Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bis zum offiziellen Jahresauftakt der Kunstsaison in Hannover, dem Zinnober-Wochenende, dauert es nicht mehr lang. Am ersten Wochenende im September werden 65 größere und kleinere Galerien, Projekträume und Ateliers demonstrieren, welch überraschende Vielfalt an Kunst in Hannover heimisch ist. Das ist seit 23 Jahren so, und auch die Corona-Pandemie soll dieser etablierten und überaus heterogenen Leistungsschau, bei der das Heterogene sowohl beeindruckende Stärke als auch charmant bis ärgerliche Schwäche ist, keinen Strich durch die Rechnung machen.

Bucharbeiten von Isabel Nuño de Buen und Nico Pachali Quelle: Katrin Kutter

Neu dabei sind dieses Jahr die 1985 in Mexiko-Stadt geborene Isabel Nuño de Buen und der aus Gera stammende und 1988 geborene Nico Pachali. Beide haben an der Kunsthochschule in Braunschweig ihr Meisterschülerstudium absolviert und schon eine Reihe von wichtigen Stipendien erhalten. Einzel- und Gruppenausstellungen haben ihnen jeweils überregionale Aufmerksamkeit gesichert. Der steinige Weg der Kunst scheint schon ein wenig geebnet. Jetzt kommen sie in Hannover für ein Projekt mit Retro-Charme zusammen.

Sie nennen es „MetaCopy - Zentrale für Künstlerpublikationen Hannover“. Damit beleben sie in der List das „Künstlerhaus 2a“, das an einem großräumigen Garagenhinterhof liegt und nach seiner Post-Adresse Weissenburgstraße 2a benannt wurde. Auf dem Weg in die Räume der „Zentrale“ sind, was durchaus angemessen wirkt, einige labyrinthisch wirkende Gänge zu passieren, vorbei an den Ateliers der anderen. Dann aber ist man im Maschinenraum der „Zentrale für Künstlerpublikationen“, einem Inkubator, sie selber nennen es einen Kreuzungspunkt für künstlerische Disziplinen.

Es geht hier um nicht weniger, als die in den Sechzigerjahren aufgeblühte und dann langsam verblasste Kunstrichtung des gestalteten Buches, des als Unikat oder in kleiner Auflage konzeptionierten und meist signierten Werkes, wiederzubeleben. Von Hannover aus. Um das zu schaffen, bedarf es einer guten Infrastruktur, zu der auch Kopier- und Druckmaschinen gehören. Sie bilden das funktionale Herz von „Meta-Copy“, ermöglicht vom städtischen „Innovationsfonds Kunst und Kultur“.

Zum Stand der aktuellen Buchkunst

Aber es ist dabei natürlich kein bloßes Copy-Center entstanden, sondern ein intellektuelles Forschungszentrum zum Stand der aktuellen Buchkunst und auch zu deren zukünftigen künstlerischen Möglichkeiten. Zumindest ist das die große Hoffnung beider Künstler. Ihre Arbeitszeit jedenfalls wollen sie voll und ganz in das Gelingen dieses Vorhabens investieren und damit das Künstlerhaus 2a mindestens auf die norddeutsche Landkarte der beachtenswerten künstlerischen Aktivitäten heben. Mit dem Zinnober-Wochenende beginnt der „proof-of-concept“, das Zentrum nimmt seine Arbeit auf. Es soll Vorträge und Workshops geben, viel diskutiert, und natürlich auch produziert werden.

Isabel Nuño de Buen und Nico Pachali Quelle: Katrin Kutter

Und irgendwann in ferner Zukunft könnte es hier auch eine Messe für Buchkunst geben, hoffen sie. Das würde einer Stadt, die Messe und Kultur zusammenzubringen versucht, gut zu Gesicht stehen. Und es passt auch zu einer Stadt, die sich um den Titel der Europäischen Kulturhauptstadt mit einem eindruckvollen Buch-Objekt beworben hat.

Nuño de Buen und Pachali sind ganz auf das Thema Künstlerbuch als Möglichkeitsform, als Methode und als eines der Zukunftsthemen der Kunst konzentriert. Und alle Zinnober-Besucher sind Anfang September eingeladen, bei der Geburtsstunde von „Meta-Copy“ dabei zu sein - und die eine oder andere (finanzielle) Patenschaft zu übernehmen.

Von Frank G. Kurzhals