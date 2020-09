Wie Theaterleute und Uni-Forscher mit einer Maschine über Geschlechter reden wollen

Hannover

„Wir können nicht direkt sagen, was dabei rauskommt“, sagt Marcus Munzlinger, der das Projekt „ Alan – Alaine“ des Pavillons leitet. Fest steht nur: Im Februar 2021 soll eine erste Version einer künstlichen Intelligenz entstehen, die als Chatbot, also als Gesprächspartnermaschine, interagieren und über Geschlechterverhältnisse sprechen kann. Das Publikum soll mit der Maschine interagieren können, wie genau, ist allerdings im Moment noch unklar. Namensgeber ist der Wissenschaftler Alan Turing, sowohl als Vordenker künstlicher Intelligenz als auch als einer, der am gesellschaftlichen Tabu von Homosexualität im Großbritannien der Vierziger- und Fünfzigerjahre zerbrach.

Programmiert wird der Algorithmus hinter „ Alan – Alaine“ derzeit am Institut für Informationsverarbeitung der Leibniz-Universität Hannover. Die Daten, mit denen der Algorithmus lernt, sollen als Chatverläufe von Diskussionsveranstaltungen kommen, die bis zur Veröffentlichung der künstlichen Intelligenz im Pavillon geführt werden – beispielsweise zu Themen wie sexistischer Werbung oder geschlechtsneutraler Erziehung. Der Bot soll dabei Fragen zur Verfügungsgewalt über Daten und zur Konstruktion von Identität aufwerfen, aber auch als Spiegel für die Art und Weise dienen, wie Menschen über Geschlechterverhältnisse sprechen – und vielleicht auch als Inspiration für zukünftige Diskussionen.

Anzeige

Detektivspiel um Turing

Gerahmt werden diese Gesprächsrunden von verschiedenen anderen Veranstaltungen. Die Theatergruppe Büro für Eskapismus entwickelt als Ergänzung zum Chatbot ein „Fictional Reality Game“, in dem es um die – bis heute nicht ganz geklärten – Todesumstände von Alan Turing gehen soll. Das Publikum untersucht dabei in einer Art Detektivspiel das Zimmer, in dem Turing tot aufgefunden wurden. „Wie werden das Thema aber auch ein wenig fiktionalisieren“, sagt Katharina Laage, die Szenographin der Gruppe. Die Inszenierung wird im Februar 2021 zu sehen sein.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Theaterkollektiv OutOfTheBox entwickelt ein Browserspiel, in dem es um die Sichtbarkeit von Frauen in technischen Berufen gehen soll – in drei Levels können zehn Interviews dazu erspielt werden. „Es werden immer wieder Männer als Schöpfer einer neuen Welt repräsentiert“, sagt Susanne Schuster, die Dramaturgin der Gruppe. Das Spiel „Unbias“ soll diese Repräsentation umkehren. Das Spiel wird online am 30. September im Rahmen der Auftaktveranstaltung zu „ Alan – Alaine“ veröffentlicht. Die Auftaktveranstaltung findet im Rahmen einer Podiumsdiskussion im Pavillon statt.

Von Jan Fischer