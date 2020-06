Hannover

„Der Hammer und der Tanz“ – kaum eine Metapher beschreibt den Kampf gegen das Coronavirus wohl so treffend wie die Aussage des Verhaltenspsychologen Tomas Pueyo. In seinem gleichnamigen Aufsatz setzt er den Lockdown mit einem Hammerschlag gleich. Nun hat die Phase des Tanzes begonnen: die schrittweise Lockerung, das vorsichtige Sich-Wieder-Annähern. Leider ist die Tanzstrategie noch nicht so weit fortgeschritten, dass es auch auf öffentlicher Bühne wieder Darbietungen gibt. So wurde auch aus dem alljährlichen Internationalen Wettbewerb für Choreografie der hannoverschen Ballettgesellschaft diesmal eine reine Videoshow. Die Darbietungen standen aber noch aus einem anderen Grund ganz im Zeichen von Corona: Selten ging es auf so vielfältige Weise um das Thema Nähe und Distanz.

Vom Ende einer Beziehung

Die Clips der von einer Vorjury ausgewählten 20 Kandidaten waren auch für das Publikum unter haz.de im Internet zu sehen. 4900 Leser haben ihre Stimme abgegeben und Tu Hoang zu ihrem Favoriten gewählt – ebenso wie die Jury aus renommierten Choreografen, die unter Vorsitz von Braunschweigs Tanzchef Gregor Zöllig die Hauptpreise vergeben hat. Wettbewerbssieger Tu Hoang stammt aus Vietnam und ist derzeit als Tänzer in Rotterdam bei der Conny Janssen Danst Company engagiert. Sein mit insgesamt 7000 Euro prämiertes Duett „Trial“, in dem er selbst mit einem anderen Mann tanzt, behandelt den Bruch einer Beziehung: Aus harmonischer Synchronität wird schließlich aggressiv aufgeladene Abkehr. Tu Hoangs Bewegungsvokabular ist vielschichtig und bedient sich sowohl beim klassischen Ballett als auch beim asiatischen Kampfsport. Wie spannend das ist, wird vor allem in den ersten zwei Minuten klar, in denen der Choreograf gänzlich auf Musik verzichtet, was der Zuschauer aber angesichts der beredten Vorführung keineswegs bedauert.

Eine Hommage an Keith Jarrett

Insgesamt hatten 242 Nachwuchschoreografen aus 53 Ländern Bewerbungsvideos eingereicht. Das Gros kam aus Frankreich und Italien – doch auch ein hannoverscher Tänzer war dabei: Francisco Banos Diaz, der aus Spanien stammt, ist derzeit beim Ballett des niedersächsischen Staatstheaters unter Leitung von Marco Goecke engagiert. Goecke, einst selbst Wettbewerbsteilnehmer, saß auch in der Jury. Banos Diaz erhielt für sein elegantes und kraftvolles Duett „Toothpicks“ den dritten Preis (3000 Euro), muss sich diesen aber mit dem Australier Samuel Young-Wright teilen. Dieser überzeugte mit seinem „ Carnegie Solo“, einer fünfminütigen, Hommage an den amerikanischen Pianisten Keith Jarrett.

Den zweiten Platz belegte die spanisch-italienische Formation Frantics Dance Company mit ihrem vom Hip-Hop inspirierten Stück „Space“ für vier Tänzer. Mit dem Kritikerpreis wurde der beim Aterballetto engagierte Italiener Roberto Tedesco bedacht. Er überzeugte die Tanzkritiker mit einem Duett, für das er zwei junge Amateurtänzer ausgewählt hatte. Alessia Ceccarelli und Giacomo Reggiani lieferten jedoch eine höchst professionelle Leistung ab. Ihr „AGR Duet“ ist weder Liebesgeschichte noch Gefühlsdrama, sondern konzentriert sich mit schnörkelloser Klarheit ganz auf das Zusammenspiel von Raum und Bewegung – und von Distanz und Nähe.

Die Sehnsucht nach der Sinnlichkeit von Nähe

Zöllig, künstlerischer Leiter des Wettbewerbs, lobte das insgesamt hohe Niveau der eingereichten Arbeiten. Neben den Geldpreisen gab es zusätzlich fünf Produktionspreise. Diese Preisträger bekommen die Möglichkeit, an einem festen Haus mit einem Ensemble ein abendfüllendes Stück einzustudieren. Zöllig hofft auf eine zeitnahe Umsetzung und die Öffnung der Theater. „Gerade in Corona-Zeiten repräsentiert der Tanz eine Sehnsucht nach physischem Zusammensein und nach der Sinnlichkeit von Nähe. Wir müssen wieder tanzen, um weiterhin zu existieren.“

