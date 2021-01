Hannover

Es gibt Gründe, Joseph Beuys nicht zu mögen: dieser Hut, diese Weste, diese raunende Unvernunft, dieses verhuschte Showgehabe, diese Markenzeichenmanie. Und natürlich dieses Heilsgetue, dieser Schamanismus, diese deutsche Weltverbesserungshaltung, diese Nähe zur Anthroposophie. Und dann diese Lüge um die Heilung durch Filz und Fett nach dem Flugzeugabsturz.

Das Beuys-Jahr Am 12. Mai 2021 wäre Joseph Beuys 100 Jahre alt geworden, deutschlandweit und in Österreich wollen zahlreiche Museen 2021 das Beuys-Jahr feiern. Allein zwanzig Museen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen sowie Museen in Berlin, Stuttgart, Darmstadt und Wien wollen Beuys im Jubiläumsjahr 2021 Ausstellungen widmen. Schon Ende März soll der Ehrenreigen beginnen – und alle hoffen, dass die Corona-Pandemie die seit Langem geplanten Präsentationen nicht durchkreuzt. Ende März soll in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf die Ausstellung „Jeder Mensch ist ein Künstler. Kosmopolitische Übungen mit Joseph Beuys“ den Auftakt des Beuys-Jahres bilden. Bis ins Jahr 2022 reichen die Veranstaltungen zu Beuys. Die Bundeskunsthalle zeigt seine Schlüsselwerke, das Museum Schloss Moyland mit der größten Sammlung früher Beuys-Werke thematisiert den Schamanismus. Das Ruhr Museum in Essen will die gesellschaftspolitische Dimension im Werk von Beuys zeigen. Geplant sind auch ein „Beuysradio“, Theater, Performances und ein Orchesterwerk des Komponisten Heiner Goebbels. Der Göttinger Steidl Verlag bringt zum Jubiläum mehrere neue Bücher zu Beuy heraus. Im Steidl Verlag erscheint auch das „ Beuys Book“ mit Fotos von Klaus Staeck und Gerhard Steidl. Dort ist auch die Ausstellung „Kunst im politischen Kampf“ im Kunstverein Hannover dokumentiert.

Und seine Werke heute im Museum? Die haben oft Patina angesetzt, merkwürdig vergilbt wirkt einiges, wie aus einer anderen Zeit. Vieles wirkt fremd und falsch, wie eingetrockneter Honig.

Anzeige

Aber da ist auch diese ungeheure Wucht, die man in seinen Werken immer noch spürt. Kein anderer deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts hatte einen solchen Einfluss auf die Kunstgeschichte.

Am 12. Mai 2021 wäre Joseph Beuys, der im Januar 1986 an den Folgen einer Lungenerkrankung gestorben ist, 100 Jahre alt geworden. Deshalb widmen ihm viele Museen in diesem Jahr Ausstellungen.

„Der großer Mystiker der Nachkriegsmoderne“

In Hannover wird der Künstler im Jubiläumsjahr eher verhalten gefeiert. Der Kunstverein plant einen „Kunst-Salon“, bei dem über Beuys gesprochen werden soll, in der Kestnergesellschaft soll es im Mai auch einige Veranstaltungen geben, aber nichts Großes, eine Ausstellung ist nicht geplant. Auch im Sprengel-Museum verzichtet man auf eine neue Auseinandersetzung mit dem Werk von Joseph Beuys. „Wahrscheinlich passt der großer Mystiker der Nachkriegsmoderne nicht so recht ins nüchtern-protestantische Niedersachsen“, meint Sprengel-Chef Reinhard Spieler. In der Sammlung des Museums befinden sich auch nur wenig Werke von Beuys, „vorwiegend Arbeiten auf Papier und Editionen, keine Hauptwerke“, so Spieler.

