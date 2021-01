Lübeck

Die Hamburger Morgenpost sprach von Robert Habeck als einem „Öko-Heiland“; der Spiegel nannte ihn nach dem kanadischen Premierminister einen „grünen Trudeau“. Seit er Bundesvorsitzender der Grünen ist, hat die Partei ihre Zustimmung unter den deutschen Wählern dauerhaft verdoppelt. Im Sommer 2019, als Corona noch in weiter Ferne lag, wollten bei manchen Umfrageinstituten sogar dreimal so viele Wähler für die Grünen stimmen wie bei der letzten Bundestagswahl. Nun will der Literat aus Schleswig-Holstein Bundeskanzler werden. Und überregionale Zeitungen, von der „Süddeutschen“ bis zur „Welt“, kommen zu dem Ergebnis: „Für Habeck kann es reichen“.

Mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht

Ein Anlass, sich Habecks Werke einmal genauer anzusehen. Er hat mehr als zwanzig Bücher veröffentlicht. In seiner ersten Autobiografie „Wer wagt, beginnt – die Politik und ich“ nennt er zwölf. Ungenannt bleiben seine frühen Lyrikbände, manche der Kinderbücher und einige seiner sehr bemerkenswerten Lyrikübersetzungen.

Literatur und Hausarbeit

Ist Robert Habeck also ein bedeutender Schriftsteller? Vielleicht. Sein Werk ist von unterschiedlicher Qualität. Fast zehn Jahre lebte er als freier Schriftsteller, zog mit seiner Frau Andrea Paluch vier Söhne auf. Das Ehepaar Paluch/ Habeck teilte sich die Hausarbeit und veröffentlichte zusammen dreizehn Bücher. Vieles ist Genre- und Unterhaltungsliteratur, Tagesgeschäft von Autoren, die vom Schreiben leben müssen: den Blick starr aufs Honorar gerichtet. Aber manches sticht durchaus hervor.

Schriftsteller und Intellektuelle in der Politik Dass in Deutschland ein Literat Kanzler werden will, ist ungewöhnlich. Üblicherweise werden in der deutschen Politik Personen, die sich durch intellektuelle Prägekraft und überdurchschnittliche Formulierungsgabe auszeichnen, nicht mit hohen staatlichen Ämtern betraut. Darin unterscheiden wir uns von anderen Staaten: Die Italiener ernannten ihren Literaturnobelpreisträger Eugenio Montale zum Senator. Lateinamerikanische Republiken beriefen Lyriker wie Pablo Neruda oder Octavio Paz auf wichtige diplomatische Positionen. Gorbatschow machte Tschingis Aitmatow zum Botschafter, allerdings auf dem untergeordneten luxemburgischen Posten. Fast hätten die Peruaner den Romanschriftsteller Mario Vargas Llosa zum Präsidenten gewählt. Anfang der 90er Jahre machten die Tschechen und Slowaken Vaclav Havel vom politischen Gefangenen zum Präsidenten, von der Unperson zur moralischen Instanz. Es liegt schon lange zurück,dass Schriftsteller und Intellektuelle in der deutschen Politik eine bedeutende Rolle spielten: Ludwig Uhland, Ernst Moritz Arndt und Jacob, der ältere der Brüder Grimm, wurden ins Frankfurter Paulskirchen-Parlament gewählt. Der expressionistische Dichter Johannes R. Becher brachte es bis zum Kultusminister der DDR. Der erste Bundespräsident Theodor Heuss arbeitete viele Jahre als Journalist und Publizist.

Nach seiner Geburt in Lübeck zieht er bald mit seiner Familie nach Heikendorf, einem Ostseebad bei Kiel, wo die Eltern eine Apotheke führen. Robert ist ein strebsamer Apothekersohn, Schülersprecher mit ausgeprägtem Interesse für Theater und Literatur.

