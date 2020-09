Wie sich Rapperin Madame Chaot in einer Männerdomäne behauptet

Während Hip-Hop bereits in den 1980ern Popularität erlangte, gab es in den 1990er Jahren erste namhafte Formate in Deutschland. Sogenannte „written battles“ erlangten mit der Veranstaltung Feuer über Deutschland Mitte der Nuller Jahre Popularität. Dort traten auch Künstler, wie etwa der Rapper Casper, an, die später kommerzielle Erfolge feiern konnten. Neben dem Format Rap am Mittwoch, das 2018 eingestellt wurde, präsentieren verschiedene Veranstaltungsformate, wie etwa Don’t Let The Label Label You oder Du & Deine Lines Live-Battles, die anschließend auf Youtube zu sehen sind.

Written Battles zeichnen sich dadurch aus, dass sie vorab geschrieben werden und selten spontane Reaktionen beinhalten. Ferner gibt es keine Musik, auf die gerappt wird. Zumeist gibt es drei Parts – also Runden – in denen die Gegner oder Gegnerinnen gegeneinander antreten. Am Ende entscheidet eine Jury, sogenannte Judges, wer das Battle gewinnt.