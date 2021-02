Schreiben die Deutschen in Corona-Zeiten mehr Briefe?

Hannover

Hach, ist das romantisch: „Leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht“, schrieb der Mann, „ja, ich habe beschlossen, in der Ferne so lange herumzuirren, bis ich in deine Arme fliegen kann, meine Seele von dir umgeben …“ Demjenigen, der das geschrieben hat, hat vor kurzem ein Virus das Jubiläumsjahr versaut: Ludwig van Beethoven wäre 2020 exakt 250 Jahre alt geworden. Aber all die, die seine Konzerte coronabedingt nicht hören konnten, konnten immerhin seine Briefe lesen, von denen er viele geschrieben hat, auch zahlreiche Liebesbriefe, wie den mit dem In-die-Arme-Fliegen. An wen dieses schmachtende Schreiben gerichtet war, wissen wir nicht. Aber schön ist es.

Und können wir uns solche Sätze in einem Whatsapp-Chat vorstellen?

Es war niemand geringeres als die Kanzlerin, die zu Beginn des ersten Lockdowns vor einem knappen Jahr gesagt hat, um in diesen besuchsbeschränkten Pandemiezeiten Zuneigung und Freundschaft zu anderen zu zeigen, könne man „vielleicht mal wieder Briefe schreiben“ – und das in einer Epoche der Kommunikationsgeschichte, in der manche schon nicht mal mehr wissen, was eine SMS ist, ganz zu schweigen von so mittelalterlichen Dingen wie Fax.

Mit Muße, mit der Hand

Aber auf jeden Fall war es eine gute Idee. Nach dem Gespräch und dem Telefonat ist der handgeschriebene Brief die intensivste Form der Mitteilung, je elektronischer es wird, umso weniger Seele ist drin. Tatsächlich berichten jetzt Lockdowngeplagte netzauf, netzab davon, dass sie wieder Briefe bekämen und dass sie wieder Briefe zu schreiben begonnen hätten, mit Muße und mit der Hand, und wie wundervoll das sei.

Das klingt nach einer guten Entwicklung. Schon vor dem Corona-Zeitalter beklagten Lehrerinnen und Lehrer, dass bei den Schulkindern die feinmotorischen Fähigkeiten, die man zum Schreiben mit der Hand braucht, deutlich zurückgegangen seien. Manch einer fürchtete bereits um die Kulturtechnik des Schreibens. Wir tippen Mails und Messengernachrichten und diktieren den Einkaufszettel dem Telefon. Handschriftliches findet sich vielleicht noch auf einem Post-it auf dem Kühlschrank.

Kein Trend ohne Gegentrend

Dabei haben Neurowissenschaftler herausgefunden, dass wir – weil die Schreibbewegungen mehr Gedächtnisspuren im Gehirn anlegen als das Tippen – unsere grauen Zellen trainieren, wenn wir von Hand schreiben. Studenten, die sich Notizen zu einer Vorlesung machen, behalten Dinge besser, wenn sie den Stift nehmen, als wenn sie die Stichworte in den Computer hacken.

Fördert Gedankentiefe und Genauigkeit: Schreiben mit dem Füllfederhalter. Quelle: Tobias Hase/dpa

Aber alle tippen. Doch kein Trend ohne Gegentrend: Bereits seit Jahren erfreuen sich handgeschriebene Weihnachtskarten einer weitaus größeren Beliebtheit als vorgedruckte Exemplare mit Chefunterschriftengekrakel. Mancherorts kann man Form und Ausdrucksvielfalt beim Verfassen von Briefen in Kursen lernen. Die Frauenzeitschrift „Brigitte“ bietet auf ihrer Homepage eine Schritt-für-Schritt-Anleitung („So wird er perfekt“) fürs Liebesbrief-Schreiben an.

In den Kursen wird einem – gute Nachricht für alle mit Sauklaue – beigebracht, dass es nicht so sehr um eine schöne als vielmehr um eine authentische, individuelle Handschrift geht. Und dass es beim Schreiben von Hand gerade nicht auf Tempo ankommt: Wer einen Füller benutzt, kann damit nicht so schnell schreiben wie mit einem Kugelschreiber, und das fördert Genauigkeit und Gedankentiefe. Kann ja nicht schaden.

