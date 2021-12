Berlin

Sie sollen mehr als 40 Theater und 170 Varietés gehabt haben, damals in den Goldenen Zwanzigern, den Roaring Twenties in Berlin. „Willkommen im Bauchnabel der Welt“, begrüßt hundert Jahre später der Conférencier im Berliner Admiralspalast sein Publikum. Die Band jazzt „Puttin’ on the Ritz“, die Showtreppe blitzt im Licht, Champagner fließt. Schon tritt auf, was in den wilden Zwanzigern Klang und Namen hatte, von Marlene Dietrich über die Anita Berber bis zu den Comedian Harmonists. Die Show „Berlin, Berlin“ an der Friedrichstraße präsentiert das Lebensgefühl der Zeit, reißt mit und blendet auch die Gewalt nicht aus, die die Zwanziger Jahre geprägt hat.

Vor zwei Jahren war die Uraufführung der Show, alles lief rund, bis die Pandemie kam. Zum Neustart frischte das Team um Martin Flohr (Konzept) und Christoph Biermeier (Buch, Regie) die Szenen visuell und mit Berlin-Flair auf. Das bekommt der Sache gut. Geblieben ist die Rasanz, mit der die Show durch die fiebrigen Jahre der purzelnden Tabus schlaglichtert.

Jenseits der schillernden Nächte

Zuerst betritt ein Kriegsveteran das Varieté. Er will vergessen, verdrängen, das bunte Leben im grauen spüren. „Berlin, Berlin“ deutet an, was jenseits der schillernden Nächte passiert. Den roten Faden durch den Abend legt Simon Stockinger, der Showmaster, genannt der Admiral: Er stellt sie vor, die Geister der Nacht, er charmiert, verführt, erkennt die Zeichen der Zeit und macht weiter, bis der Vorhang fällt. Charleston, Lindy Hop, Swing: Die Damen fegen im Flapperlook mit Bubikopf und kniekurzen Fransenkleidern übers Parkett, die Herren tragen Smoking oder auch mal einen Glitzerfummel.

Drei starke Frauen sprengen tradierte Rollen und prägen die Show. Allen voran ist es Anita Berber, femme fatal, Vamp, Fachfrau für „Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase“. Jill Clesse spielt und singt die Berber als lebenden Exzess. „Ich bin die dunkle Seite des Monds“, sagt Anita Berber, die sich im wahren Leben mit 28 Jahren allzu schnell verbrannt hatte. Josephine Baker ist dabei, Dominique Jackson legt in der Rolle Männer-Projektionen von Exotik und Erotik offensiv aus. Und natürlich posiert auf der Bühne im Herrenanzug und mit langer Zigarettenspitze Marlene Dietrich, gespielt von Lena Müller.

Es geht Schlag auf Schlag. Kurz betreten die Herren Brecht und Weill schlecht gelaunt das Varieté. Einen knackigen Showblock bekommen die Comedian Harmonists, und das „Weiße Rössl“ wird satirisch auf die Spitze getrieben, jene Berliner Operette, die bald als „entartet“ verboten wurde.

Der Soundtrack bedient sich der Zeit, von Claire Waldoffs „Es gibt nur ein Berlin“ bis zum Jazz. Gerade singt die Baker noch „It don’t mean a thing“, schon folgt „Stormy Weather“, und es ziehen dunkle Wolken am Bühnenhorizont auf. Ein paar musikalische Anleihen aus späterer Zeit kommen hinzu. Songs aus „Cabaret“ bringen Tiefe ins Spiel. Dagegen setzt der „Lachfoxtrott“ von Robert Kreis das Humor-Highlight, umwerfend gespielt und gesungen von Sebastian Prange. Das Publikum lacht unter der Maske mit.

„Ein kleines bisschen Glück“

Die Arrangements sitzen, die Band groovt prächtig, die Choreographien sind geradezu artistisch, gesungen und getanzt wird durchweg auf hohem Level. „Berlin, Berlin“ zieht unweigerlich mit, auch wenn um der Show willen Szenen und Figuren plakativ bleiben müssen. Der „Tanz auf dem Vulkan“ endet brutal. Aus gerade noch heiterem Showhimmel fällt eine riesige Hakenkreuzflagge über die Bühne, und all diejenigen, die gehen müssen, singen, nur noch als Schattenriss erkennbar: „Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bisschen Glück“. Ein starkes Bild, ein starkes Finale.

„Berlin ist groß, aber nicht artig“, sagt der Admiral einmal. Die Show ist in ihrem Hochglanz und ihrer Perfektion schon etwas artig, großartig ist sie trotzdem. „Berlin, Berlin“ läuft bis zum 2. Januar in Berlin, kommt vom 11. bis 16. Januar nach Hannover ins Theater am Aegi.

