Frau Anselm, in Ihrem Roman „Hautfreundin“ erzählt eine Frau ihre sexuelle Biografie. Was war für Sie der Anstoß zu diesem Buch?

Es gab viele Gründe. Ich wollte mal versuchen, gute und auch literarische Sexszenen zu schreiben, weil das als so furchtbar schwierig gilt. Und mir hat so ein Buch einfach gefehlt. Vielleicht hat es mir schon als junge Frau gefehlt. Geschichten über Frauen und Sex handeln so oft davon, dass irgendwas mit einer Frau gemacht wird. Ob im positiven oder negativen Sinn. Aber dass Frauen selbst ihre sexuellen Biografien aktiv gestalten, das hat mir in der Literatur oft gefehlt. Jetzt fehlt mir übrigens immer noch etwas, nämlich viele andere sexuelle Biografien, die nicht nur heterosexuelles Erleben schildern.

Ihre Hauptfigur hat keine Scheu, Männer direkt anzusprechen – sei es in einer Anwaltskanzlei oder in einem Intercity. Ist solch eine selbstbewusste Frau ein Wunschbild? Oder kennen Sie solche Frauen?

Ja, ich kenne solche Frauen.

In der MeToo-Debatte der vergangenen Jahre wurde vor allem über Frauen diskutiert, die von Männern benutzt oder missbraucht wurden. Ihre Figur macht nur positive Erfahrungen mit Männern – ist das nicht ziemlich realitätsfern?

Nein. Punkt. Aber davon abgesehen finde ich die neuerdings penetrant gestellte Forderung nach Realismus und vermeintlicher Authentizität in Romanen ziemlich dumm. Ich habe ja kein Sachbuch und keinen Ratgeber geschrieben. Das Positive in meinem Roman – ich sage auch gern: das aggressiv Pazifistische – bezieht sich eben nicht schlicht auf eine sexuelle Realität, sondern auch auf Literatur, auf unser Reden und Schreiben über Sex. Und das besteht oft nur aus drei Mechanismen: problematisieren, skandalisieren, pathologisieren. Das wollte ich unterlaufen, und deshalb behandeln die Leute in meinem Buch einander überwiegend „anständig unanständig“.

Sie beschreiben explizit den Sex, den Ihre Ich-Erzählerin hat. War es schwierig, dafür eine eigene Sprache zu finden? Sich von einem männlichen Blick oder einem pornografischen Jargon zu lösen?

Eigentlich habe ich nur versucht, alles anzuwenden, was ich beim Schreiben auch auf jede andere Szene anwenden würde, wenn ich etwas zeigen will, was in und zwischen Figuren passiert. Wie sich etwas anfühlt. Warum es der Figur so wichtig ist. Wo Ängste liegen. Und dafür poetische Bilder zu finden. Klar müssen die Lesenden auch wissen, was gerade körperlich los ist, wer jetzt welches Körperteil wo hintut. Aber ich habe beim Schreiben gelernt, dass es immer dann doof wurde, wenn ich die Sexszenen auf solche Äußerlichkeiten reduziert habe, also vor allem auf Optik und Technik. Kann sein, dass das der „männliche Blick“ ist, aber vor allem scheint es mir eine Gewohnheit zu sein, weil Pornografie eben immer vor allem eine Bildkultur war. Und das ist für erotische Literatur ein Problem.

Romane wie Catherine Millets „Das sexuelle Leben der Catherine M.“ oder Virginie Despentes’ „Fick mich“ erzählten vor einigen Jahren von weiblicher Lust und waren große Verkaufserfolge. Welche Autorinnen sind für Sie wichtig?

Ich möchte mal speziell ein älteres Buch hervorheben, das eine ähnliche innere Friedlichkeit besitzt, wie ich sie mir für meine „Hautfreundin“ gewünscht habe: „Salz auf unserer Haut“ von Benoîte Groult. Wie liebevoll und zugleich ehrlich darin Körperliches beschrieben wird, fand ich toll.

Und welche Bücher von Männern über weibliche Sexualität gefallen Ihnen?

Da bin ich, höflich gesagt, noch offen für Buchtipps. Es gibt aber ein Buch über Sex von einem männlichen Autor, das mir sehr gefallen hat. „Die Schwimmbad-Bibliothek“ von Alan Hollinghurst. Seine Protagonisten sind schwule Männer. Ihre Gefühle und sexuellen Regungen werden mir aber sehr nachvollziehbar. Insofern: Gibt es überhaupt eine „weibliche“ Sexualität?

Ihr Buch trägt die Widmung „Für euch. Für alles, was ihr mir gegeben habt, und für das, was ihr mir erspart habt“. Wünschen Sie sich vor allem männliche Leser?

Ich wünsche mir Lesende, das genügt mir. Eine Besucherin bei einer Lesung hat mir neulich erzählt, dass ihr Mann und sie sich das Buch gegenseitig vorgelesen hätten. Im Bett. Sie grinste dabei. Das war also eine eindeutig pornografische „Nutzung“ des Buchs, aber ich fand sie wunderbar.

Zur Person Doris Anselm, geboren 1981 in Buxtehude, hat in Hildesheim Kulturwissenschaften studiert. Sie lebt in Berlin, wo sie mehrere Jahre fürs Radio gearbeitet hat. 2017 erschien ihr Band mit Erzählungen, „und in dem Moment holte meine Liebe zum Gegenschlag aus“. In diesem Jahr ist ihr Roman „Hautfreundin“ ( Luchterhand Verlag. 255 Seiten, 20 Euro) herausgekommen. Mit Theresa Lachner, Gründerin des Sexblogs „Lustprinzip“, spricht sie am Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr im Literaturhaus Hannover, Sophienstraße 2, über „Female Pleasure“. HAZ-Redakteurin Jutta Rinas moderiert die Veranstaltung.

Von Martina Sulner