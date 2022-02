Hamburg

Das Problem lässt sich in zwei Zahlen ausdrücken: 18 Monate lang waren alle Musical-Theater des Unternehmens Stage Entertainment wegen der Pandemie geschlossen. Aufwendige Produktionen wie „Der König der Löwen“ konnten nicht gezeigt und damit auch keine Einnahmen erzielt werden. Insgesamt rund 600.000 Tickets, die für Vorstellungen während dieser Zeit vorab verkauft waren, mussten storniert oder umgebucht werden. Corona hat den privatwirtschaftlich finanzierten Musicalbetrieb in eine existenzbedrohende Lage gebracht.

Der Ausweg daraus zeichnet sich nun in einer einzigen Zahl ab: Nur 5 Prozent dieser Tickets wurden bislang tatsächlich storniert. Alle anderen Besucher wollen noch sehen, wofür sie einst bezahlt haben – auch wenn sie lange darauf warten mussten.

Und neue Interessenten kommen jetzt täglich hinzu: „Die Nachfrage nach unseren Shows schnellt gerade in die Höhe“, sagt Stage-Entertainment-Sprecher Stephan Jaeckel: „Sobald die äußeren Umstände es zulassen, nehmen die Leute unsere Angebote auch an.“ Anders formuliert: Wenn die Pandemie keine neuen großen Wellen mehr schlägt, könnte sich die Branche schnell erholen.

Von Katzen zum Löwen

Das Zentrum der deutschen Musicalwelt ist Hamburg. Und das Zentrum der Hamburger Musicalwelt ist Stage Entertainment. Das Unternehmen hat zu Beginn des Jahrtausends die Produktionsfirma Stella beerbt, die Ende der Achtzigerjahre mit „Cats“ den Musicalboom in Deutschland ausgelöst und jahrelang im Alleingang ausgebaut hat. 2002 musste die schon länger kriselnde Stella endgültig Insolvenz anmelden.

Der niederländische Unternehmer Joop van den Ende übernahm die damals drei Musical-Theater von Stella in Hamburg mit seiner Firma Stage Entertainment, führte die ins Schlingern geratenen Musicalprojekte wieder in die wirtschaftliche Erfolgsspur und baute bald ein viertes Theater. Die Grenzen des Wachstums in der Hansestadt sind damit wohl noch nicht erreicht: Das Unternehmen plant, ein fünftes Musicalhaus zu eröffnen.

Dauerbrenner: Blick hinter die Kulissen beim „König der Löwen“. Quelle: Markus Scholz/dpa

Zugpferd für diese Entwicklung ist das Disney-Musical „Der König der Löwen“. Seit mehr als 20 Jahren wird das Stück sehr erfolgreich im Theater im Hafen gezeigt – direkt gegenüber der viel jüngeren Elbphilharmonie. An Altersschwäche scheint der „Löwe“ noch immer nicht zu leiden. Jährlich gibt es sagenhafte 434 Vorstellungen und unter normalen Bedingungen sind fast alle voll. „Das kann locker noch einmal so lange laufen“, sagt der bei diesem Thema auffallend gut gelaunte Unternehmenssprecher.

Spektakuläre Spielorte: Die beiden Stage-Entertainment-Theater im Hamburger Hafen. Quelle: Stage Entertainment

Ein neues Erfolgsstück?

Direkt nebenan im Theater an der Elbe ist seit vergangenen November „Die Eiskönigin“ zu sehen – wie „Der König der Löwen“ ein Musical nach einem Disney-Film. Die Premiere war unmittelbar nach Ende des Lockdowns. Seither sei der Spielbetrieb eine „Achterbahnfahrt“, weil die Omikron-Variante Publikum und Ausführende vor neue Herausforderungen stelle. Trotzdem schicke sich auch die „Eiskönigin“ an, „ein Mega-Event“ zu werden, sagt Jaeckel. Die kommenden Monate werden wohl zeigen, ob er mit dieser Prognose richtig liegt. Derzeit sind Vorstellungen bis Oktober geplant. Was danach passiert, ist noch offen.

