Die freie Tanzszene Hannovers hat entsetzt auf einen Antrag der Mehrheitsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im Rat reagiert, nach dem die Fördersumme für Projekte von Tänzern und Tänzerinnen in der Stadt deutlich reduziert werden soll. In einem offenen Brief haben die Kulturschaffenden vor der in dieser Sache entscheidenden Sitzung des Kulturausschusses am Freitag ihrem Unmut Luft gemacht: Wer die ohnehin „karg bemessene“ Tanzförderung angreife, beschädige die Szene nachhaltig, heißt es in dem Schreiben.

Hintergrund ist ein gefährliches Missverständnis zwischen Politik und Verwaltung. Während für das Kulturdezernat klar war, dass die bisherige jährliche Förderung von rund 70.000 Euro mit nur leichter Steigerung fortgesetzt wird, hatten die Ratsmitglieder den Eindruck gewonnen, es gehe jetzt um die deutliche Erhöhung eines Etats, der bislang 50.000 Euro umfasste. Diese Steigerung wollten die Politiker aber nicht mittragen. Die dabei vermeintlich frei gewordenen Summen von 20.400 Euro in diesem und 30.000 Euro im kommenden Jahr sollten stattdessen der Gerechtigkeit halber an andere Kulturschaffende verteilt werden – explizit genannt sind die Jazzmusiker-Initiative und der Verein Klubnetz.

Die falsche Zeile

Grund für erstaunlich unterschiedlichen Beurteilungen der Lage ist eine Änderung in der Aufstellung des Haushalts: Die entsprechende Fördersumme für Tanzprojekte war bislang auf zwei Positionen verteilt, jetzt ist sie zu einer zusammengefasst. Für Belgin Zaman, die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, hätte die Verwaltung das vor den Haushaltsberatungen der Fraktionen deutlich machen müssen. Das sei aber nicht geschehen – man habe falsche Unterlagen zugestellt bekommen.

Sicher ist jetzt immerhin, dass der Schwarze Peter bei der Aufarbeitung der Missverständnisse nicht bei den Tänzerinnen und Tänzern der Stadt landen soll. „Wir wollen den Etat für den Tanz ja nicht kürzen, sondern den bisherige Status quo erhalten“, sagt Zaman. Den Künstlern kann nun also egal sein, ob die Schuld an dem fast folgenreichen Irrtum bei der Verwaltung, der Ratspolitik oder bei beiden ein bisschen liegt – der Antrag, der die Tanzszene erzürnt hat, wird am Freitag nicht mehr zur Abstimmung kommen.

Von Stefan Arndt