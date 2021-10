Hannover

Das Sozial-Magazin „Asphalt“ hat zwar keinen Coup gelandet, ist aber Teil eines Coups geworden. Ein, zwei Tage vielleicht schaut die Kunstwelt staunend auf das Magazin, das in Hannover herausgegeben wird und in ganz Niedersachsen meist vor Supermärkten von Straßenverkäuferinnen und Verkäufern vertrieben wird.

Die Macher der „documenta 15“ haben sich entschieden, die Namen der Künstlerinnen und Künstler, die an der großen Weltkunstausstellung (vom 18. Juni bis 25. September 2022 in Kassel) teilnehmen werden, nicht mit großem Getöse in einer Pressekonferenz für geladene Fachjournalisten bekannt zu geben, sondern dem Sozialmagazin zu verraten.

Stefan Marx (Verkäufer der Straßenzeitung "Asphalt", links), und Reza Afisina (Künstlerkollektiv ruangrupa) präsentieren in Kassel die Oktober-Ausgabe der "Asphalt" mit der Künstlerliste der ausstellenden Künstlerinnen und Künstler der „documenta fifteen“. Quelle: Uwe Zucchi/dpa

In dem neuen Heft stehen Namen von Künstlerinnen, Künstlern und Künstlerkollektiven – und es gibt viele Informationen zum indonesischen Künstlerkollektiv „ruangrupa“, das die große Kunstschau in Kassel kuratiert.

Erstaunlich ist, wie viel im Zusammenhang mit der documenta immer wieder erklärt werden muss: „Lumbung“ etwa ist ein Raum, um sich zu treffen, „majelis“ heißt Zusammenkunft. Nach acht Seiten Erläuterungen vor allem zu allen Fragen von Vernetzung, folgen dann einige Künstlernamen – erstaunlicherweise ohne irgendwelche Erklärungen. Wer macht was und warum? Egal.

Wer macht was und warum? Egal. Aber die Namen stehen in der aktuellen „Asphalt“. Quelle: Asphalt

Die neue „Asphalt“-Ausgabe erwähnt neben anderen: Richard Bell, Taring Padi, Arts Collaboratory, Black Quantum Futurism, Nino Bulling, Agus Nur Amal, Takashi Kuribayashi, Kiri Dalena, Nguyen Trinh Thi, Safdar Ahmed, Atis Rezistans, Ghetto Biennale, Marwa Arsanios, Sourabh Phadke, Alice Yard, Erick Beltrán, Dan Perjovschi, The Nest Collective, Cao Minghao & Chen Jianjun, Jimmie Durham, La Intermundial Holobiente, Pınar Öğrenci, Saodat Ismailova, Another Roadmap Africa Cluster, Archives des luttes des femmes en Algérie, Asia Art Archive, El Warcha, Graziela Kunsch, The Black Archives.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Thomas Eichler, der beim „Asphalt-Magazin für Vertrieb und „soziale Arbeit“ zuständig ist, sagt, es sei kein Problem, wenn interessierte Medien eine Auswahl der Künstlerinnen, Künstlern und Kollektiven verraten würden.

Für die „documenta“-Aktion haben die „Asphalt“-Macher die Auflage ihres Magazins nicht erhöht. Sie liegt bei 25.000 Exemplaren. Am Montag will die documenta mit Details zu den beteiligten Künstlern und Kollektiven an die Öffentlichkeit gehen. Dann wird es wieder etwas härter für die Verkäufer vor den Supermärkten.

Von Ronald Meyer-Arlt