Zum Jahresende hat Stage Entertainment, das die Szene bislang fast monopolistisch beherrscht, zudem Konkurrenz in Hamburg bekommen. Im Dezember hat das Unternehmen BB Entertainment mit dem Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ einen echtes Blockbusterstück in die Stadt gebracht. Ursprünglich sollte schon am 14. März 2020 Premiere sein – doch am 13. März begann der 18-monatige Lockdown. Jetzt muss man auch dort den Verlust erst wieder einspielen.

Das größte Investment

Rund 42 Millionen Euro hat das Unternehmen in die Produktion und das neue Theater gesteckt, das in die denkmalgeschützten Hallen des Großmarktes eingezogen ist. „Es hat in Deutschland noch nie ein solches Investment in eine solche Show gegeben“, sagt der für das Projekt zuständige Geschäftsführer Matthias Lienemann. Er ist überzeugt, dass sich das auszahlen wird – und der anziehende Kartenverkauf scheint ihm Recht zu geben.

Auch bei BB Entertainment denkt man daher schon wieder an Expansion. „Wir glauben an den Standort Hamburg. Erstmal liegt der Fokus auf ,Harry Potter und das verwunschene Kind‘, aber langfristig sehen wir hier Potenzial für mehr“, sagt Lienemann.

Blick vom Rang in den Zuschauerraum des Mehr! Theaters, in dem „Harry Potter und das verwunschene Kind“ gespielt wird. Quelle: Markus Scholz/dpa

Der Irrtum des Dauerbrenners

Dass Musicals über viele Jahre erfolgreich laufen, ist eine große Ausnahme. In Deutschland aber halten viele das für die Regel, weil die ersten Musicals, die hier zu sehen waren, sich als echte Dauerbrenner erwiesen: „Cats“ wurde von 1986 bis 2001 ohne Unterbrechung in Hamburg gespielt, das „Phantom der Oper“ nur vier Jahre kürzer.

Wie alles begann: Szene aus „Cats“ 1986 in Hamburg. Quelle: Angelika Warmuth/dpa

In New York und London, den beiden Heimatstädten der Gattung, werden die meisten Musicals aber nur einige Monate oder sogar Wochen gespielt. Einige wenige knacken die Jahresgrenze. Und hält ein Stück einmal länger durch, ist das ein Glücksfall, den kein Unternehmen kalkulieren kann.

Stage Entertainment hat diese Erkenntnis aufs europäische Festland übertragen und ein großes Portfolio aufgebaut. Das Unternehmen hat zahlreiche Stücklizenzen erworben und eigene Produktionen erstellt, die es auf 19 Theater in sieben Ländern verteilen kann. Vier dieser Theater stehen in Hamburg, jeweils zwei weitere in Stuttgart und Berlin. Lässt die Nachfrage nach einer Show an einem Ort nach, wandert sie an einen anderen Spielort, um vielleicht später wieder einmal zurückzukehren.

Das verflixte erste Jahr

Entsprechend schnell wechselt so das Repertoire vor Ort. Bewährte Klassiker wie „Der König der Löwen“, aber auch „Tanz der Vampire“ und „Mamma Mia!“ schaffen dabei Spielraum für Experimente. Je länger ein Stück laufen kann, desto besser ist es für die Theater. Die Faustregel der Branche: Nach einem Jahr hat man die Produktionskosten eingespielt. „Ab da macht es Spaß“, sagt Jaeckel.

Dass die „Eiskönigin“ im November als Premiere herausgebracht werden konnte, sagt viel über positive Zukunftserwartungen beim Marktführer aus. Seit 2018 gehört Stage Entertainment dem US-amerikanischen Medienkonzern Advance Publications, der auch in den Pandemie nicht vor Investitionen zurückschreckt. Rund 15 Millionen Euro hat es gekostet, das neue Stück in Szene zu setzten. Einnahmen aus dem Vorverkauf, die sonst bei der Finanzierung helfen, gab es diesmal nicht.

Die Revolution des Musicals

Staatliche Hilfen konnten die Einsatzeinbrüche während der Schließzeiten immerhin zum Teil kompensieren. Wichtigstes Instrument ist dabei die Kurzarbeit gewesen. Andere Hilfsprogramme konnten noch „einen kleinen Bruchteil“ des Ausfalls kompensieren, so Jaeckel. Echte Sicherheit hat das Unternehmen aber durch ein üppiges Darlehen des neuen Eigentümers erhalten: In den USA glaubt man offenbar fest an die Zukunft des Musicals in Deutschland.