Dazu kommt aber noch eine besondere Arbeit: ein Filzanzug. Der in Hannover lebende Künstler Siegfried Neuenhausen hatte einen der grauen Filzanzüge, die Beuys hergestellt hatte, Ende der Sechzigerjahre in der „Galerie h“ in Hannover gekauft. Die von August Haseke geleitete Galerie war ihrer Zeit ein wenig voraus. Sie hatte Werke von Gerhard Richter und Sigmar Polke im Angebot, als die noch keine Malerstars waren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kein Mensch hat die Werke gekauft“, sagt Siegfried Neuenhausen. Aber er hat immerhin den Filzanzug von Joseph Beuys erworben. 200 Mark hat er für das Werk, das in einer Auflage von 100 Exemplaren auf dem Markt war, hingeblättert. Eine Menge Geld für Neuenhausen, der damals als Kunsterzieher gearbeitet hat. Jetzt ist der Anzug deutlich mehr wert: In Auktionen wurden die Filzanzüge in den vergangenen Jahren für etwa 75.000 Euro versteigert. Neuenhausen hat seinen Beuys-Anzug 1990 dem Sprengel-Museum geschenkt. Dort hängt er jetzt noch in der Ausstellung „Aggregatzustände“, die allerdings wegen des Lockdowns nicht mehr zugänglich ist. Nach Ende des Lockdowns wird die gesamte Etage im Zuge der Brandschutzsanierung geschlossen. Der Anzug wandert ins Depot.

Eis zum Mittagessen

Ein paar Jahre nach dem Anzugkauf und nachdem er für die Zeitschrift „Kunst und Unterricht“ ein Interview mit Beuy geführt hatte (das den wuchtigen Titel „Das Bildnerische ist unmoralisch“ trug), hatte Neuenhausen wieder mit Beuys zu tun. 1973 waren beide Künstler in der Ausstellung „Kunst im politischen Kampf“ im Kunstverein Hannover vertreten. Helmut Leppien, der damalige Chef des Kunstvereins, hatte zehn Künstler eingeladen, darunter auch Beuys, Neuenhausen, Wolf Vostell und Klaus Staeck. Einige Wochen vor der Ausstellung gab es im Kunstverein ein Kolloquium zum Thema, bei dem die eingeladenen Künstler gemeinsam über die geplante Ausstellung diskutiert haben.

Neuenhausen erinnert sich an die Veranstaltung: „Das war seltsam, zum Mittagessen gab es nur Eis.“ Und noch an etwas anderes erinnert sich der Künstler: an den lachenden Beuys. „Der konnte wunderbar lachen“, sagt Neuenhausen. Bei einer Pause auf der Treppe des Kunstvereins habe Beuys so lange und ausgiebig gelacht, dass er davon zu Boden ging. „Der ist umgefallen vor Lachen“, sagt Neuenhausen.

Kippenkunst: Siegfried Neuenhausen mit einem Werk, das Beuys in einer Pause des Kolloquiums geschaffen und ihm dann geschenkt hat. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Joseph Beuys im Kunstverein Hannover. Quelle: Archiv

In den Jahren danach wurde Beuys öfter in Hannover ausgestellt, vor allem in der Kestnergesellschaft. 1990, vier Jahre nach Beuys Tod, hatte dort der damalige Direktor Carl Haenlein die große Ausstellung „Eine innere Mongolei“ konzipiert. Die Ausstellung wurde danach in vielen anderen Städten, darunter auch in Moskau und St. Petersburg, gezeigt. „Es war ein Supererfolg“, sagt Haenlein heute. In diesem Jubiläumsjahr wird es in der Kestnergesellschaft keine Beuys-Ausstellung geben. Haenlein sagt, er hätte wahrscheinlich zu dem Termin eine weitere Schau zu Beuys konzipiert. Aber das sagt er nur auf Nachfrage. Ansonsten hält er sich zurück: „Ich hüte mich davor, meinen Nachfolgern da irgendwie reinzureden.“

Beuys fegt. Detail aus dem Plakat zur Maifeier des Kunstvereins Hannover 1973. Quelle: Archiv Kunstverein

Von Ronald Meyer-Arlt