Die Babylonier kratzten Nachrichten in Ton. Die alten Ägypter schrieben vor 5000 Jahren auf Papyrus. Die Römer verwendeten Holztafeln, die mit Wachs überzogen waren, „brevis libellus“ hießen sie, kurze Schreiben, daraus ist unser Wort Brief entstanden. Die Römer waren es auch, die die ersten Anfänge eines Zustellungssystems entwickelten.

Sinnliche Erfahrung

Im 18. Jahrhundert, mit der wachsenden Alphabetisierung, wurde der Brief zum Alltagsmedium, zumindest bei der Oberschicht. Der Begriff Porto bezeichnete übrigens eine unbezahlte Gebühr, die der Empfänger zu entrichten hatte. Erst später kam das umgekehrte Modell auf, bei dem bereits der Absender einen Brief frankierte, zu Deutsch: freimachte – frei für den Transport, alles bezahlt.

Whatsapp- oder Signal-Nachrichten bleiben, auch mit einer Fülle von Emojis, technisch. Und weil Briefe nicht in Echtzeit mit blauen Häkchen am Umschlag ankommen, fördern sie außerdem etwas, das uns heute oft verloren gegangen ist: Geduld. Handgeschriebene Briefe seien etwas „Ultrapersönliches“, sagt das Europäische Institut für Handschrift und Philographie.

Wenn eine Mail ankommt, ist das ein Teilchen in einer Flut elektronischer Nachrichten. Briefe, von Hand geschrieben, sind eine sinnlich-emotionale Erfahrung, und das macht ihr Geheimnis aus: der Duft des Papiers, das Geräusch beim Auffalten, gepaart mit dem Glück, dem Schreiber den Aufwand eines solchen kleinen Werks wert gewesen zu sein. Dazu kommt die Eleganz der Buchstaben – oder, wahlweise, das Gehirnjogging bei Unentzifferbarkeit der Buchstaben. Also: Briefe zu lesen tut gut, so oder so, und wer handgeschriebene Briefe bekommen möchte, schreibt am besten selbst welche.

Denkmal der Menschen

Man muss sich ja nicht gleich Goethe zum Vorbild nehmen. Nicht nur wegen der literarischen Qualität der Ergüsse, der Geheimrat hat ja sogar das Genre der Briefromane mit dem „Werther“ quasi unsterblich gemacht, im Gegensatz zu seinem Protagonisten, sondern auch rein quantitativ: Goethe liebte die Post, er verfasste in seinem Leben 20.000 Briefe. Zwischen 1795 und 1799 schrieb er täglich an Friedrich Schiller – und der antwortete täglich. Kein Wunder, dass Goethe Briefe zu den „wichtigsten Denkmälern“ der Menschen zählte.

Johann Wolfgang von Goethe zählte Briefe zu den „wichtigsten Denkmälern“ der Menschen. Der Geheimrat schrieb jahrelang täglich an Friedrich Schiller. Hier das berühmte Denkmal der beiden Dichter in Weimar. Quelle: Corinna Schwanhold/dpa

Und? Stimmt es nun, dass die Deutschen seit Beginn der Pandemie mehr Briefe schreiben? Bei der Deutschen Post AG in Bonn wird bedauernd der Kopf geschüttelt: Das könne man nicht bestätigen. Was der Sprecher sagt, klingt trübe: Vor zehn Jahren wurden noch 72 Millionen Briefe in Deutschland verschickt und zugestellt – pro Tag. Inzwischen sind es nur noch 55 Millionen. Jedes Jahr würden es ein paar Prozentpunkte weniger, und wenn es 2020 einen Gegentrend gegeben haben sollte, war er nicht messbar.

Nächster Wermutstropfen: Die 55 Millionen sind mitnichten alles Verwandtengeschichten oder Liebesschwüre. Denn die meisten Briefe bestehen aus Dokumenten oder Geschäftspost. Nur in fünf Prozent aller Fälle kommunizieren noch Privatpersonen mit Privatpersonen. Seufz.

Aber es liegt ja ganz bei uns, das zu ändern. Eine passende Briefmarke dafür gäbe es schon, die Sondermarke zu Ehren des Herrn Komponisten und Briefeschreibers van Beethoven, ausgegeben zum Beginn der Coronazeit vor einem Jahr. In schönstem Optimistenblau.

Von Bert Strebe