Zukunftsweisend: Komponist Lin-Manuel Miranda (links) als Titelheld in seinem Musical „Hamilton“. Quelle: dpa

Die vielleicht wichtigste Investition in die Zukunft aber ist eine künstlerische: Im Oktober soll das Musical „Hamilton“ nach Hamburg kommen. In New York und London hat das Stück bereits große Erfolge gefeiert. Wichtigste Grundlage dafür ist eine Neuausrichtung des Musikstils: Komponist Lin-Manuel Miranda setzt stark auf Rap und Hip-Hop – in Musicals waren solche Einflüsse bisher selten.

„Das Stück revolutioniert das Genre Musical“, schwärmt Jaeckel. Ob auch das Publikum in Deutschland so viel Begeisterung für Veränderung aufbringen kann, wird sich zeigen. Stage Entertainment hat die Übersetzung der deutschen Fassung besonders sorgfältig vorbereitet und neben den üblichen Musicalexperten auch Rapper damit beauftragt. Gut möglich, dass auch das sich auszahlt. Ansonsten muss der „König der Löwen“ es wieder richten.

Was wird in Hamburg wo gespielt? Eine Übersicht

„König der Löwen“

Dauerbrenner: Der „König der Löwen“ wird seit mehr als 20 Jahren in Hamburg gespielt. Quelle: Deen van Meer

Wann? Ganzjährig täglich außer montags

Wo? Theater im Hafen

Premiere: 2. Dezember 2001

Günstigste Tickets: 69,90 Euro

Handlungsessenz: Löwen sind auch nicht besser als Menschen. Höchstens Simba.

„Harry Potter und das verwunschene Kind“

Theater in Musicalstil: Szene aus „Harry Potter und das verwunschene Kind“. Quelle: Manuel Harlan

Wann? Das Stück besteht aus zwei Teilen, die entweder mittwochs und donnerstags hintereinander oder am Wochenende als Doppelvorstellung gespielt werden

Wo? Mehr!-Theater am Großmarkt

Premiere: 5. Dezember 2021

Günstigste Tickets: 99,90 Euro für beide Teile

Handlungsessenz: Kinder wollen die Fehler ihrer Eltern beheben. Schlechte Idee.

„Die Eiskönigin“

Winterwunderland an der Elbe: Die Eiskönigin in Hamburg. Quelle: Johan Persson

Wann? Täglich außer dienstags – vorerst bis Mitte Oktober

Wo? Theater an der Elbe

Premiere: 8. November 2021

Günstigste Tickets: 55,90 Euro

Handlungsessenz: Prinzessin lässt aus Versehen die Welt gefrieren. Zum Glück gibt es Schneemänner.

„Hamilton“

Staatstragend: „Hamilton“ gilt als die mit Abstand wichtigste Premiere der Saison. Quelle: Matthew Murphy

Wann? ab 4. Oktober 2022

Wo? Operettenhaus

Premiere: 4. Oktober 2022

Günstigste Tickets: 55,90 Euro

Handlungsessenz: Es geht auch um die Gründungsgeschichte der USA. Aber eigentlich um die Neuerfindung des Musicals.

„Wicked“

Farbenfroh? Szene aus der Hamburger Neuinszenierung von „Wicked“. Quelle: Brinkhoff Moegenburg

Wann? bis zum 14. August täglich außer montags

Wo? Neue Flora

Premiere: 6. September 2021 (Neuinszenierung)

Günstigste Tickets: 49,90 Euro

Handlungsessenz: Es ist nicht so einfach, grün zu sein. Auch nicht als Hexe.

„Tina“

Private Dancer: Szene aus „Tina“ in Hamburg. Quelle: Moris Mac Matzen

Wann? vom 1. März bis zum 18. August täglich außer montags

Wo? Operettenhaus

Premiere: 3. März 2019

Günstigste Tickets: 49,90 Euro

Handlungsessenz: „Ich werd’ weitertanzen.“

„Mamma Mia!“

Farbenfroh! Szene aus „Mamma Mia!“. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Wann? ab 13. September täglich außer montags

Wo? Neue Flora

Premiere: 3. November 2002

Günstigste Tickets: 49,90 Euro

Handlungsessenz: „Der Sieger hat die Wahl.“

Von Stefan Arndt