Tannenbaum schmücken. Familiensingen. Braten. Kirche. Bescherung. Oma und Opa besuchen. Silvesterfondue. Bleigießen. Es krachen lassen. Gute Vorsätze. Tannenbaum abschmücken.

Wir stecken wieder mittendrin in jener Zeit des Jahres, in der ein Ritual auf das andere folgt. Diese Zeit dauert von kurz vor Weihnachten bis zum Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar. Es gibt in den meisten Familien festgelegte Abläufe, die sich jedes Jahr wiederholen. Und auch wenn wir es sonst mögen, dass etwas Neues und Aufregendes passiert, sind wir in diesem Fall froh, wenn alles so bleibt wie immer.

„Weihnachtsruhe“ trägt einen schönen Namen. Aber sie ist nicht schön

Nur: Diesmal ist es nicht wie immer. Schon letztes Jahr war es nicht wie immer. Corona macht uns unsere Feiertage kaputt, zum zweiten Mal. Der Besuch bei Oma und Opa ist vielleicht ausgefallen, um sie nicht zu gefährden. Tanten und Onkel oder Cousins und Cousinen aus dem Ausland wären vielleicht gekommen, konnten aber nicht, weil das Virus Quarantänezeiten mit sich bringt, die niemandem zuzumuten sind – oder weil, noch schlimmer, die Grenzen dicht sind.

Die vom Land Niedersachsen wegen der steigenden Zahlen verhängte „Weihnachtsruhe“ trägt einen schönen Namen. Aber sie ist nicht schön. Sie verhindert – sie soll verhindern, und es ist schlimm, dass dergleichen erforderlich geworden ist –, was wir als Menschen unbedingt brauchen: die Begegnung mit anderen Menschen. Und dazu gehören Rituale, die wir dabei vollziehen: Händeschütteln, Umarmungen, dem Gegenüber nahekommen.

Rituale sind ein fester und ein notwendiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Manches, was wir für ein Ritual halten, etwa die Tasse Kaffee am Morgen, ist wohl eher eine Gewohnheit. Aber schon das gemeinsame Abendessen der Familie hat zumindest rituellen Charakter, und es tut etwas, das allen Ritualen eigen ist: Es fördert die Gemeinschaft.

Tannenbaum schmücken: Eines der Rituale in der Zeit von Weihnachten bis Neujahr. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Rituale sind wichtig für Kinder

Rituale gibt es seit Urzeiten. Man hat 120.000 Jahre alte Grabbeigaben gefunden, aus denen sich auf Bestattungsrituale schließen lässt. Und aufgrund von Funden von Ocker- und Manganstücken vermuten Archäologen, dass bereits zwischen 500.000 und 300.000 v. Chr. Gesichtsbemalungen bei rituellen Handlungen üblich waren – da existierte der Homo sapiens noch gar nicht.

Rituale sind essenziell, was wir jeden Tag an Kindern beobachten können. Wenn sie morgens das Umfeld der Familie verlassen und in die Kita oder die Schule gehen, ist das vor allem zu Anfang eine schwierige Angelegenheit. Sie müssen auf ihren eigenen Beinen stehen, sie müssen sich unter Gleichaltrigen und gegenüber Erwachsenen, die ihnen nicht notwendigerweise wohlgesonnen sind, behaupten. Das sind wichtige Erfahrungen auf dem Weg, selbstständig zu werden, aber sie sind auch schwer und angstbesetzt. In solchen Situationen hilft es, wenn die Zeit vorher rituell durchgeplant ist und die Abläufe auch eingehalten werden: sanftes Wecken, noch eine Minute Kuscheln, Frühstück, eine Umarmung zum Abschied – das bestärkt die Kinder in der Gewissheit, dass ihre geschützte Welt zu Hause nicht verlorengeht, während sie weg sind.

Bei ganz kleinen Kindern ist sogar der Übergang vom Tag zur Nacht etwas, das sie große Mühe kostet, weswegen ihnen feste Abendrituale mit Vorlesen, Gutenachtsagen und Zubettbringen helfen, sich der unkontrollierbaren Dunkelheit des Schlafs zu überlassen. Rituale sind so etwas wie ein Gerüst der Seele.

Abschiedsrituale helfen

Und den Erwachsenen geht es nicht sehr viel anders. Auch für sie ist es wichtig, in schwierigen Situationen in Rituale eingebunden zu sein. Man denke nur an den Verlust eines lieben Menschen: Die Abschiedsrituale bei der Beisetzung sind immer auch Schritte auf dem Weg, den Tod zu akzeptieren. Schon die Vorbereitungen für die Abschiedsrituale helfen uns wie eine Beschäftigungstherapie, über die ersten unerträglichen Tage hinwegzukommen.

Viele einschneidende Veränderungen im Leben des Menschen sind mit Ritualen verknüpft: Ausbildungsabschluss, Heirat, Geburt der Kinder, später der Berufsausstieg. Der Soziologe Pierre Bourdieu bezeichnete Rituale als Vertrauenskapital, dessen Wert in der Stabilisierung sozialer Beziehungen liege. Und soziale Beziehungen wiederum tragen dazu bei, dass wir uns sicher fühlen. Denn mit Ritualen vergewissern sich Menschen, dass sie in einer Gemeinschaft mit leidlich Gleichgesinnten leben. Und das brauchen wir, weil Menschen Rudeltiere sind.

Kulturelles Gedächtnis

Den meisten Ritualen ist gemein, dass sie eine körperliche Handlung beinhalten (zum Beispiel: Hände falten zum Gebet), dass Symbole verwendet werden (Blumen auf ein Grab legen), dass Worte mit einer gewissen Betonung als bedeutsam ausgesprochen werden. Manche Rituale dienen dem Machterhalt (Verbeugung vor einem Staatsoberhaupt) oder auch dem Gegenteil (Verbrennen einer Flagge). In jedem Fall kommt Ritualen eine besondere Bedeutung zu, was den Erhalt des kulturellen Gedächtnisses angeht.

Corona hat uns in den vergangenen zwei Jahren manches im Alltag durcheinandergeworfen. Aber wir können uns unsere eigenen kleinen Rituale schaffen, um uns selbst zu helfen, diese Zeit zu überstehen. Familienabendspaziergänge. Gemeinsames Kochen. Eine Kerze für jede und jeden anzünden, den oder die wir gerade gern umarmen würden. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das mehr hilft, als bloß an sie oder ihn zu denken, ist sehr hoch.

