Unter dem Motto „Hannovers Szene hält zusammen“ hat die Jazzmusiker-Initiative der Stadt gemeinsam mit der Tonhalle Hannover vor einen Jahr eine Spendensammlung für die hiesigen Jazzmusikerinnen und Jazzmusiker gestartet. Seit März 2020 sind fast 40.000 Euro zusammengekommen, die an bislang 79 besonders bedürftige Künstler ausgezahlt werden konnten. Für viele Betroffene ist das allerdings die einzige Unterstützung, die sie in den vergangenen Monaten erhalten haben – staatliche Hilfsprogramme greifen bei freischaffenden Musikern nämlich oft nicht.

Die Jazzmusiker-Initiative, in der zahlreiche hannoversche Musikerinnen und Musiker zusammengeschlossen sind, hat nun auf die zunehmend schwierige Situation hingewiesen. „Wir begrüßen die jüngste Aufstockung des bundesweiten Hilfspaketes für die Kulturbranche um eine weitere Milliarde Euro“, heißt es in einem Schreiben der Initiative, „jetzt kommt es darauf an, dass die Hilfe nicht wie bisher an freischaffenden Künstlern und Künstlerinnen vorbeigeht.“

Dramatische Folgen

Problematisch sei etwa, dass es zwar die Möglichkeit gebe, sich entfallene Auftrittshonorare erstatten zu lassen – wegen der andauernden Pandemie seien aber kaum noch Auftritte geplant, deren Bezahlung ersetzt werden könnte. Und die Hartz-IV-Grundsicherung habe sich wegen ihrer komplizierten Regeln nicht als Rettungsschirm erwiesen – vielmehr erschwere sie den Weg zurück in die künstlerische Selbstständigkeit.

Aushängeschild der hannoverschen Jazzszene: Die Big Band Fette Hupe spielt unter Leitung von Jörn Marcussen-Wulff. Quelle: Katrin Kutter

Der Komponist, Dirigent und Posaunist Jörn Marcussen-Wulff ist Vorsitzender der Jazzmusiker-Initiative. Er selbst hat als angestellter Dozent keine existenziellen Probleme, weiß aber, wie hart es seine Kollegen und Kolleginnen treffen kann. „Die Situation hat gerade dramatische wirtschaftliche und psychologische Folgen“, sagt er. Einige Musiker in Hannover hätten bereits aufgegeben und eine Umschulung gemacht oder einen anderen Job angenommen. „Ich kenne aber auch Fälle aus anderen Bundesländern, bei denen Kollegen sich umgebracht haben“, sagt er.

Schnelle Hilfe ist nötig

Um jetzt schnelle und wirkungsvolle Hilfe zu bringen, müssten die verschiedenen staatlichen Förderprogramme der Realität angepasst werden, so Marcussen-Wulff. Darum fordert die Jazzmusiker-Initiative unter anderem „radikal vereinfachte“ Hartz-IV-Regeln. Außerdem solle das millionenschwere Bundesprogramm „Neustart Kultur“ um einen fiktiven Unternehmerlohn für Soloselbstständige erweitert werden.

Für die nächsten Monate ist Marcussen-Wulff noch vorsichtig optimistisch: 2021 werde man schon „irgendwie hinkriegen“. Sorgen bereiten ihm vor allem die weiteren Aussichten: „Ich habe Angst vor 2022“, sagt er. Dann erst würde man die jetzt allerorten angekündigten Sparmaßnahmen zu spüren bekommen. Die ohnehin engen Spielräume für Jazzmusiker könnten dann noch enger werden.

