Hannover

Zinnober ist giftig. Im 18. Jahrhundert färbte es die Wangen der höfischen Gesellschaft, sorgte für eine künstliche Lebendigkeit im Gesicht und auch für Krankheit und Tod. Zinnober ist aber auch der Name einer ungiftigen Farbe in der Malerei. Und Zinnober ist das Schlüsselwort in einer Redensart. Wer Zinnobe...