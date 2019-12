Hannover

Tätowierungen setzen Grenzen. Sie markieren Zugehörigkeit, und sie demonstrieren Abstand. Tätowierungen sind besondere Zeichen, sie sollen möglichst stark und mit Bedeutung aufgeladen sein – deshalb sind religiöse Motive bei Tätowierern und bei Tätowierten so beliebt.

Religiöse Motive von Tätowierungen stehen im Mittelpunkt des Buches „ Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst“, das Paul-Henri Campbell verfasst hat. Zum Thema gekommen ist der Autor über Workshops und Vorträge, die er in Tattoo-Studios über „christliche Ikonographie“ gegeben hat. Dabei, so schreibt er, sei ihm aufgefallen, dass er hier eigentlich nicht reden sondern zuhören sollte: „Hier waren viele Menschen, die für sich wussten, welche Zeichen sie brauchten, um sich wohl zu fühlen. Alle möglichen Bilder, Symbole, Ornamente, Sprachfetzen, die man sich vorstellen kann, waren ihnen Quellen der Inspiration. Es gab keine Tätowierung ohne Geschichte, kein Erlebnis, das nicht durch die Tätowierung zum Zeichen am Körper geworden war.“

Also begann Paul-Henri Campbell zuzuhören. Er erfuhr von den Geschichten hinter den Hautbildern. Weil er noch mehr Geschichten hören wollte und weil er die Zeichen, die sich Menschen in die Haut ritzen, noch besser verstehen wollte, begann er Gespräche mit Tätowierern und Tätowiererinnen, mit Ikonografieforschern, Tattoo-Experten und mit tätowierten Menschen zu führen.

„Vater Unser“ auf dem Unterarm

Die Interviews sind in seinem Buch versammelt. Dazu sind viele Bilder zu sehen, die zeigen, dass Menschen bereit sind, sich „Vater Unser“ auf den Unterarm tätowieren oder ihren eigenen Rücken in eine Art Kirchenfenster verwandeln zu lassen. Und auch das Problem vieler Tätowierter, dass irgendwann nicht mehr genug Körperoberfläche für weitere Bilder zur Verfügung steht, macht das Buch anschaulich. Der Tätowierer Mikaël de Poissy, der sich auf das Stechen großformatiger Werke spezialisiert hat, sagt dazu: „Man erkennt sofort die Sammler von Tinte. Das sind die Wahren! Sie stellen nicht viele Fragen.“

Zur Galerie Fotos aus dem neuen Buch „Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst“ von Paul-Henri Campbell

Tätowierungen, auch darüber klärt das Buch auf, gab es in Europa schon lange, bevor es das Wort „ Tattoo“ dafür gab. Der Begriff „ Tattoo“ leitet sich von dem polynesischen Wort „tat-tow“ ab. Das Wort soll nach der ersten Weltumseglung des Seefahrers James Cook (1728–1779) nach Europa gekommen sein worden sein.

Tätowiert wurde in Europa aber schon lange vorher. Oft auch gegen Widerstand. So hat Papst Hadrian I. 787 das Tätowieren untersagt – was aber die Pilger und Kreuzritter nicht davon abhielt, sich Zeichen in die Haut zu ritzen. Solche Zeichen waren wichtig, weil sie Gruppenzugehörigkeit markieren – und das ist ja bis heute so geblieben.

Paul-Henri Campbell „ Tattoo & Religion. Die bunten Kathedralen des Selbst“ Verlag Wunderhorn. 192 Seiten, 29,80 Euro. Am Dienstag, 10. Dezember, ist der Autor im Literarischen Salon zu Gast. Von 19.30 Uhr an spricht er mit Jan Ehlert über Körperkunst und Religion

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt