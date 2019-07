Sehnde

Über den Wehminger Stoppelfeldern flirrt die Sonne. Schon von Weitem hallen dezent Beats durch die gut sortierten Vorgärten: Für drei Tage ist auf dem Gelände des Straßenbahnmuseums das Snntg-Festival eingezogen. Das Festival geht mit dem Motto „bunt.tolerant.anders“ ins dritte Jahr und ist mit gut 3000 Besuchern an jedem der drei Festivaltage ausverkauft.

Die Musikauswahl umfasst dabei schwerpunktmäßig lokale Bands. Unvermeidliche hannoversche Lokalgrößen wie Evelyn Kryger sind dabei, aber mit Truppen wie Haión oder Hagelslag auch Geheimtipps aus der Region. Neben den lokalen Bands spielen aber auch Gäste aus anderen deutschen Metropolen wie Berlin oder München auf, die Band Sonoras Mil ist aus Bogotá angereist.

Es geht um mehr als Musik

Musikalisch ist das Snntg-Festival eklektisch zusammengestellt – zwischen Hip-Hop, Funk, Soul, Disco, Pop und Elektro hat alles mögliche Platz. Und obwohl gerade der Festival-Sonnabend mit Hagelslag, der Disco-Synth Band Poly Poly, dem Hip-Hopper Yassin und eben Haión ein Tag ist, an dem leckere Happen für Zeitgeist-Feinschmecker dabei sind, geht es auf den Snntg-Festival eigentlich um mehr als Musik.

Zwar gibt es drei vom ehrenamtlich arbeitenden Team liebevoll im Rohholz-DIY-Look zusammengezimmerte Bühnen – zwischen denen ein Straßenbahnservice auf den Schienen des Straßenbahnmuseums verkehrt –, ein großer Teil des Geländes ist aber mit Buden anderer Art bebaut. Zwischen detailverliebten Bastelarbeiten gibt es Info-Stände zu Seenotrettung, Greenpeace, Silent Climate Parade, Thai-Massage, Yoga, Foto-und Filmkunst, Stimm-und Tanzworkshops und einen Kurs, der helfen soll „Graue Energie“ zu erkennen.

Auf dem Snntg-Festival geht es immer auch um den passenden Lifestyle zur Musik. Utopie, Tanzen, Revolution, Identität und der Traum von einer besseren Welt: Das alles ist als Lebensentwurf miteinander verquickt und ständig im Angebot.

Zur Galerie Drei Tage Musik, Kunst und Kultur im Straßenbahnmuseum: Das Snntg-Festival in Bildern.

Partymusik gemischt mit politischen Botschaften

Was ist er also, der Lifestyle-Sound der vielleicht besseren Welt? Die Highlights am Sonnabend zeigen: So unterschiedlich wie die angebotenen Anliegen. Hagelslag produziert besatzungsstark unterkühlten Soul-Funk mit Groove und großzügigen Bläsersätzen. Das Duo Poly Poly daddelt fantastisch trockenen und minimalistischen Dream Pop zusammen, mit Bässen, die tief in der Magengrube vibrieren. Yassin wandert mit ein wenig Autotune in der Stimme manchmal dicht an der Grenze zum Cloud-Rap, überquert sie aber nie. Partymusik, die von Außenseitertum und der Deutschrap-Szene erzählt, gemischt mit politischen Botschaften: Zu Beginn lässt er das Publikum den Satz „Kohle regiert alles um mich herum“ mitsingen und gibt ihm den Rat „Lasst euch nicht kleinkrigen, haltet nicht die Fresse“ mit auf den Weg.

Möglichst alles irgendwie besser machen

Im dritten Jahr ist zwischen den Bretterbuden und -bühnen, zwischen Aktivismus, Sonnensegeln und historischen Straßenbahnen nicht nur das Snntag-Festival selbstbewusst auf der Suche nach einer zeitgemäßen Identität, die möglichst alles irgendwie besser macht – die Besucher sind es auch. Oder sollen es wenigstens sein. Einige mögen diese Identität finden oder vielleicht auch schon leben, während sie mit Glitzer im Gesicht (erhältlich für zwei Euro im Festivalkiosk) über das Gelände laufen. Andere wiederum hören zwischen den Zeichen der Zeit nur größtenteils gute Musik, die weiter hinten über Stoppelfeldern und ansonsten ruhige Wohngegenden aushallt.

Von Jan Fischer