Zu Gast in Levits Twitter-Wohnzimmer: Bach gegen den Corona-Blues

Es ist eine beispielgebende Musik für diese Zeit: Die große e-Moll-Partita von Johann Sebastian Bach führt vor, dass sich strenge Regeln und große Freiheiten nicht ausschließen müssen. Die sieben Sätze folgen klaren Vorgaben, überwiegend sind es stilisierte Tänze wie die vornehme Sarabande aus Spanien oder die rustikale britische Gigue. Dazu kommen eine ausgedehnte dreistimmige Fuge und viele weitere Passagen, die dem unerbittlichen Gesetz der Kontrapunktik unterworfen sind. Doch all das scheint den Komponisten nicht gehemmt, sondern erst recht befeuert zu haben: Das Stück tönt wunderbar wild und befreiend.

Der Pianist Igor Levit hat die Partita nun für eine Aufführung ausgewählt, mit der er am Montag an seine weit über die Musikwelt hinaus bekannten Twitter-Hauskonzerte angeknüpft hat. Vor dem Auftritt, den er wieder aus seinem Wohnzimmer ins Internet übertragen hat, lieferte er eine knappe Begründung für diese Entscheidung: „Es ist Zeit für Bach.“ Wie er die aktuelle Lage empfindet, hatte er bereits am Wochenende in einer Ankündigung zum Konzert geschrieben: „Die Zeit ist gerade finsterer und trauriger, als ich es erwartet hatte.“

Gardine statt Gemälde hinter dem Flügel: Seit dem Frühjahr hat Igor Levit offenbar sein Wohnzimmer umgeräumt. Quelle: Screenshot/Twitter

Veränderte Kulisse

Dagegen hat er sich und seinem Publikum nun also Bach verordnet. Direkt nach gut 40-minütigen Aufführung zählte allein Twitter mehr als 30.000 Besucher. Bis zum folgenden Mittag hatten weitere 25.000 Menschen das aufgezeichnete Video angeklickt und so zumindest Teile der Partita gehört.

Im ersten Lockdown hat Levit 52 solcher digitalen Hauskonzerte gegeben und damit viel Aufmerksamkeit erregt. Im Oktober erhielt er dafür sogar das Bundesverdienstkreuz aus den Händen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ob der Auftritt am Montag vor leicht veränderter Wohnzimmerkulisse – Levit hat offenbar den Flügel verrückt – der Start einer neuen Konzertreihe oder ein einmaliges Ereignis war, ließ der Pianist offen. „Es ist nicht das 53. Hauskonzert“, stellte er vor Beginn klar: „Ich weiß nicht, wie oft wir uns hier treffen.“

So lang Pianist Igor Levit seine Aufnahme bei Twitter online lässt, können Sie seine Einleitung und die Partita hier verfolgen.

Tee oder Wein?

Bei anderen Kulturakteuren hat sich die Ratlosigkeit angesichts von ins Internet übertragenen Angeboten bereits zu leichter Verzweiflung verdichtet. „Wir wissen, dass eine Videoübertragung nicht das Liveerlebnis im Opernhaus ersetzen kann“, heißt es etwa im aktuellen Newsletter der Staatsoper Hannover, die trotz allem attraktive Online-Angebote macht. „Deswegen hoffen wir sehr, dass wir im Dezember wieder öffnen und mit Ihnen im Publikum spielen können. Drücken Sie uns die Daumen!“

Und die NDR Radiophilharmonie ruft für die nächste Konzertübertragung am Donnerstag, 19. November, zu einer Social-Media-Mitmachaktion auf: „Wie schauen Sie sich die Konzert-Livestreams an? Mit Snacks und Wein am Wohnzimmertisch? Oder bei Tee und Kerzenschein?“ Zuschauer können Schnappschüsse ihres persönlichen Konzertabends an radiophilharmonie@ndr.de schicken.

