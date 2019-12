Hannover

Es soll eine „Lange Nacht des Singens“ werden: Für ein Konzert am 13. Juni 2020 sucht die Hamburger Elbphilharmonie erstmals Chöre aus Norddeutschland. Auch Ensembles aus Hannover sind eingeladen, sich bis zum 16. Dezember um die Teilnahme zu bewerben. Die Mitwirkung an dem Projekt ist kostenlos.

Gesucht werden Chöre aller Sparten, die Lust haben, einem breiten Publikum in den Räumen des spektakulären Konzertsaals ein eigenes Programm mit einer Länge von 15 bis 20 Minuten zu präsentieren. Die Begegnung der Sängerinnen und Sänger untereinander soll ein weiterer Schwerpunkt des Abends sein. Im Großen Saal wird es schließlich ein interaktives Konzert mit allen Teilnehmern unter Leitung des Stimmkünstlers Andreas Schaerer geben.

Jury wählt Chöre aus

Alle Teilnehmer müssen bereits am 12. Juni eine Probe in Hamburg absolvieren. Der folgende Konzerttag beginnt am Nachmittag mit einem gemeinsamen Einsingen, die einzelnen Programme werden ab 18 Uhr aufgeführt, um 21 Uhr beginnt das Finale im Großen Saal. Konzertende ist gegen 22.30 Uhr.

Zuschauermagnet: Die gläserne Fassade der Elbphilharmonie. Quelle: Christian Charisius/dpa

Über die Auswahl der Chöre entscheidet eine Jury unter Vorsitz von Anne Kohler, die in Hannover die Capella St. Crucis geleitet hat und inzwischen Professorin für Chorleitung in Detmold ist. Außerdem stellt die Jury einen Projektchor für den Abend zusammen.

Alle weiteren Informationen sowie das Anmeldeformular finden Sie hier.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt