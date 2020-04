Julia Schesser, Spotify weist für Sie gerade 110.121 monatliche Hörer aus. Sind Sie ein Star?

Wow. Aber nein, ich bin kein Star, Gott sei Dank.

Ihr Album „ Kopfkino“ ist jetzt erschienen. Haben Sie wegen der Corona-Krise über eine Verlegung nachgedacht?

Wir haben das ganz kurz erwogen, aber schnell verworfen. Ich glaube, gerade jetzt wird viel Musik gebraucht.

Kleine biografische Schleife: Sie stammen aus einer Münchener Künstlerfamilie?

Richtig. Mein Vater ist Pianist und Produzent, er spielt zum Beispiel in der Band von Reinhard Fendrich. Meine Mutter ist Sängerin und Gesangslehrerin.

Es war also immer viel Musik um Sie herum?

Ich war schon früh mit im Tourbus unterwegs. Da war schnell klar: Das ist das, was ich auch machen will.

Warum ausgerechnet Hannover ?

Und dann haben Sie sich nach der Schule an der renommierten Popakademie in Mannheim beworben und vielleicht in Hamburg, aber leider hat Sie nur Hannover angenommen?

Nein, das war ganz anders. Nach der Schule habe ich ein Jahr nur gearbeitet, weil ich mir beweisen wollte, dass ich das schaffe, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Ich hatte dabei großes Glück, denn ich bin gleich mit einem großen Künstler auf Tour gegangen, als Backgroundsängerin bei Albert Hammond. Und zur gleichen Zeit habe ich auch meine erste Disney-Hauptrolle gekriegt.

Und Hannover?

Ich habe dann erst mal den Pop-Kurs in Hamburg gemacht. Das hat mein Leben verändert. Ich habe gemerkt: Das ist es, was ich machen will und wo ich hin muss. Und der Begründer des Hamburger Pop-Kurses ist auch der Leiter des Studiengangs Popular Music an der Hochschule in Hannover, nämlich Peter Weihe. Ein ganz toller Mensch. Da im Pop-Kurs war mir völlig klar, dass ich auf jeden Fall nach Hannover will. Meine erste Wahl war keineswegs Mannheim. Da ist es auch sehr cool, aber es ist die Universität, an der meine Mutter lehrt. Und ich möchte nicht so gern Lehrerkind sein.

Ihre Mutter hat auch eine Rolle bei Ihrem Entree in das Genre der Kinosongs gespielt. Welche?

Tatsächlich verdanke ich es ihr, dass ich das machen darf. Meine Mama macht das selbst schon ganz lange. Am bekanntesten ist sie für Anime-Sachen. Pokémon, Digimon, Dragonball Z... Alle Songs, die von Frauen gesungen werden, das ist alles meine Mama. Aber auch Disney-Sachen. Ich war als angehender Teenie oft im Studio dabei und habe den Produzenten kennengelernt, der immer an mich geglaubt hat und mir alles beigebracht hat. Ohne Ihn wäre ich heute nicht hier.

Inzwischen haben Sie eine unsichtbare Kino-Karriere gemacht. Wir sehen Sie zwar nie, aber wir hören ihre Stimme in den großen Balladen der deutschen Fassungen von „Die Schöne und das Biest“, „ Alladin“ und zuletzt im Song „Schatten der Nacht“ in „Cats“. Wie gefallen Sie sich selbst in dem Lied?

Ich mag mich in dem Song. Ich liebe es, dass in den Songs dieses Films so viel Schauspiel ist. Da geht es gar nicht so sehr um den Ton, sondern 100-prozentig um die Emotion.

Ihr Album enthält neben drei Songs aus den Kinofilmen ansonsten eigene. Schreiben Sie die selbst?

Ja, zusammen mit Joshua Lange und Leonard Ottolien. Lange ist auch der Produzent. Die Themen und Geschichten sind aber immer von mir.

Liebeskummerlieder ohne Opferperspektive

Es gibt einiges an „Girl meets boy, girl looses boy“-Songs. Aber Sie besingen nicht den Liebeskummer aus einer Opferperspektive, sondern die Momente, in denen man wieder klar kommt. Bei Ihnen klingt das emanzipatorisch und feministisch.

Ja, ist doch gut! Ich glaube, ich mach das gar nicht so bewusst. Aber ich bin Feministin und finde es positiv, dass meine Songs so wahrgenommen werden.

Viele Musiker bangen jetzt um ihre Existenz. Sind Sie als Studentin, durch Ihr Album und Ihre Kinohits finanziell unabhängiger oder ebenfalls in Sorge um die Branche?

Jein. Mich trifft das auch, aber nicht so sehr wie andere. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich mein Säckchen voll Gold verdient hätte im Kino oder in den USA. Aber ich gebe auch Gesangsunterricht, und das läuft weiter. Und ich kann weiter Studiosachen machen, weil ich auch zu Hause aufnehmen kann.

Wird die Branche, werden Musiker und Clubs das überstehen?

Ach, ich denke, es wird irgendwie gehen. Etwas anderes können wir uns sowieso nicht vorstellen. Und die Nachfrage nach Musik wird immer da sein, da bin ich mir sicher.

Von Volker Wiedersheim