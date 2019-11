Hannover

Noch 64 Bundestagswahlen, dann regiert die Satirepartei Die Partei Deutschland. Das gehe aus den Wahlergebnissen der vergangenen Jahre hervor, erläuterte der Parteivorsitzende und Satiriker Martin Sonneborn am Mittwochabend im ausverkauften Schauspielhaus in Hannover. „Wir haben festgestellt, dass sich, wenn wir zum zweiten oder dritten Mal auf Wahlzetteln stehen, unsere Wahlergebnisse regelmäßig verdoppeln“, sagt Sonneborn. Nach weiteren 64 Wahlen habe Die Partei demnach die nötige Mehrheit zusammen.

Diese und andere Erkenntnisse aus der bisherigen Parteigeschichte präsentierte Sonneborn in seinem Bühnenprogramm „ Krawall und Satire“. Der Journalist ist Mitherausgeber des Satiremagazins „Titanic“ und gründete 2004 die Partei mit dem Namen Die Partei, deren Bundesvorsitzender er ist. Seit 2014 vertritt er die Satirepartei im EU-Parlament.

Martin Sonneborn ist Mitherausgeber des Satiremagazins Titanic. Quelle: Navid Bookani

Anekdoten stehen im Vordergrund

Bei Sonneborns Auftritt im Schauspielhaus stehen Anekdoten über die Parteiarbeit des Satirikers im Vordergrund. Gemütlich an einem Tisch sitzend, den Laptop vor sich, plaudert er über den Wahlkampf der Partei und über seine Arbeit im EU-Parlament.

Wer Sonneborns Krawall in der Politik schon länger verfolgt, wird an dem Abend wenig Neues hören. Die meisten Aktionen, von denen er berichtet, sind über das Internet weit verbreitet. Dennoch bringt Sonneborn mit seiner Vortragsweise auch die eisernen Fans – einige von ihnen tragen graue Sakkos und rote Schlipse, die Uniform der Partei – zum ausgelassenen Lachen. Der Satiriker versteht sein Handwerk.

Göbbels und Bombe standen auf der Wahlliste

Nüchtern und sachlich trägt er auch die absurdesten Behauptungen vor und begeistert so sein Publikum: Etwa, dass Die Partei in der Europawahl Kandidaten mit den Nachnamen Göbbels, Speer und Bombe aufgestellt hatte, um „verwirrte AfD-Wähler“ abzugreifen. „Das hat sich ausgezahlt“, sagt Sonneborn, dessen Partei mit 2,4 Prozent zwei Sitze im EU-Parlament bekam.

Besonders viele Lacher gibt es für eine Hintergrundgeschichte: Da Die Partei ein Wahlplakat der NPD überklebte, musste sie eine Geldbuße von 300 Euro zahlen. Im Gespräch mit dem Staatsanwalt einigen sich die beiden, das Geld zu spenden – und zwar an den jüdischen Nationalverband. „Ich hörte den Staatsanwalt grinsen, als er mir erklärte, dass er jetzt die NPD anrufen werde, um denen zu erklären, wohin das Geld geht.“

Martin Sonneborn begeistert nicht nur Fans. Quelle: Navid Bookani

Plauderei mit den Zuschauern

Nach der Pause lässt er das Licht im Zuschauerraum heller werden, um Fragen zu beantworten. Das macht den Satiriker nahbar und lässt den Abend noch weniger als Show und viel mehr als Plauderstündchen erscheinen. Ein Mann aus der ersten Reihe will wissen, was Sonneborn zu dem Vorwurf sagt, er sei ein Scheinpolitiker, den Kabarettist Dieter Nuhr im HAZ-Interview geäußert hat.

„Ist doch eine super Analyse. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut“, sagt Sonneborn, der zuvor im HAZ-Interview gefordert hatte, Dieter-Nuhr-Auftritte im öffentlich-rechtliche Fernsehen zu verbieten. „Er hat nach kurzer Überlegung – zwei Wochen später – eiskalt gekontert“, scherzt Sonneborn. Und ergänzt: „Das war vielleicht auch bisschen gemein von mir. Also nicht das mit dem Scheinkabarettist, das ist in Ordnung“, stellt Sonneborn klar. Das Ganze sei aber etwas zu ernst transportiert worden, sagt der Satiriker.

Satiriker greift ins politische Geschehen ein

Nach der Fragerunde zeigt Sonneborn mehrere Videos seiner Reden im EU-Parlament. Genauso ironisch wie auf der Bühne präsentiert er auch dort seine Statements. So sagt er in einem Vortrag vor Angela Merkel, er habe gar keine Rede vorbereitet, sondern die Redezeit beantragt, weil sie sonst an Udo Voigt von der NPD gegangen wäre. Dann bittet er die Kanzlerin: „Wenn Sie gehen, übergeben Sie unser Land besenrein, das wäre nett.“

Ob Satire das darf – mitten ins politische Geschehen eingreifen – sehen viele kritisch. Doch die teilweise prekären Informationen über die Arbeit der EU, die Sonneborn in seinen Reden anspricht, offenbaren auch, was in der Politik schief läuft. Das aufzudecken – dafür ist Satire da. Ob dafür auch ein Parlamentsmitglied da ist, muss sich jeder fragen, der Die Partei wählt. Denn wie anfangs prophezeit: Im Jahr 2277 könnte Satire, jedenfalls nach Sonneborns Berechnung, sogar Deutschland regieren.

Zur Person: Martin Sonneborn Martin Sonneborn stammt aus Osnabrück. Der Satiriker war von 2000 bis 2005 Chefredakteur der Zeitschrift „Titanic“. Bei der Europawahl 2014 wurde der 54-Jährige als Spitzenkandidat der Satirepartei Die Partei erstmals ins Europaparlament gewählt.

