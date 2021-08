Hannover

Wonne: Wer jemals in einem Chor gesungen hat, denkt bei diesem Wort wohl sofort an eine Einsingübung mit auf- und absteigenden Dreiklängen auf diesen beiden Silben, aber ansonsten ist der Begriff nicht mehr allzu oft zu hören. Schade eigentlich, denn mit dem stimmhaften W und dem lange klingenden doppelten N vermag es das dahinterstehende Gefühl lautmalerisch viel besser zu vermitteln als das weit gebräuchlichere Synonym „Freude“.

„Wonne“ ist auch deshalb ein passender Titel für das von der Blockflötistin Danya Segal konzipierte Programm, mit dem ihr Ensemble Musica Alta Ripa nun in der Neustädter Hof- und Stadtkirche in Hannover die Rückkehr zu den Livekonzerten feiert. Hier stehen Wohlklang und Wohlgefühl im Vordergrund. Sechs Concerti und Sonaten von Komponisten aus England, Deutschland, Frankreich und Italien präsentieren die Musikerinnen und Musiker in wechselnden Besetzungen – und machen dabei hör- und spürbar, dass auch im frühen 18. Jahrhundert, als Europa noch unter dem Eindruck einer furchtbaren Pestepidemie stand, Raum für Lebensfreude und Leichtigkeit war. Oder vielmehr: Dass Musik und Kunst diesen Raum zu schaffen vermochten.

Temperamentvolle Flöte

Die Musik des Programms wirkt an vielen Stellen flüchtig und leicht wie ein Sommerduft und ist doch nie banal. Sie zelebriert den Moment und drängt gleichzeitig immer weiter. Da gibt es verwegene Synkopen zu entdecken, sehnsüchtige Seufzer und virtuose Fugati. Das Moll im Adagio bei Michel Corettes „Le Plaisir des Dames“ ist herrlich plakativ und selbstironisch, und die Blockflöte trällert in Robert Woodcocks Concerto wie eine Feldlerche.

Dass sich diese kleinen Höhepunkte dem Publikum erschließen, ist vor allem der Vortragsweise des Ensembles zu verdanken, das die Musik nicht nur technisch brillant, sondern auch voller Lebendigkeit und Spielfreude zum Klingen bringt. Vor allem die Flötistin Segal sprüht dabei so vor Energie, dass sie im ersten Concerto dem Rest des Ensembles fast davonzufliegen droht – aber die Streicher halten dieses Temperament versiert im Zaum, und sie lenkt es später um, indem sie beim Spielen einfach mittanzt.

Bei der Zugabe stellt das Ensemble unter Beweis, dass auch zeitgenössische Musik gut auf barocken Instrumenten klingt. Der kleine Walzer, den Elena Kats-Chernin während des ersten Lockdowns in Sydney komponiert hat, tönt wunderbar frisch.

Von Juliane Moghimi