Die klugen Apothekersöhne

Es gibt in Deutschland eine ganze Reihe von Künstlern, die durch Apothekerhaushalte geprägt wurden: Theodor Fontane, Georg Trakl und Christoph Schlingensief sind wohl die bekanntesten. Gediegene Bildung und starke bürgerliche Affekte nimmt man aus so einer Familie mit, durchaus auch einen Sinn für Revolte und ein gewisses jugendliches Aufbegehren gegen das System – aber alles in Maßen. Robert möchte sein Leben Theater und Literatur widmen. Und er redet nicht nur darüber, sondern er veröffentlicht 1990 zusammen mit dem Fotografen Jens Gedamke ein bemerkenswert schönes Buch: „Das Land in mir“.

Robert Habeck als Grünen-Chef mit seiner Vorstandskollegin Annalena Baerbock. Quelle: imago images/Metodi Popow

Ein solcher Titel für den ersten Lyrikband eines Zwanzigjährigen spricht für ein gewisses Selbstbewusstsein, eines späteren Kanzlerkandidaten würdig. Es folgen in den nächsten vier Jahren noch zwei weitere Bücher mit Lyrik und Gedichte in zeitgenössischen Anthologien. Die Lyrikbände, insbesondere „Zinkrinde und Schwarzgründe“, erschienen 1992 im Habeck-Verlag, Freiburg im Breisgau, sind liebevoll gestaltete durchaus beachtliche Publikationen, ein Schmuckstück für jede Bibliothek.

Robert Habeck mit seinem Buch „Unter dem Gully liegt das Meer“ 2007. Da war er schon Grünen-Landesvorsitzender in Schleswig-Holstein. Quelle: Horst Pfeiffer/dpa

Freiburg im Breisgau ist der Ort, wo Habeck „Zinkrinde und Schwarzgründe“ selbst verlegte. Dort studiert er Germanistik, Philosophie und alte Philologie. Es ist – vor Bachelor und Master – ein sehr freies Studium. Er hatte Zeit, sich zu entwickeln, und er nutzte sie. „Ich las und lernte“, schreibt er in seiner Autobiografie, „Und die Philosophie und die Literatur waren eigentlich nur für mich da, nicht für jemand anderes und schon gar nicht Mittel für irgendeinen Zweck oder Beruf.“

Vier herausragende Bücher

Bei einer von ihm selbst gegründeten Theatergruppe lernt er Andrea Paluch kennen. Beide interessieren sich für Gedichte und beginnen englische und amerikanische Lyrik zu übersetzen. Das Ergebnis sind vier herausragende Bücher mit englischsprachiger Lyrik: von anspruchsvollen Autoren, Klassikern wie William Butler Yeats oder Ted Hughes oder Geheimtipps wie Charles Reznikoff und Roger McGough.

Kenner werden ihre Freude haben

Diese Bände gibt es wie Habecks eigene Gedichtbände nur noch antiquarisch. Aber es lohnt sich, nach Ihnen zu suchen. Diese Bücher werden bleiben. Auch der noch so verwöhnte literarische Kenner wird an ihnen seine Freude haben.

Das Land in mir Das Land in mir In mir das Land Ist nicht zu fassen Ein Bild kaum Von Vergessenen Höhen Angestrengtem Steigen Und Tälern des Moments (Erste Strophe des ersten von Robert Habeck veröffentlichten Gedichts)

Paluch und Habeck entscheiden sich, eine Familie zu gründen. Die ersten Söhne werden geboren. In „Wer wagt, beginnt“ erzählt er, wie sich beide am Ende ihres Studiums ausrechnen, dass sie von „den Restersparnissen ihrer Stipendien, dem Kindergeld und dem Erziehungsgeld“ zwei Jahre leben können. „Und diese zwei Jahre schenkten wir uns. Im ersten Jahr wollten wir unser Buch schreiben, in den Monaten danach einen Verlag suchen und – falls das alles nicht klappen würde – im letzten Halbjahr einen ,Brotberuf’ suchen.“

Eine Art Gesellenstück

Aber es klappte. In großen Publikumsverlagen wie S. Fischer oder Piper gelingt es ihnen, Romane zu veröffentlichen. „Hauke Haiens Tod“ ist – wie der Titel unschwer verrät – eine Fortsetzung von Theodor Storms „Schimmelreiter“. Das Buch ist routiniert geschrieben, eine Art Gesellenstück von Paluch und Habeck. Das dunkle Geheimnis des Deichgrafen ist bei ihnen der Inzest. Es gibt mehrere Auflagen, durchaus ein mittlerer Erfolg in der harten Verlagswelt.

