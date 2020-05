Hannover

Für den Utrechter Rutger Bregman hat es gerade noch gereicht. Anfang März überlegte das Team vom Literarischen Salon, ob der Historiker überhaupt noch nach Hannover reisen sollte, um sein Buch „Im Grunde gut“ vorzustellen und über den Kern des Menschseins zu sprechen. Die Hannover Messe zum Beispiel war bereits verschoben, obwohl das Virus noch nicht einmal richtig unterwegs war im Lande. Bregman fand dann doch Einlass in den 14. Stock des Conti-Hochhauses, das Frühjahrsprogramm des Salons war eröffnet. Das war am 10. März.

Wann ist eine Lesung noch eine Lesung?

Und dann war Schluss. Alle Lesungen bis Ende Mai wurden abgesagt. Statt über Texte debattierten die Salon-Planer nun über Veranstaltungsästhetik. Wann genau ist eine Lesung noch eine Lesung, und wann beginnt sie, nur Selbstzweck zu sein? Eine Überlegung war, im Rahmen des politisch Erlaubten in den großen Hörsaal der Universität zu wechseln und reichlich Abstand zwischen Besuchern zu lassen. „Aber das wäre eine maximal sterile Atmosphäre am Rande des Grotesken“, glaubt Joachim Otte, einer der fünf Programmplaner. Auch bei Livestreams ginge die „Intensität“ echter Lesungen verloren.

Hoffnung auf den Juni

Die Hoffnung ist jetzt, dass zumindest drei geplante Termine im Juni noch stattfinden können, darunter ein Abend mit der Schriftstellerin Annette Pehnt. Man wisse ja nicht, was komme und noch möglich werde, sagt Otte, gesteht aber „dass wir uns realistischerweise vom Juni innerlich auch verabschiedet haben“. Man wartet ab, was die Landesregierung entscheidet. Das Team wünscht sich Regeln, die unterscheiden, ob zu einer Veranstaltung bis zu 1000 Menschen kommen – oder bis zu 100. Den Machern des Salons fehlt es da an Differenzierung für ein kleines Publikum.

Onlinemagazin ab Mitte Mai

Ein wenig Ersatz für das verlorene Frühjahr wird vorbereitet. In einer Art Onlineheft soll Mitte Mai zu lesen sein, was vor Publikum nicht stattfinden konnte. Ein Gespräch zwischen dem ukrainischen Autor Juri Andruchowytsch und dem Literaturkritiker Christoph Schröder etwa. Die Philosophin Susan Neimann geht in einem Essay der Frage nach, ob Ähnlichkeiten existieren bei der deutschen Vergangenheitsbewältigung und der Art, das Virus zu bekämpfen. Geplant ist auch ein Interview mit Sonja Anders, der Intendantin vom Schauspiel Hannover. Alle waren eigentlich als Lesende vor Publikum gebucht. Insgesamt soll die Ausgabe „bunt, aber nicht beliebig“ werden.

10.000 Euro Einnahmen verloren

Ins Internet verlegt werden dagegen Lesungen, die eigentlich als Abende in Wohngemeinschaften stattfinden sollten: Am 12. Mai liest die Berliner Autorin Olivia Wenzel, am 11. Juni folgt Jasmin Schreiber. Wer diese literarischen Bringdienste sehen möchte, muss auf den Instagram-Account des Literarischen Salons gehen.

Finanziell dürften nach erster Schätzung rund 10.000 Euro aus Eintrittsgeld fehlen, aber wenn man einen diplomatischen Satz von Joachim Otte richtig versteht, ist dank fortgesetzter Unterstützung keiner der fünf Verträge – darunter drei Honorarkräfte, eine halbe und eine Viertelkraft – gefährdet. Otte sagt also: „Alle Stiftungen sind extrem kooperativ. Wir sind zuversichtlich, dass die Einnahmeverluste im Wesentlichen ausgeglichen werden.“

Der Salon selbst will zusätzlich um Mitgliedschaften und Förderbeiträge werben, um dieses Frühjahr doch einigermaßen unbeschadet zu überleben.

Von Gunnar Menkens