Hannover

Jeder Tag sollte ein besonderer sein. Und jeder ist es – denn jeder Tag des Jahres ist irgendein Welttag. Etwa der 2. Januar. Da haben wir es etwa mit einem in mehrfacher Hinsicht besonderen Tag zu tun. Denn es ist der Welttag der Introvertierten, der Tag des Buffets, Motivations- und Inspirations-Tag, Science-Fiction-Tag, Tag des Windbeutels, Tag des Tempolimits, der „Probier-mal etwas Neues aus und stell es auf die Probe“-Tag, der Waldmännchentag, der Tag des Personal Trainers und außerdem noch Katzen Neujahr. Wie kann ein Tag nur so viel sein?

Und mit dieser Fülle an Gedenkvorschlägen hat man es ja nicht nur am 2. Januar zu tun. Der 3. Januar etwa ist der Schokolierte-Kirschen-Tag, der Tag des Strohalms, der Feiertag des Schlafens und Internationaler J.-R.-R.-Tolkien-Tag.

Tage sind nicht geschützt

Dass es so viele besondere Tage gibt, liegt daran, dass es so viele besondere Menschen gibt, denen so viele unterschiedliche Dinge wichtig sind. Wer andere auf sein Vorhaben hinweisen möchte (etwa Hypnose, 3. Januar, oder die Schwierigkeiten, einen schönen Plottwist hinzubekommen beim Tag der Drehbuchautoren am 5. Januar) verkündet halt, dass dann und dann der Tag des Soundso ist. Kann jeder machen, Tage sind nicht geschützt.

Weil es so unendlich viele Interessengruppen mit Sendungsbewusstsein gibt und weil es nichts kostet, so einen besonderen Tag auszurufen, ist mittlerweile jeder Tag des Jahres gleich mit mehreren Gedenkveranstaltungen belegt. Alexandros Stefanides und Julia Otterbach haben in ihrem bezaubernden Welttagebuch die Gedenktage des Jahres aufgelistet – und mit ergänzenden Erzählstückchen versehen. Ihr Kompendium erklärt detailliert, was an welchem Tag los ist.

Manche Tage haben dann einen besonderen Klang – wie etwa der 10. Januar, der nicht nur Tag der Zimmerpflanze und Tag der Zartbitterschokolade, sondern auch Tag der Blockflöte ist, oder der 30. Januar, den man zum Tag der sinnlosen Anrufbeantworter-Nachrichten, zum Croissant-Tag und auch zum Tag des Nachbarschafts-Jodelns aufgerufen hat.

Wandertage

Manche Tage wandern auch. So ist jeder Freitag, der 13. der Tag des Rauchmelders und der letzte Montag im Januar ist stets der Tag der Luftpolsterfolie

Manche Tage sind problematisch. Dann kollidieren Gedenkveranstaltungen miteinander. Dass der 16. Januar gleichzeitig „Tag des Nichtstuns“ und „Internationaler Tag der scharfen Gerichte“ ist, passt nicht so ganz, denn wie soll man ein scharfes Gericht zu sich nehmen, wenn man nichts tut? Außerdem ist der 16. Januar auch Tag der Religionsfreiheit – was glücklicherweise weder im Widerspruch zu scharfen Gerichten, noch zum Nichtstun steht. Zum 27. Januar, dem „Internationalen Tag zum Gedenken an die Opfer des Holocaust“ passt eigentlich kein anderer Gedenktag. Trotzdem ist unter diesem Datum auch der Tag der eulerschen Zahl, der Welt-Milchpumpen-Tag und der Tag des Schokoladenkuchens verzeichnet. Die Frage ist, ob das wirklich so sein muss.

Anderes passt sehr gut: der 25. Januar etwa ist gleichzeitig der Tag des Gegenteils als auch der Tag der Wetterbeobachtung. Manche Tage wiederum sind überaus rätselhaft. Wie etwa der „Miss deine Füße aus“-Tag am 23. Januar, der Verstecke-einen-Kuchen-Tag am 26. Januar. Diese Beispiele beziehen sich nur auf den Januar. Weitere kuriose Tage gibt es an elf weiteren Monaten im Jahr.

Julia Otterbach, Alexandros Stefanidis: „Das Welttage Buch“. Benevento-Verlag. 250 Seiten, 18 Euro.

Lesen Sie auch

Tag der Jogginghose, der Ernussbutter und Spongebob-Tag: Noch mehr Welttage fürs ganze Jahr

Von Ronald Meyer-Arlt