Robert Habeck mit seiner Frau Andrea Paluch und ihrem Sohn Jakob 2011. Quelle: Ulf-Kersten Neelsen

Ihr nächster Roman „Der Schrei der Hyänen“ erzählt eine Saga von Schuld, Gewalt, Vererbung und Sex zwischen deutschen Kaufleuten und Farbigen. Vier Frauen aus vier Generationen leiden unter der Schuld, die Deutsche sich beim Herero-Aufstand 1904 aufgeladen haben.

Puh!

Eine der Hauptfiguren ist eine rassistische Hamburger Senatorin, die Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts mit ihrer farbigen Enkelin hadert. Ihrem Sohn, einem Reeder, schmettert sie auf der Geburtsstation, als sie das Baby zum ersten Mal sehen und er glaubt, von seiner Frau betrogen worden zu sein, entgegen: “Schätzungsweise warst du nichts Manns genug. Neger sollen fantastische Liebhaber sein.“ Puh! Das ist Trivialliteratur und als solche nicht einmal besonders originell. Ein Rührstück, das den Kitsch nicht scheut.

Enttäuschung nach der Liebesnacht

Literarisch ergiebiger sind ihre Kinder- und Jugendbücher. „Sommer-Gig“ erzählt von Tom, einem Jungen, der eine Mädchen-Band zu einem Nachwuchsfestival nach Kopenhagen fährt. Sehr schön ist die schmissige, kleine Erzählung „Bevor du mit dem Teufel tanzt“. Niclas macht mit seinen Eltern einen Urlaub auf Santorin und erlebt eine stürmische Liebesnacht mit Emily, muss dann aber einsehen, wie sehr er sich in ihr getäuscht hat.

Juni 2019: Händeschütteln mit Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Konferenz „Morals & Machines 2019 – Kann künstliche Intelligenz die Menschheit retten?“ in Dresden. Quelle: dpa-Zentralbild

Paluch und Habecks erfolgreichstes Jugendbuch ist „Jagd auf den Wolf“, 2001 bei Bertelsmann erschienen, letztes Jahr leicht verändert bei „ Edel Books“ wiederaufgelegt. Ein Buch, bei dem man auch etwas lernen kann. Im Anhang wird kurz zusammengefasst, was uns die Wissenschaft über Wölfe erzählt.

Fünf Seiten in zwei Stunden

Bevor Robert Habeck Politiker wurde, war er ein erfahrener Berufsschriftsteller, der sein Handwerk beherrscht. Komplexe Sachverhalte kann er gut erklären, schreibt konzentriert und schnell. Bis zu fünf Seiten schafft er in zwei Stunden, erfahren wir in seiner Autobiografie. Er ist kein Bestsellerautor, aber ein Profi.

Origineller als die meisten Politikerbücher

Der Roman „Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf“ ist von der ARD erfolgreich verfilmt worden. Um sein Stück „1918 – Revolution in Kiel“, das Daniel Karasek in der Landeshauptstadt aufführte, wurde das Kieler Theater von jeder Bühne in Norddeutschland beneidet. Habecks Non-Fiction Bücher wie „Verwirrte Väter“, „Wer wir sein könnten“ oder die Autobiografie „Wer wagt, beginnt“ sind witziger, origineller, gedankenreicher als die meisten anderen Früchte des Genres „Politikerbuch“.

Robert Habeck besitzt etwas, das in der politischen Klasse sonst eher selten ist und oft belächelt wird: kulturelles Kapital. Man mag mit seinen inhaltlichen Positionen übereinstimmen oder nicht, eines muss ihm jeder zugestehen: den vorpolitischen kulturellen Raum, die bundesweite Medienlandschaft beeinflusst er wie kein Intellektueller aus Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten.

