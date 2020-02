Hannover

Irgendwann fragt man sich: Wer ist eigentlich dieser Gitarrist, dessen unverwechselbar klarer und zugleich sanfter Ton immer wieder zu hören ist? Bei Stings „Shape of my Heart“ und „Fragile“, bei Phill Collins „Another Day in Paradise“, bei Katie Melua, Bryan Adams, Rod Steward, Placido Domingo und, und, und ...

Viel Weltmusik auf einer kleinen Bühne

Dominic Miller heißt dieser Musiker. Er ist in Argentinien geboren und aufgewachsen, hat später in den USA gelebt, in London unter anderem mit Geigen-Punk Nigel Kennedy zusammen studiert und lebt jetzt in der Provence. Beim Konzert im Jazz-Club – seit Langem ausverkauft – konnten die Gäste das jetzt irgendwie alles heraushören. Weltmusik im besten Sinne. In Millers aktuellem Quintett spielen der argentinische Bandoneon-Virtuose Santiago Arias, der belgische Bassist Nicolas Fiszman, der aus Marokko stammende Percussionist Rhani Krija, und der britische Pianist Mike Lindup, Millers Kommilitone vom Konservatorium, der in den Achtziger- und Neunzigerjahren eine Weltkarriere mit der Band Level 42 hingelegt hat. Erstaunlich, wie viel Welt auf die kleine Bühne im Jazz-Club passt – und dass alle Beteiligten trotzdem noch genug Platz haben, sich frei zu bewegen und in einem luftigen Formationsflug auszuschwärmen.

Ode an einen Schnaps

Millers aktuelles Album und Tour tragen den Titel „Absinthe“ – den Namen jenes süß-bitteren Alkohols, der in seiner wechselvollen Karriere schon als Beflügeler der Künste gefeiert, als Mörderdroge verfemt wurde und jetzt wieder als nur gelegentlich beachteter Exot auf den Karten der Bars steht. Millers Ton im Jazz-Club ist wie musikalischer Absinth. Ein bisschen herb und zugleich süß, klärend und zugleich berauschend. Er macht die Gedanken leicht und das Herz zuweilen schwer, und wenn man genug davon intus hat, scheinen die Dinge zu schweben – viel Groove, keine Gravitation.

Respektvolle Witze über Sting

Eine Besonderheit des Abends, etwa in den Songs „Truco“ und „Etude“: Krumme Takte und Skalen, teils im Sturzflugtempo, werden eher beiläufig gespielt. Dazwischen gibt es aber immer wieder Jazz für Geduldige. Eine Show machen? Wahrscheinlich war das eh nie Millers Ding, jetzt hat er es auf jeden Fall nicht mehr nötig. Plaudern statt Pose: Der Gitarrist erzählt charmant von Sting: „Alle sagen: ,Ich bin der Gitarrist von Sting.‘ Dabei müsste es heißen: ,Er ist der Sänger von Dominic Miller.‘“ Das Tolle an den Sting-Tourneen sei, dass alles für ihn erledigt werde, so sagt er beim Stimmen der akustischen Gitarre, und witzelt die Pointe: „Jetzt habe ich den schlechtesten Gitarrentechniker der Welt: mich.“

Cover-Show mit Jazz-Tango

Das Finale der Show im Jazz-Club – „Wir sind jetzt nah am Ende: des Abends und unserer Karrieren“ – hält dann noch eine Hitparade bereit. Natürlich verlegen Miller und seine Begleiter die aus Stings Repertoire bekannten Hymnen in ihre ganz eigene Klanglandschaft zwischen Pampa und Provence. „Shape of my Heart“, „Fragile“, die „La Belle Dame sans Regrets“ und „Bring on the Night“ sind dabei. Aber es wird auch stellenweise fast zur Welt-Jazz-Comedy. Erst gibt es Neil Youngs „Heart of Gold“ ( Mike Lindup singt jeweils), dann folgen auch noch Abbas „The Winner Takes It All“ und von den Bee Gees „Stayin’ Alive“ – allesamt als Jazz-Tango.

Darauf noch einen Absinth. Und dann guten Heimflug!

Von Volker Wiedersheim