und Hofproduzent von Fury in the Slaughterhouse; d. Red). Meine Eltern wünschten sich dann, dass man eine sichere Ausbildung macht, bei VW oder so was. Ich wollte aber einfach nur Mucke machen.

Was haben die Eltern gesagt?

Da ging es schon intensiv hin und her. Aber mein Vater ist selbst Musiker und leitet eine Big-Band. Meine Mutter ist begeisterte Musikhörerin und Konzertgängerin. Sie haben mich mit meiner Musik immer unterstützt.

Und dann?

Eigentlich wollte ich sogar in die Veranstaltungstechnik, was ja von außen betrachtet auch so ein knochenharter Männerjob ist. Ich bin dann über die Praktika hier ins Musikzentrum Hannover mit seinem Studio gekommen. Und dann fiel die Entscheidung, dass ich in die etwas feinfühligere Musikproduktion noch besser reinpasse.

Ausbildungsname im Behördendeutsch: „Mediengestalter Bild und Ton“

Wie heißt der Ausbildungsgang genau?

Mediengestalter Bild und Ton. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, was wir hier machen. Musikproduzentin gibt es eigentlich gar nicht als Ausbildungsberuf. Aber weil das Wort Ton drin vorkommt, geht das schon irgendwie.

Verstehen Sie sich eher als Musikerin oder als Toningenieurin und Produzentin, die anderen Musikerinnen und Musikern hilft?

Ich verstehe mich weniger als Technikerin, sondern als Künstlerin. Ich liebe es, bei künstlerischen Projekten den Überblick über alle Details zu behalten. Es geht immer darum, die Vision der Künstlerinnen und Künstler zu verstehen. Ich habe die Ausbildung aber auch gemacht, um etwas für meine Mucke zu lernen.

Wie groß ist der Vorteil für Sie, dass Sie als Musikerin über Produktions-Knowhow verfügen?

Groß.

Als Produzentin brauchen Sie neben dem technischen Wissen auch die „Softskills“, für Künstlerinnen und Künstler eine Atmosphäre zu schaffen, in der diese ihr bestes geben können. Ist das auch Ausbildungsinhalt?

Nicht unbedingt, aber wir lernen das hier im Betrieb. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe: Wie geht man mit den Kunden um, wie schafft man es, dass er sich wohl fühlt?

Haben Sie Vorbilder, andere Produzentinnen?

Im Studio- und Live-Bereich gibt es weniger als 5 Prozent Frauen. Ich kenne gar keine, um ehrlich zu sein.

Sind Sie Pionierin, werden andere folgen?

Ich glaube, mir werden auf jeden Fall welche folgen. Es gibt das Studio im Musikzentrum seit den Neunzigerjahren. Ich bin die erste Frau hier. Inzwischen sieht man aber an den Bewerbungen um den Ausbildungsplatz: Es werden mehr.

Was machen Sie bei einer Musikproduktion anders als es ein Mann machen würde.

Man sagt ja,Frauen haben ein bisschen mehr Feingefühl. Vielleicht sind wir nicht so technikbesessen, da wird mehr reingefühlt. Vielleicht gelingt es Produzentinnen auch besser, Künstlern zu erlauben, sich auszuprobieren.

Welche Musik mögen Sie eigentlich selbst?

Ganz viel verschiedenes. Ich liebe Folk und melancholische Sachen. Ich mag Metall und Reggae und bin auch irgendwie bei Dubstep hängengeblieben.

„Wenn Rapper kommen, finde ich es spannend, die zu challengen“

Mit welchen Musikern haben Sie hier schon gearbeitet?

Manchmal kommen hier Jungs, die rappen wollen. Ich übernehme die Produktionen dann ganz gerne, weil ich es spannend finde, die ein bisschen zu challengen, mal zu gucken, wie er sich verhält, wenn er dann als Produzentin eine Frau da sitzen hat. Die stutzen oft erst einmal, wenn da ein Girl sitzt, sind dann aber total sweet und zufrieden. Ich hatte hier auch mal einen Junggesellenabschied, ein Haufen junger Männer. Davor hatte ich zuerst etwas Respekt. Die haben einen Song umgetextet und für die Braut aufgenommen.

Und?

Die hatten dann so viel Spaß, und ich hatte auch total Spaß. Das war echt schön. Also: Man bekommt das immer mit, dass die denken: Oh, da sitzt jetzt ein Girl. Aber wenn man sich reinhängt und versteht, was sie möchten, dann kann das sehr nice sein.

Von Volker Wiedersheim