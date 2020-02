Wie sollen Babys im E-Auto einschlafen? Nissan hat da eine Idee

Hannover

Elektroautos sind zwar Teil der Lösung, haben aber selbst auch mit einigen Problemen zu kämpfen. Und das sind nicht nur Lithium, Kobalt, Heizung und Reichweite. Es ist auch der Klang. Elektroautos brummen nicht so einschläfernd wie Verbrenner. Was ein Nachteil sein könnte, denn der Elterntrick, das Auto als Schlafwagen zu nutzen – Kind ins Auto setzen, Runde um den Block fahren, schlafendes Kind entnehmen und ins Bettchen verfrachten – klappt beim E-Mobil nicht so gut.

„Beruhigende Klangfrequeznzen eines Verbrenners“

Die Entwickler des Autobauers Nissan wollen dieses Problem nun gelöst haben. Ingenieure des Konzerns haben gemeinsam mit dem Sounddesigner und Schlafcoach Tom Middleton ein Einschlaflied für E-Autos komponiert. In der Pressemitteilung dazu heißt es: „Es imitiert die beruhigenden Klangfrequenzen eines brummenden Verbrenners, um Kinder auf bewährte Weise in den Schlaf zu wiegen – nur eben CO2-neutral.“ Unter Nissan LEAF Dream Drive – the zero-emission lullaby (continuous mix).mp3 kann man sich die Traumklänge aufs Handy laden. Selbstverständlich haben wir es hier mit elektronischer Musik zu tun, schließlich ist sie ja auch für ein E-Auto gedacht. Das Schlaflied klingt wie angeschimmelter Jean-Michel Jarre oder wie Wellnessplingpling aus dem Spa.

Und es ist gefährlich. Denn bei diesen Klängen wird nicht nur das Kleinkind müde.

Von Ronald Meyer-Arlt