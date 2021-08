Hannover

Das mit dem Abitur hat nicht geklappt. Aber eine große Frankreichreise nach dem Ende der Schule gönnen sie sich doch. Kerschkamp, Lepcke, Ratte, der Ami und Kurt Appaz fahren mit einem desolaten VW Bus an die Atlantikküste. Sie saufen, sie kiffen, sie hören Frank Zappa auf dem Kassettenrecorder. Sie treffen andere Freaks und sie lernen recht viele Frauen kennen. Als der, den sie immer nur den Ami nennen, nach exzessivem Drogenkonsum psychisch nicht mehr klarkommt, fahren sie ihn nach Paris, wo er von seinem Vater abgeholt wird. Dann geht’s weiter Richtung Biarritz. Der Wagen ist vermüllt, die Klamotten stinken, Abends gibt es Lagerfeuer am Strand.

Der hannoversche Autor Wolfram Hänel schwelgt in seinem zweiten „Kurt Appaz“-Roman in Erinnerungen an die wilden Siebzigerjahre. Es ist ein bisschen Heldensaga, viel Sexbericht, aber auch ein schönes Porträt einer Gruppe junger Menschen, denen vieles wurscht war und die sich nicht mehr als Hippies und noch nicht als Punks fühlten.

Wolfram Hänel: „1975. Aus dem Leben eines langhaarigen Taugenichts“. Zu Klampen Verlag, 262 Seiten, 18 Euro. Quelle: Zu Klampen

Der Roman, der jetzt als Neuausgabe im zu Klampen Verlag herauskommt, ist bereits 2008 erschienen, damals war als Autor nicht Wolfram Hänel, sondern Kurt Appaz angegeben. Unter diesem Pseudonym hat Hänel noch einige andere Bücher veröffentlicht. Der Grund: Er war als Kinder- und Jugendbuchautor bekannt, deshalb sollten seine Erwachsenenbücher einen anderen Autorennamen tragen. Und der Titel lautet damals auch nicht „1975. Aus dem Leben eines langhaarigen Taugenichts“, sondern „ 1975 – Im Jahr der Weiber“. Das, so klingt es im Nachwort an, scheint dem Autor heute ein bisschen unangenehm zu sein.

Von Ronald Meyer-Arlt