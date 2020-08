Hannover

Hannes Malte Mahler hat in seinem Leben viel gezeichnet und gemalt. Einfach so, oder weil ihn Freunde im Gespräch auf ein Thema brachten oder aus irgendeinem „gegebenen Anlass“, der sich immer leicht finden ließ. In der Ausstellung „Aus gegebenem Anlass – Quisquilien & Kram“ wurden im vergangenen Jahr 350 Gelegenheitsarbeiten des Künstlers in der feinkunst-Galerie an der Roscherstraße gezeigt. Mehr als 600 Arbeiten standen dem „feinkunst“-Verein, der die Ausstellung gemacht hat, zur Verfügung.

So funktioniert die Infektionskette. Quelle: Privatbesitz Birgit Bucholz

Jetzt, im Corona-Jahr, fällt auf, dass einige Gelegenheitsarbeiten des Künstlers, der vor vier Jahren bei Unfall den Tod fand, viel mit der heutigen Situation zu tun haben. Hannes Malte Mahler hat wildgewordene Viren gezeichnet, er hat Infektionsketten und Aerosole gemalt und er hat ein Bild erdacht, das zeigt, wie es ist, wenn ein Virus die Macht übernimmt. Es sind erstaunliche Bilder, mit leichter Hand schnell gefertigt, aber bleibenden Eindruck hinterlassend.

Das Virus an der Macht Quelle: Privatbesitz Stefanie Borrmann

War Hannes Malte Mahler ein Visionär? Hat er geahnt, was kommt? Wohl kaum. Er war ein offener, neugieriger Mensch, der sich für die verschiedensten Themengebiete interessierte, und er hat unglaublich viele Bilder gefertigt. Verwunderlich wäre es, wenn sich bei einer solchen Schaffenswut und einer so breiten Interessenlage in seinem Nachlass keine Bilder gefunden hätten, die einen Bezug zu Corona erkennen lassen.

Einer der Nachteile von Blasmusik: Ansteckung garantiert. Quelle: Privatbesitz Annemonika Strauss

Zur Ausstellung „Aus gegebenem Anlass – Quisquilien & Kram“ , die von der Fotokünstlerin Birgit Streicher kuratiert wurde, sollte ursprünglich ein Katalog erscheinen. Den wird es nicht geben, aber im kommenden Jahr wollen die Mitglieder des „feinkunst“-Vereins ein Künstlerbuch herausbringen, in dem die wichtigsten Arbeiten versammelt sind, die Hannes Malte Mahler aus gegebenem Anlass geschaffen hat.

Eine andere Mahler-Kunst, die zur Pandemie passt, kann im „feinkunstraum“ erworben werben. Unter dem Label „Mahlerwear“, werden neuerdings neben T-Shirts, Topflappen und Grillschürzen auch Mund-Nasen-Bedeckungen mit typischem Mahlermuster drauf verkauft.

Im „feinkunstraum“, in dem das Werk Hannes Malte Mahlers gesammelt wird, finden stets wechselnde Ausstellungen statt. Am 1. September wird dort die Ausstellung „A Little Other“ von Rui Zhang eröffnet. Die in China geborene und in Hannover lebende Künstlerin bringt auf ihren großformatigen und erstaunlich leicht und hell wirkenden Bildern Motive des Cyberpunk, chinesische Mythologie und Fragmente von Maschinen zusammen. Die Ausstellung, zu der auch eine eindrucksvolle Video-Klang-Installation gehört, ist bis zum 23. Oktober zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt