Zwar gibt es sie, aber immer noch viel zu wenige: Frauen in der Hannoverschen Musikszene, sowohl vor als auch hinter der Bühne. Das sagen Christine Preitauer und Franziska Schoch vom kreHtiv-Netzwerk der Wirtschaftsförderung sowie Alice Moser, Koordinatorin der Unesco City of Music Hannover. Darauf wollen sie aufmerksam machen – und das zugleich kreativ umsetzen.

„Frauen*“ in Musikbranche unterrepräsentiert

Gemeinsam haben sie ein Filmprojekt mit dem Titel „Women* in Music Hannover“ gestartet, das ohne Corona bereits im Kasten wäre. Das Sternchen hinter dem Wort Frau im Titel soll zeigen, dass es um Personen geht, die sich ihrer Geschlechtsidentität nach als Frau begreifen (und mit der Bedeutung verwenden wir es auch in diesem Bericht – ohne Sternchen). Inspiriert wurden sie von einem schwedischen Film aus der Musikstadt Norrköping, erzählt Alice Moser. Dort hätten Musikerinnen mit Migrationserfahrungen gemeinsam einen Song geschrieben und ein Musikvideo gedreht. Ein ähnliches Projekt soll es nun auch in Hannover geben – nur nachhaltiger, sagt Moser. Frauen stärker in den Vordergrund zu rücken, sei den Initiatorinnen zufolge auch heute notwendig. In der Musik- und Kreativwirtschaft sind sie nämlich immer noch selten vertreten.

Der kreHtiv-Verein hat es sich auf die Fahne geschrieben, Soloselbstständige und Kreative in Hannover zu unterstützen. Deshalb haben sie sich für ihre Filmidee kreativ arbeitende Menschen aus der Region gesucht. Schließlich hatten sie ein Team aus sechs Kulturschaffenden zusammen. Die Gruppe ist divers aufgestellt: Sowohl Frauen als auch Männer und nicht-binäre Personen unterschiedlichen Alters arbeiten seither an einem gemeinsamen Film. Sie haben sich dafür entschieden, nicht nur Frauen in das Team zu holen, denn „wir wollen zeigen, wie bunt und vielfältig die Musikszene ist. Außerdem haben wir uns gefragt, wie wir es schaffen, eine wirkliche Gleichberechtigung herzustellen“, sagt Schoch. Dennoch sollen vor allem Frauen in der Musikbranche durch den Film sichtbar gemacht werden.

„Es war ein kleines Experiment“

In dem sechsköpfigen Kreativteam treffen ganz unterschiedliche Berufe aufeinander, von Filmemachern und Musikerinnen bis hin zu Netzwerkerinnen und Produzentinnen. Es sei anfangs nicht leicht gewesen, alle aufeinander einzustimmen: „Wir mussten das Team erst auf eine Ebene holen, damit es gemeinschaftlich Ideen entwickelt“, erzählt Preitauer.

„Es war ein kleines Experiment. Wir haben aber schnell gemerkt, dass dabei viele spannende Ideen entstehen“, berichtet Schoch von den Treffen, bei denen sie über die Filminhalte berieten. Nur die Schwerpunkte – Hannover als Musikstandort hervorheben, Frauen stärken und Vielfalt zeigen – gaben die Organisatorinnen vor. Für die Geschichte haben die Kulturschaffenden ihre Köpfe zusammengesteckt. Das Konzept steht bereits.

Ein Festival von Frauen für alle Menschen

Laut Franziska Schoch werde es um eine Frau gehen, die sich darüber wundert, dass auf Festivals mehr Männer- als Frauenbands spielen. Dagegen will die Protagonistin etwas tun: Kurzerhand organisiert sie ein Festival, dass nur von Frauen gemacht wird – auf und hinter der Bühne. Das Publikum soll jedoch nicht ausschließlich weiblich sein.

Die meisten der knapp 50 Rollen seien bereits besetzt. Doch in einigen Fällen sei es tatsächlich schwer, Frauen zu finden, die in dem jeweiligen Berufsfeld arbeiten, erzählt Preitauer.

Die Premiere ist für Ende April, Anfang Mai 2021 geplant, zuerst in Hannover und dann international. Zusätzlich zu ihrem Kurzfilm wollen sie einen Making-Off-Clip drehen. Das Publikum hinter die Kulissen blicken zu lassen, sei wichtig, um zu zeigen, wie sie in dem vielfältigen Team gearbeitet haben und wie bestimmte Entscheidungen zustande gekommen sind. Die Honorare für das Kreativteam übernimmt Hannover Impuls. Die Kosten für die Produktion seien jedoch gering, da das Kreativteam selbst über die nötige Technik und Erfahrung verfüge, so Preitauer.

