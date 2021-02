Hannover

Allein tanzt die junge Frau durch die Halle – verzweifelt, wütend, enttäuscht. Und plötzlich sind da weitere Frauen, die weinen, schreien, sich die Haare raufen. Es sind Szenen aus dem neuen Musikvideo der hannoverschen Folk- und Soulsängerin Noam Bar. In ihrem Song „Inevitable Demise“ geht es ums Verlassenwerden und um die Angst, sich verletzlich zu zeigen. „Es ist ein sehr persönliches Lied“, sagt die 35-Jährige. Aufgenommen hat die aus Tel Aviv stammende Künstlerin das Stück bereits 2018. Ab dem 26. Februar ist die Single auf allen gängigen Streamingplattformen zu finden.

Zwei Tage später, am 28. Februar, wird das Video erscheinen: vier Minuten lang, schlichte Bilder in schwarz-weiß. Sie zeigen einen kellerartigen Raum, kahle Betonwände, ungeschminkte Gesichter in Nahaufnahme – und vor allem Verzweiflung und Schmerz. Das ist bemerkenswert bei einer Sängerin wie Noam Bar, die ihre Musik als „angry woman music“ („Musik einer wütenden Frau“) bezeichnet, und sich auf der Bühne kraftvoll und energiegeladen zeigt. Es sei „die andere Seite von starken Frauen“, sagt sie. Und es ist die Seite, die der Zuschauer sehen soll.

Für den zweitägigen Dreh im vergangenen August in der Galerie Keller III am Weidendamm hat Bar bewusst auf Männer verzichtet. Hinter der Kamera steht die hannoversche Fotografin Laura Schepers, an Bars Seite sind neun Musikerinnen und Künstlerinnen ebenfalls aus Hannover zu sehen: Erika Emerson, Joy Bogat, Johanna Kaiser (Serpentin), Joules Fuchs (Joules The Fox), Anastasia Sokolova, Margarita Luisa Maposse, Julia Sophia Sanner (Leiterin Keller III), Schauspielerin Cecilia Perez und Nogati Udayana.

Das Video zeigt schlichte Nahaufnahmen in schwarz-weiß. Hier Johanna Kaiser. Quelle: Laura Schepers

Sicherer Raum für die Frauen

Sie habe eine sicheren Raum für die beteiligten Frauen schaffen wollen, sagt Bar. Für die Sängerin, deren Band ausschließlich aus Männern besteht, ist das Experiment gelungen: „Die Energie am Set war unglaublich gut.“ Dieser vertrauensvolle Rahmen habe es möglich gemacht, sich vor der Kamera zu öffnen und die Verwundbarkeit sichtbar zu machen, die die Bilder transportieren sollen.

Die Zusammenarbeit mit den vielen Künstlerinnen sei auch eine Form des „female empowerment“, einer gegenseitigen Unterstützung der Frauen, sagt Bar. Sie kann sich vorstellen eine solche Besetzung auch für weitere Projekte zu wählen. „Es gibt so viele gute Musikerinnen und Künstlerinnen in Hannover. Statt zu konkurrieren ist es besser, wenn wir zusammenarbeiten.“

Neue EP in Planung

Nach der Veröffentlichung von Single und Video wird die Musikerin aber erst einmal in ihr gewohntes – männliches – Band-Umfeld zurückkehren. „In den nächsten Monaten geht es ins Studio“, sagt sie. Im vergangenen November ist Bar von der Initiative popNDS mit einer Förderung von 5000 Euro ausgezeichnet worden. Von dem Geld will die Band eine EP mit sechs neuen Songs aufnehmen.

Von Linda Tonn