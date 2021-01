Wie wird das Theater die Krise überstehen? Hannovers Intendantinnen im Interview

Frau Anders, Frau Berman, wir sitzen im Foyer des Schauspiels. Wann, denken Sie, wird es hier wieder Besucher geben?

Laura Berman: Ich hoffe, nach den Osterferien. Sonja glaubt, etwas später.

Sonja Anders: Die Verordnung des Landes sieht ja noch einen Neustart im März vor. Der Blick auf die allgemeine Lage macht das aber nicht sehr wahrscheinlich. Ich bin inzwischen zweckpessimistisch und rechne mit Ende April.

Laura Berman: Wir haben unsere Pläne jedenfalls gerade wieder grundlegend umgestellt.

Wie fühlt es sich an, wenn Sie Ihre Künstler immer weiter vertrösten müssen?

Laura Berman: Ich habe mein Leben lang regelmäßig Klavier gespielt. Wenn man übt, hat das eine therapeutische Wirkung, weil alles um einen herum verschwindet. Aber als ich vor einigen Jahren nach Basel ging, konnte ich mein Klavier nicht mitnehmen. Da habe ich erst richtig gemerkt, wie wichtig das Musizieren für mich ist. Die psychologischen Auswirkungen auf Künstler, die nicht auftreten können, lassen sich kaum überschätzen. Dieser Verlust belastet jetzt alle Menschen, die im Theater arbeiten.

Sonja Anders: Es ist eine Zeit, die ganz unterschiedlich ihre Wunden reißt. Nach dem ersten Lockdown hatten wir eine von vielen Ängsten getragene Phase, in der wir kurz wieder spielen durften. Das war schön, aber nicht nur einfach, und jetzt ist schon wieder Schluss, und wir wissen nicht genau, wie lang es dauern wird. Das erscheint manchen wie ein verlorenes Jahr. Es gibt aber auch andere, die sagen, sie seien gerade jetzt auf andere Gedanken gekommen.

Gibt es Kollegen, die ihren Beruf inzwischen aufgegeben haben?

Sonja Anders: An unseren Häusern zum Glück nicht, aber ich habe von Schauspielern und Musikern gehört, die die aktuelle Situation zum Absprung genommen haben. Vor allem viele Freie merken, dass der Boden, auf dem sie stehen, sehr wackelig ist.

Laura Berman: In der „ New York Times“ gab es gerade ein Interview mit zwei Sängern, die eng befreundet sind. Der eine ist nach Stuttgart ins Opernensemble gegangen, der andere in den USA geblieben. Obwohl ihre Situation lange vergleichbar war, ist sie nun ganz anders: Der eine ist abgesichert in Kurzarbeit, der andere musste sich beruflich umorientieren, obwohl er lieber weitersingen würde.

„Wir sind sehr in Sorge, was die Finanzierung angeht“: Laura Berman (links) und Sonja Anders Quelle: Samantha Franson

Verglichen mit England oder den USA ist die Lage in Deutschland noch recht gut. Glauben Sie, dass zumindest die Staatstheater unbeschadet aus der Krise hervorgehen?

Laura Berman: Wir sind ein bisschen verunsichert, was die weiteren Konsequenzen für die Theater betrifft, vor allem was die Finanzierung betrifft. Es gibt weniger Steuereinnahmen, und die Finanzminister müssen darauf reagieren. Was passiert, wenn es große Sparmaßnahmen gibt? Das war neulich schon Thema im Bühnenverein, dem Zusammenschluss aller deutschen Theater.

Rechnen Sie damit, dass das auch Niedersachsen und Hannover trifft?

Sonja Anders: Es gibt hier Überlegungen, die Mittel zu kürzen. Die Beratungen über den Doppelhaushalt 2022/2023 laufen gerade. Wir sind sehr in Sorge, sowohl was die Investitionen angeht als auch die laufenden Zuwendungen. Es gibt Zusagen, auf die wir gebaut haben. Man spart an der Kultur auch keinen Haushalt gesund: Es ist immer symbolhaftes Sparen.

Welche Zeichen sollten stattdessen gesetzt werden?

Sonja Anders: Deutschlandweit wird gerade darüber diskutiert, dass kulturelle Leistungen dem Gesetz nach freiwillige Leistung sind. Es gibt eine Initiative, die das ändern will. Auch wenn man natürlich trotzdem weiter über die konkreten Zahlen diskutieren müsste, wäre das ein Schutz: Es wäre klargestellt, dass es eine wichtige Aufgabe des Staates ist, den Kulturbetrieb aufrecht zu erhalten.

