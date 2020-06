Wieder vor Publikum: Ensemble La festa musicale spielt in der Markuskirche

Hannover

Ohne Abstand geht es nicht. Immerhin durfte das Ensemble La festa musicale nun wieder vor Publikum spielen. Die großzügige Verteilung der Sitzplätze in der Markuskirche kam der Akustik allerdings nicht zugute. Deutlich halliger, als man es gewohnt ist,schwang die Musik durch den Raum. Dass die Blasinstrumente hinter durchsichtigen Plastikvorhänge spielen mussten, trug auch nicht zu deren Präsenz im Zuhörerraum bei. Und natürlich mussten die Instrumentalisten mehr Abstand voneinander wahren, als dies im normalen Betrieb nötig wäre. Aber all diesen Widrigkeiten zum Trotz wurde es eine begeisternde Dreiviertelstunde.

Lust auf den Liveauftritt

Zur Eröffnung gab es eine Sonata des hannoverschen Hofkapellmeisters Francesco Venturini. Dass dessen musikalische Wurzeln in Italien liegen, war nicht zu überhören. Venturini ist drei Jahre älter als Antonio Vivaldi – seine Musik ist der des berühmten Venezianers sehr ähnlich. Überschäumende Spielfreude und Lust am Klang zeichnen sie aus. Dass die Ensemblemitglieder auch richtig Lust darauf hatten, endlich wieder live und vor Publikum auftreten zu können, war nicht zu überhören. Schwungvoll wurden die Ecksätze gestaltet, der Schlusssatz auch mit einer gehörigen Portion Virtuosität garniert. Innig und doch mit der nötigen Einfachheit erklang der langsame Satz. La festa musicale hat eine CD mit Werken Venturinis eingespielt, die zu Beginn des kommenden Jahres erscheinen soll. Der Appetithappen an diesem Nachmittag war eine gelungene Werbung dafür.

Verblüffende Wirkung

Im Anschluss präsentierte das Ensemble ein sogenanntes Neubrandenburgisches Konzert. Cellist Christoph Harer hat sich das Konzert für drei Cembali BWV 1964 vorgenommen, das selbst eine Umarbeitung eines Vorgängerwerkes ist – mutmaßlich eines Konzerts für drei Violinen. Harer hat seiner Bearbeitung die Besetzung des dritten Brandenburgischen Konzerts gegeben (je drei Violinen, Violen und Celli, dazu Cembalo und Bass). Diese Besetzung nutzt er mal, indem er je drei gleiche Instrumente zu einem konzertanten Trio kombiniert, mal drei unterschiedliche Instrumente. Dabei konzertieren die Instrumente sowohl innerhalb ihres Trios als auch die drei Trios miteinander. Die Wirkung ist verblüffend und überzeugend. Ganz nebenbei absolvieren die Instrumentalisten technisch hohe Anforderungen, ohne dass man viel davon merkt.

Musikalischer Mundschutz: Ein Mitglied von La festa musicale vor dem Konzert in Markuskirche. Quelle: Nils Ole Peters

Mit Bachs Orchestersuite Nr. 1 ging es dann zum Schluss zurück in bekannte Fahrwasser. Bei insgesamt raschen Tempi hörte man die Vertrautheit, die die Musiker mit dieser Musik haben. Es wurde natürlich phrasiert, deutlich, aber ohne schulmeisterliche Attitüde. Genau so möchte man diese Musik hören.

Von Michael Meyer-Frerichs