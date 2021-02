Frau Ercan, diese Kampagne hat sogar international für Aufmerksamkeit gesorgt: Gerade haben sich 185 Personen aus der Schauspielbranche im SZ-Magazin unter anderem als lesbisch, schwul oder transsexuell geoutet. Warum ist das im Jahr 2021 überhaupt noch nötig?

Ich habe heute den Fehler gemacht, die Kommentare dazu auf Facebook zu lesen. Da sieht man, auf wie viel Ablehnung ein Outing queerer Menschen immer noch stößt. Wir leben eben in einer heteronormativen Gesellschaft, die alle Lebensbereiche durchdringt. Das sieht man zum Beispiel auch bei Rollenbesetzungen. Beim Film, aber auch an manchen Theatern, erleben queere Personen nach dem Outing oft einen Karriereknick, weil häufig noch davon ausgegangen wird, dass eine homosexuelle Person keine heterosexuelle Rolle spielen kann. Die für die Besetzung Verantwortlichen haben oft selbst Vorurteile und projizieren diese auf das Publikum. Es gehört also immer noch viel Mut dazu, sich zu outen. Damit haben die Schauspielenden jetzt Sichtbarkeit geschaffen, und das kann auch andere ermutigen. Es ist aber wichtig dran zu bleiben, um diese Vielfalt zu normalisieren.

Sie sind da bereits seit August 2019 dran, als Agentin der Diversität am Staatstheater Hannover. Wer ist denn eigentlich mit dem Begriff Diversität noch gemeint?

Diversität wird oft auf die Teilhabe von Menschen mit migrantischem Hintergrund reduziert. Da sind aber noch viel mehr: Frauen, queere Personen, Menschen mit Behinderung, aus dem Arbeitermilieu, alte Menschen und auch junge Menschen. Wenn ich mich in meinem Viertel, Linden, umsehe, dann sehe ich eine vielfältige, bunte Stadtgesellschaft. Im Theater sehe ich sie nicht.

Warum nicht?

Früher ist man davon ausgegangen, dass bestimmte Gruppen nicht ins Theater oder die Oper kommen, weil ihnen etwas fehlt: Bildung, Vorwissen, Interesse. Das hat sich in den Siebzigerjahren geändert, es ging damals darum Barrieren abzubauen, um sozial benachteiligten Gruppen die Möglichkeit zu eröffnen, ins Theater zu kommen. Aber man hat immer sehr projektbezogen gearbeitet. Das Projekt wurde abgeschlossen, danach wurde die Schublade wieder zugemacht. Langfristig konnte das strukturell nicht viel verändern. Noch heute erreicht das Theater nur zehn Prozent der weißen Mehrheitsgesellschaft.

Wie wollen Sie das ändern?

Das beginnt bei der Stellenausschreibung, also dabei Menschen aus den unterrepräsentierten Gruppen, zu überzeugen, mit uns zu arbeiten. Es geht aber auch um die Sensibilisierung im Haus – etwa mit einer rassismuskritischen Schulung. Allerdings muss ich auch alles in homöopathischen Dosen verteilen, das 360-Grad-Programm der Kulturstiftung des Bundes, die meine Arbeit finanziert, sieht für vier Jahre nur 100.000 Euro vor – egal wie groß die Einrichtung ist. Das mag für ein kleines Theater reichen, für das Staatstheater mit fast 1000 Mitarbeitenden ist es zu wenig.

Sie sind aber auch im Bereich Programm tätig, schauen Sie sich da jedes Stück vorab genau an?

Nein, ich sehe mich nicht als moralische Instanz. Vielmehr kommen die Programmverantwortlichen auf mich zu. Da gibt es ein Bedürfnis nach kritischer Reflexion. Es ist ein Learning-by-doing-Prozess. Ich begleite diesen Prozess. Vielleicht umschreibt das der Begriff „Diversitätsbeauftragte“ nicht ganz, viel passender fände ich „Enthinderungsexpertin“ oder „Ermöglicherin“.

Wenn sich jetzt alle um Vielfalt bemühen, leidet da nicht die Freiheit der Kunst?

Die Kunst ist gar nicht so frei, wie sie vorgibt zu sein. Nehmen wir das Stück „Platonow“ von Tschechow. Die Entscheidung, den Protagonisten als weißen Mann zu besetzen, ist keine freiheitliche, sondern eine zielgruppenorientierte. Das gilt als normal. Es geht aber auch darum, andere, auf der Bühne bislang marginalisierte Menschen, und deren Erzählungen zu normalisieren, anstatt bestehende Machtverhältnisse zu reproduzieren. Eine Schwarze Frau muss nicht immer eine geflüchtete Person, eine Untergebene oder eine Magd darstellen – sie kann auch Protagonistin in einem europäischen Klassiker sein. Das zeigt nicht nur ein anderes Bild, sondern auch eine Utopie. Auch dafür ist die Kunst, das Theater, da.

Zur Person Nach ihrem Studium der Anglistik/Amerikanistik, Germanistik und Sozialpsychologie lebte die 1972 in der Lüneburger Heide geborene Leyla Ercan einige Zeit im Ausland und unterrichtete unter anderem in der Türkei Deutsch als Fremdsprache. Seit ihrer Rückkehr 2008 lebt sie in Hannover und arbeitete unter anderem am Ethno-Medizinischen Zentrum, der Gedenkstätte Bergen-Belsen und an der Georg-August Universität Göttingen. Im Zuge des 360-Grad-Programms der Kulturstiftung des Bundes ist Leyla Ercan seit August 2019 als Agentin für Diversität am niedersächsischen Staatstheater Hannover tätig.

Was bedeutet das für das Publikum?

Wenn ich ins Theater gehe, dann will ich in den Erzählungen auch mich sehen. Für Menschen aus unterrepräsentierten Gruppen gibt es einen enormen Anpassungsdruck. Ich zum Beispiel hatte das Pech, in einem kleinen Heidedörfchen aufzuwachsen. Da hieß es dann auch mal über unsere Familie: „Spiel nicht mit den Türkenkindern.“ Das macht was mit den Menschen. Erst als ich mit 20 Jahren nach Hannover zog, bemerkte ich, wie eingezwängt ich in meinem eigenen Selbstverständnis war. Menschen wie ich wollen nicht ins Theater gehen, um zu sehen, wie sie abwertend oder klischeehaft dargestellt werden. Sie wollen sich nicht anschauen müssen, wie sie vorgeführt werden.

Was ist das Ziel ihrer Arbeit?

Selbstverständlich, dass ich irgendwann überflüssig bin. Ich stelle mir gerne vor, dass ich einen Schnappschuss von der Bühne des Theaters aus mache und auf dem Foto sitzen dann alte und junge Menschen, Personen mit Beeinträchtigung, queere und schwarze oder Frauen mit Kopftuch und viele andere im Publikum – eben ein Bild wie das, das ich auch hier in Linden sehe. Aber das ist eine Utopie. Diversität bleibt eine politische Forderung und ein demokratisches Versprechen. Es geht darum, Ungleichheiten aus der Welt zu schaffen, um Gerechtigkeit. Auch kulturelle Teilhabe ist ein Menschenrecht.

