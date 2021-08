Hannover

„Das Schönste wäre, man müsste diese Ausstellung überhaupt nicht machen“, sagt die Künstlerin und Kuratorin Ilka Theurich. Sie sagt das, weil mit dieser Ausstellung ein Anliegen verbunden ist. Wenn das erfüllt wäre, bräuchte es die Kunst nicht weiter. In der Ausstellung „Bye Bye Binary“, die am 1. August im noch im Umbau befindlichen Club „Weltspiele“ (Weidendamm 8) und eine Woche später im „Monkey’s“ am Raschplatz eröffnet wurde, geht es um das Themenfeld Geschlecht und Identität.

Elf Künstlerinnen und Künstler setzten sich in der vom „kreHtiv Netzwerk Hannover“ veranstalteten Ausstellung mit den bestehenden Geschlechternormen auseinander, weisen darauf hin, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt, dass Geschlechterzughörigkeit sich wandeln kann und dass die bestehenden gesellschaftlichen Geschlechternormen möglicherweise immer noch recht eng gefasst sind.

Prozess einer Identitätsfindung

Das Künstlerduo Maria Kätz und Conrad Veit zeigt den Schwarz-Weiß-Kurzfilm „Blastogenese X“, in dem eine Frau als Tierwesen verkleidet durch Steinbrüche tanzt. Lexi Schnäbele präsentiert ein großformatiges Foto, das sie selbst aus extremer Froschperspektive zeigt. Das Werk sei auch eine „Selbstermächtigung“, sagt die Künstlerin. Ein anderes Bild zeigt ihr Gesicht, das durch die Scherben eines Glases zerschnitten wird. Hier kann man sich den schmerzhaften Prozess einer Identitätsfindung vorstellen.

Anna Eisermann in der Ausstellung „Bye Bye Binary“ in den „Weltspielen“, Weidendamm 8. Quelle: Nancy Heusel

Karu-Levin Grunwald-Delitz, der sich „Transmann“ nennt und sich auch literarisch für die Anerkennung von „Transmenschen“ einsetzt, veranstaltet einen Schreibworkshop, in dem es um die Erfahrungen von Menschen geht, deren Geschlechterzugehörigkeit nicht eindeutig ist. Teilnehmen dürfen Menschen, deren „geschlechtliche Verortung oder Performance nicht den klassischen Geschlechterbildern entspricht“.

Im fast fertig umgebauten Club am Weidendamm 8 sind die Werke bis Ende August zu sehen. Im September hoffen die Betreiber den Clubs dann wieder eröffnen zu können. Er soll den Namen „Weltspiele“ tragen. Auffallend: Der Club hat zwei Ebenen und eine muschelartig geschwungene raumhohe, gemauerte Bassbox. Dass sich Kuratorin Ilka Theurich mit ihrem Team Clubs als Ausstellungsorte ausgesucht hat, hängt mit ihrem Anliegen zusammen: Sie möchte viele Menschen – auch jenseits des Kunstbetriebs – erreichen.

Deshalb gibt es auch einen „Beirat“, der an der Konzeption der Ausstellung mitgewirkt hat und dessen Mitglieder auch Führungen durch die Ausstellung anbieten werden.

Von Ronald Meyer-Arlt