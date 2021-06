Hannover

Die schwarze Künstlerin Zanele Muholi, 1972 in Durban, Südafrika, geboren, ist lesbisch und bezeichnet sich als non-binär. Sie sieht sich nicht als Mitglied der herkömmlichen Geschlechterordnung. Motiviert von diesem Selbstverständnis, fotografiert sie seit zwei Jahrzehnten mit großem Erfolg Angehörige von LGBTQ+-Gruppen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer+). In diesem Jahr wird sie für ihre Werke mit dem Spectrum-Preis für Fotografie geehrt. Die renommierte Auszeichnung vergibt die Stiftung Niedersachsen. Sie umfasst ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro, eine Ausstellung im Sprengel-Museum und eine Publikation.

Die Jury hätte sich für keine würdigere Preisträgerin entscheiden können. Wer Muholis imponierende Schwarzweiß-Fotos auf der letzten Venedig-Biennale im Arsenale sah, wird sie schwerlich vergessen haben. Selbstporträts der Künstlerin in unterschiedlichen sozialen Rollen, die den Blick des Betrachters suchten und sich nachdrücklich seinem Gedächtnis einprägten. Ihr gemeinsamer Nenner: der Wille zur Emanzipation.

Strahlende Underdogs

Kraftvolle Selbstporträts aus verschiedenen Werkserien, viele farbig, stehen auch im Zentrum ihrer Ausstellung in Hannover. Muholi selbst hat die fabelhafte Schau konzipiert, Kuratorin Inka Schube hat sie präzise eingerichtet. Oft sind die eindrucksvollen Fotografien ambivalent. Selbst wenn die Künstlerin sich in wenig strahlenden Rollen zeigt, strahlen ihre Bilder. Und machen aus Underdogs Siegerinnen und Sieger.

Zanele Muholis „Miss Lesbian II“ Quelle: Zanele Muholi/Courtesy of Stevenson, Cape Town, Johannesburg and Yancay Richardson, New York

In „Miss Lesbian II“ (2009) aus der Serie der „Miss (Black) Lesbians“ präsentiert sich Muholi beinahe unbekleidet, die glänzende schwarze Haut allein von einer feuerroten Federboa bedeckt, auf dem Kopf ein silbernes Diadem und an den Füßen silberne High Heels. So macht sie sich zum Objekt des Begehrens der sie Betrachtenden. Aber zugleich gelingt es ihr, in Haltung und Blick völlig unberührt von ihrer Rolle zu bleiben und ganz und gar bei sich zu sein.

Eine solche Autonomie zeichnet sie ebenfalls in der Rolle eines schwarzen Hausmädchens aus, das sich in „Massa and Minah VI“ (2010) weißer Kontrolle momenthaft entzieht und gedankenverloren in eine andere Wirklichkeit träumt. Die Bilder dieser Serie betrachtet Muholi als Hommage an ihre Mutter, die als Hausmädchen 42 Jahre lang für dieselbe weiße Familie tätig war.

Zanele Muholi: „Thembisa“, Johannesburg, 2014 Quelle: Zanele Muholi/Courtesy of Stevenson, Cape Town, Johannesburg and Yancay Richardson, New York

Von Selbstbestimmung und Würde sprechen alle Bilder der Künstlerin. Sei es, dass Muholi in Jeans, Hemd und keckem Hut wie ein Mann auftritt. Sei es, dass sie aus Hanf geflochtene und zum Servieren bestimmte Tischsets als Haarschmuck zweckentfremdet. Oder ihren Kopf mit Fantasiegebilden aus Wolle so krönt, dass sie an einen Richter aus der kolonialen Vergangenheit ihres Landes erinnert.

Schönheit und Verletzlichkeit

In subtiler Weise findet Selbstermächtigung auch statt, wenn Zanele Muholi 2012 in dem Videofilm „Lona Umzimba Wami“ (Dies ist mein Körper) uns die Schönheit und Verletzlichkeit ihres nackten schwarzen Leibes vor Augen führt. Oder wenn sie queere Paare abbildet, die offen ihre Liebe füreinander zeigen.

Zanele Muholi: „Independent“ von 2005. Quelle: Zanele Muholi/Courtesy of Stevenson, Cape Town, Johannesburg and Yancay Richardson, New York

Im Lockdown hat Muholi die Malerei für sich entdeckt. Auch mit diesem Medium stellt sie sich in unterschiedlichen Rollen dar. Die Werke, die sie bis heute geschaffen hat, zeigt sie in Hannover zum ersten Mal. Sie hat sie mit großer Freude gemalt (auf Youtube zu sehen) und zugleich mit großem Talent.

Bilder der Würde

Wenn je eine Künstlerin den berühmt gewordenen Selbstbefund des französischen Dichters Arthur Rimbaud, „Ich ist ein anderer“, zu ihrem gemacht hat, dann Zanele Muholi. Das demonstriert sie in vielen Masken und Scharaden. Sie exponiert mit ihnen nicht allein unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit, sondern ebenso die Lebenswirklichkeit vieler schwarzer Menschen in Südafrika.

Zanele Muholi: „Rape and Murder II“ aus der Serie „Blood Mandalas“. Quelle: Zanele Muholi/Courtesy of Stevenson, Cape Town, Johannesburg and Yancay Richardson, New York

Schwarz zu sein und lesbisch oder homosexuell führt dort bei allen konstitutionellen Freiheitsrechten häufig immer noch zu Ausgrenzung und Unterdrückung und zu einer Existenz am Rande der Gesellschaft. Die abscheulichen Verbrechen „korrigierender“ oder, noch zynischer, „heilender Vergewaltigungen“, mit denen lesbische Frauen zur Heterosexualität gezwungen werden sollen, legen Zeugnis davon ab.

In dem seit 2006 fortlaufenden Projekt „Faces and Phases“ hat Muholi verfolgte und gequälte Menschen fotografiert und versucht, ihnen in diesen Bildern ihre Würde zurückzugeben. Auch die „Blood Mandalas“ (seit 2010), die als Ornamente den weiblichen Menstruationszyklus thematisieren, repräsentieren Opfer von Hassverbrechen. Ästhetisch eindrucksvoll und inhaltlich berührend, machen sie wie unter einem Brennglas deutlich, dass Zanele Muholi sich ebenso sehr als politische Aktivistin wie als Künstlerin versteht.

Die Ausstellung „Zazise“ von Zanele Muholi ist am Sonnabend, 26. Juni, bis zum 10. Oktober im Sprengel-Museum zu sehen.

Von Michael Stoeber