Laura Berman: Manchmal ist den Deutschen nicht klar, was sie haben. Hier erscheint Kultur als eine Selbstverständlichkeit. In den USA dagegen ist das Kulturleben allein in privater Hand. Es gibt dort kein öffentliches Bekenntnis dazu, wie wertvoll Kultur ist. Das macht die Situation dort jetzt so prekär. Und es zeigt, wie wichtig es ist, die Wertschätzung für Kultur auch wirklich im Gesetz zu verankern.

Abgesehen von den Finanzen: Wird das Theater verändert aus der Pandemie hervorgehen?

Sonja Anders: Ich bin sicher, dass das Digitale eine viel größere Rolle spielen wird als bisher – besonders in der pädagogischen Arbeit und in der gesamten Kommunikation mit dem Publikum in Form von Livestreams, partizipativen Formaten und Begleitprogrammen. So gesehen erleben wir gerade einen echten Zugewinn: Wir werden nie wieder so lausige Streams produzieren, wie wir das am Anfang der Pandemie gemacht haben. Alles, was in Zukunft produziert wird, wird mehr Liebe und Professionalisierung erfahren. Ich freue mich wahnsinnig darauf, wenn wir wieder analog spielen. Gleichzeitig haben wir schon beschlossen, bestimmte Produktionen auch dann verstärkt digital zu begleiten.

Laura Berman: In der Opernwelt ist die Entwicklung durch die internationale Vernetzung wahrscheinlich noch schneller als im Schauspiel. Große Häuser wie die Wiener Staatsoper starten jetzt einen eigenen Videokanal, der sich auch monetarisieren soll. Auch andere Häuser tasten sich an solche Ideen ran. Das von der EU geförderte Streamingportal Opera Vision etwa bringt europäische Produktionen in die ganze Welt, auch wir sind dort gerade mit zwei Stücken vertreten. Allgemein wird es viel mehr digitale Inhalte geben. Schon jetzt gibt es im Opernbereich erfolgreiche Podcasts und Games. Der digitale Bereich wird wachsen – aber nie konkurrieren mit Live-Erlebnissen.

Zur Person Laura Berman ist seit Herbst 2019 Intendantin der Staatsoper Hannover. Sie wurde 1959 in Boston geboren und hat als Dramaturgin für Tanz in Münster und Darmstadt gearbeitet. Als Musikdramaturgin war sie an der Bayerischen Staatsoper, bei den Wiener Festwochen und am Theater Freiburg beschäftigt. Zuletzt war sie Operndirektorin am Theater Basel. Unter ihrer Leitung wurde die Staatsoper im Dezember als „Bestes Opernhaus“ ausgezeichnet. Sonja Anders ist seit Herbst 2019 Intendantin des Schauspiels Hannover. Sie wurde 1965 in Hamburg geboren und hat als Dramaturgin unter anderem am Hamburger Schauspielhaus und am Thalia Theater, am Staatstheater Stuttgart und bei den Salzburger Festspielen gearbeitet. Zuletzt war sie Chefdramaturgin und stellvertretende Intendantin am Deutschen Theater Berlin. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Wie erleben Sie den Lockdown als kontakteingeschränkte Neulinge in der Stadt? Haben Sie manchmal Heimweh nach anderen Orten?

Laura Berman: Ich hatte Glück und Freunde, die mir geholfen haben, hier Leute kennenzulernen, sodass ich recht schnell angekommen bin. Ich fühle mich hier wohler als an meiner letzten Stelle in Basel. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich auch geografisch am richtigen Platz fühle: Ich mag den Humor der Leute hier in Norddeutschland und die Art, wie sie kommunizieren – das ist so ähnlich wie in Boston, wo ich herkomme.

Sonja Anders: Ich habe die letzten Jahre in Berlin gelebt, und ich vermisse die Stadt überhaupt nicht. Ich finde Hannover ist dagegen total offen und ruhig. Ich habe eine Tochter mit hergebracht: Bei Kindern ist es ganz deutlich, dass es seine Zeit braucht, bis man an einem Ort ankommt. Erwachsenen geht es aber eigentlich nicht anders. Ich habe viele Kontakte begonnen, aber wenn man sich erst kurz kennt, halten die über eine solche Corona-Zeit nicht so gut. Ich bin darauf angewiesen, dass es irgendwann wieder losgeht und man sich ohne größere Auflagen treffen kann. So lange beiße ich ein bisschen die Zähne zusammen.

Von Stefan Arndt