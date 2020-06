Wie können die Theater wieder spielen? Berlin macht Vorschläge

Hannover

In Niedersachsen ist Theater nur unter freiem Himmel erlaubt. Das Schauspiel nimmt am Donnerstag, 11. Juni sein Hoftheater in Betrieb. Unter dem Motto „The WOW must go on“ gibt es bis zum 11. Juli kleine Theaterstücke, Revuen und Liederabende im Innenhof des Schauspiels. Die Oper lädt vom 19. Juli an zur „Summer Session 2020“ ins Gartentheater Herrenhausen ein. Gespielt und gesungen wird draußen, mit wenigen Zuschauern, unter Beachtung aller derzeit gültigen Abstandsregelungen. Auf Dauer wird sich so allerdings nicht Theater machen lassen.

Für Zuschauer lassen sich Möglichkeiten finden, den Mindestabstand einzuhalten, für die Schauspieler und Musiker auf der Bühne dürfte das schwierig sein. Wenn sich Romeo und Julia heimlich auf einem Balkon ihre Liebe gestehen, dürfen sie sich also im Sommer 2020 nicht zu nahe kommen. Auf Kussszenen steht die Höchststrafe. Und auch eine feine Abstimmung zwischen Cello und Flöte bei einem Kammerkonzert ist deutlich erschwert.

In Niedersachsen soll an Theatern erforscht werden, wie hoch die Ansteckungsgefahr beim Spiel auf der Bühne ist. Wissenschafts- und Kulturminister Björn Thümler hat eine Studie in Auftrag gegeben, die die Verbreitung von Aerosolen im Theater erforschen soll.

Lederer will keine Maskenspiel-Pläne

In Berlin dagegen möchte Kultursenator Klaus Lederer den Künstlern schon bald mehr Möglichkeiten in der Krise verschaffen. „Wenn wir unsere Einrichtungen wieder öffnen, dann möchte ich, dass zumindest so viel künstlerische Freiheit existiert, dass man keine Maskenspiel-Pläne machen muss. Jedenfalls dann nicht, wenn die Stücke keine Masken vorsehen“, sagte der Linken-Politiker. Als Beispiel verwies er auf entsprechende Konzepte etwa im Fußball.

Lederer will damit ermöglichen, dass auf den Bühnen auch Stücke gespielt werden können, deren Aktionen weniger Abstand erfordern, als die coronabedingten Hygieneregeln vorschreiben. „Wir arbeiten mit unseren Einrichtungen an einer tauglichen Teststrategie, damit auf den Bühnen wieder Dinge mit Nähe passieren können“, sagte Lederer.

Wie Fußballspieler könnten Schauspieler und Musiker, so Lederers Vorschlag, durch regelmäßige Corona-Tests in die Lage versetzt werden, wieder in die Zweikämpfe zu gehen. Bei Profifußballern scheint der Aufwand vertretbar zu sein. Sie spielen einmal die Woche und werden mehrfach getestet. Bühnenkünstler aber führen ein ganz anderes Leben.

„Wir versuchen überall die Brände zu löschen“

Währenddessen könnten die Theater die Voraussetzungen schaffen – „wenn alles gut geht“ – zu Beginn der nächsten Spielzeit wenigstens einen Spielplan zu haben, „der die Corona-Bedingungen berücksichtigt“. Damit könnten die Häuser „dann hoffentlich stabil über die nächste Spielzeit kommen“. Mit Prognosen hält sich Lederer zurück. „Wo wir am Ende stehen, kann man erst in zwei, drei Jahren sagen. Viele der Konsequenzen können wir ja jetzt noch gar nicht überblicken. Wir versuchen im Augenblick einfach nur, überall die Brände zu löschen – und das ist ein ziemlicher Marathonlauf.“

Dennoch sieht der Senator die Rolle der Hauptstadt als internationalen Hotspot der Kultur nicht gefährdet. „In Berlin wurde vieles immer mal wieder totgesagt und hat sich trotzdem in neuer Form anderswo wieder- und weiterentwickelt.“

Von Karim Saab und Ronald Meyer-Arlt