Die Geschichte dieses Unternehmens erzählt viel über die klassische Musikwelt. Angesichts der Beschäftigung mit Werken, die vor 200 oder sogar 500 Jahren entstanden sind, hat die Branche ein kaum zu erschütterndes Beharrungsvermögen entwickelt. Seit Bach seine h-Moll-Messe geschrieben hat, ist viel passiert auf der Welt. Kein Grund also, gleich auf die jeweils neueste Mode aufzuspringen.

So kommt es, dass die Musikgeschichte immer wieder der historischen Entwicklung hinterherläuft. Die Epoche der Romantik beispielsweise, die bis heute die Konzertprogramme dominiert, begann in der Musik erst, als alle blauen Blumen in der Literatur schon wieder verblüht waren.

Auf dem Weg zu 99,9 Prozent

Doch so tief wie jetzt war der Graben zum Alltag wohl noch nie. Der Dirigent Boian Videnoff formuliert das so: „Die Digitalisierung hat das Leben aller verändert – außer das Leben von uns Musikern.“ Videnoff gehört zu den Gründern von enote. Das Start-up-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Notenschrift endlich ernsthaft in die digitale Welt zu holen.

Wer ihn in seinem Büro direkt am Berliner Alexanderplatz trifft, stellt bald immer wieder dieselbe Frage: Und das gibt es noch nicht? Videnoff setzt dann das Lächeln auf, das wohl auch die Investoren gesehen haben, die schon mehr als 6 Millionen Euro in sein Unternehmen gesteckt haben, und korrigiert höflich: All das gab es noch nicht, bevor enote es entwickelt hat.

Herkömmliches Erscheinungsbild und neue Technik: enote funktioniert ähnlich wie ein Textverarbeitungsprogramm. Quelle: enote

Selbsterklärtes Ziel von enote ist es, einen Algorithmus zu entwickeln, der Musiknoten zu 99,9 Prozent korrekt erkennen kann. Mit seiner Hilfe sollen sich Noten bald so handhaben lassen, wie es mit Schrift seit Langem in Textverarbeitungsprogrammen wie Word möglich ist. Allerdings ist die Musiknotation mit rund 1500 Zeichen ungleich komplexer als das Alphabet. „Schrift liest man zudem von links nach rechts oder umgekehrt“, sagt Videnoff, „bei Noten gibt es viele Kreuzungen und damit mehr Informationen pro Notensystem.“ Erst seit zwei Jahren seien die Modelle der Künstlichen Intelligenz so weit, dass man sie für diese Zwecke nutzen könne.

Auf dem Weg zu „Smart Theatre“: Dirigent Daniel Barenboim im Saal der Berliner Staatsoper Unter den Linden. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der neu entwickelte Algorithmus macht den entscheidenden Unterschied zu den bisherigen digitalen Noten, die fast immer auf Scans basieren – also mit Bildern von gedruckten Noten arbeiten. „Noten sind noch immer statisch, sehr analog und papieren gedacht“, sagt Videnoff. Obwohl es Noten längst schon auf Tablets und Bildschirme geschafft haben, sind sie also nur scheinbar digitalisiert: Nicht die Notenschrift selbst, sondern ein Bild davon wird dabei verarbeitet. Das schränkt die Möglichkeiten stark ein.

Digitale Partitur im Opernhaus

Bei enote dagegen funktionieren Partituren wie Word-Dokumente: Man kann die Größe verändern, die Schrifttypen ändern – bei Noten gibt es angelehnt an die großen Verlage etwa den Peters-, Bärenreiter- oder Henle-Stil – und die Stücke in andere Tonarten verschieben. Mit Partnern wie Daniel Barenboim und der Berliner Staatsoper Unter den Linden werden gerade weitere Möglichkeiten ausgelotet: Das Opernhaus soll zum „Smart Theatre“ werden, bei dem alle Abläufe vom Heben des Vorhangs über die Beleuchtung bis hin zu Einspielungen mit der digitalen Partitur gesteuert werden können.

„Eigentlich ist so etwas ganz normal“, sagt Videnoff, „nur an unserer Branche ist es komplett vorbeigegangen.“ Jahrelang habe er darauf gewartet, dass jemand in die Sache investiert. „Aber die Verlage haben es nicht gemacht.“ Da hat er es selbst in die Hände genommen. Möglich wurde das, weil er seinen Wohnungsnachbar in Mannheim, den IT-Spezialisten Josef Tufan, für das Projekt gewinnen konnte. Zusammen sind sie heute Geschäftsführer der Firma.

Spezialisten aus beiden Welten: Boian Videnoff hat Musik- und IT-Experten zusammengebracht. Quelle: Felsner Artists

Die Kombination der beiden wurde beispielhaft für das ganze Unternehmen. Inzwischen arbeiten mehr als 50 Musik- und Computerspezialisten bei enote. Die bisherigen Versuche, Noten zu digitalisieren, seien eher Hobbyprojekte gewesen, urteilt Videnoff: „Die einen waren etwas besser in Musik und haben nicht so gute Programmierer oder umgekehrt. Das hat professionellen Ansprüchen nicht genügt.“ Zusammen mit Tufan hat er ein Team mit Spezialisten aus beiden Welten zusammengestellt – und dafür gesorgt, dass die einen wissen, was die anderen eigentlich machen: „Es hat mehr als ein Jahr gedauert, bis die richtig miteinander reden konnten“.

Zusammen haben sie inzwischen mehr als 8000 Werke digitalisiert – vorerst vor allem Solowerke und Kammermusik. Dabei soll es aber nicht bleiben. „Wir nehmen alles, was nicht kopiergeschützt ist, und stellen es der Welt zur Verfügung“, sagt der Unternehmer. Für einfache Anwendungen ist das kostenfrei. „Wofür wir Geld nehmen, ist die Technologie.“

200 Millionen Kunden?

Videnoff glaubt fest daran, dass sich das lohnen wird. „Es heißt immer, klassische Musik kostet Geld“, sagt er. „Man kann damit aber auch Geld verdienen.“ 200 Millionen Musikerinnen und Musiker könnten weltweit enote-Kunden werden, glaubt Videnoff – nach konservativer Schätzung. „Die Klassikbranche ist eine riesige Nische – die hatten sie in den USA nicht auf dem Schirm.“

Noch ist enote nur als Testversion und nur im App-Store erhältlich. Bis zur echten Marktreife ist es noch ein weiter Weg. Aber die ersten Schritte auf dem Weg in eine digitale Klassikwelt sind gemacht.

Von Stefan Arndt