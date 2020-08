Hannover

Der graue Camper steht auf der viel befahrenen Königsworther Straße, hinten drauf das Fahrrad von Till Seifert, dem Singer-Songwriter, der an diesem Abend in der Burg Königsworth auftreten soll. Der Biergarten in der Calenberger Neustadt ist nur eine von vielen Stationen auf der Tour des Braunschweiger Newcomers, bei der er seine neue Single „Soweit“ vorstellt. Nicht wie üblich im Tourbus reist der 19-Jährige dabei von Auftritt zu Auftritt – sondern auf dem Rennrad. Sein Team, sein Bett und seine Gitarre begleiten ihn dabei ganz bequem mit dem Camper.

Mit dem Rennrad von Konzert zu Konzert

„Ich war es leid in den letzten Monaten nicht wirklich in Bewegung sein zu können“, sagt der Musiker über seine eher ungewöhnliche Konzerttour. Gestartet ist er mit seinem Rennrad ganz im Norden Deutschlands, in Flensburg. Nach Konzertstopps in Kiel und Hamburg tritt er nun in Hannover auf.

Anzeige

Der Biergarten der Burg Königsworth ist gut besucht, kaum ein Tisch unbesetzt. Die Bühne selbst ist eher unscheinbar an der mit Efeu bewachsenen Hauswand der Burg aufgebaut, versteckt hinter dem Eingangshäuschen. Seifert mit Gitarre und seine Pianobegleitung Nick Richter nehmen ihre Position ein. Die Gäste des Biergartens sind zwar mit ihren Getränken und Gesprächen beschäftigt, dennoch wandern die Blicke ab zu in Richtung improvisierter Bühne.

Weitere HAZ+ Artikel

Vom Herzschmerz und Durchbeißen

Mit verträumtem Augenaufschlag und viel Melancholie in der Stimme beginnt Seifert dann sein Programm. Im Gepäck hat er seine Songs „Mein Herz, dein Herz“, „Hey du“ – und „Fassaden“, eine Kritik an der Selbstdarstellung in sozialen Medien und an dem Perfektionszwang, der damit einhergeht. Bei allem Herzschmerz schwingt aber immer Hoffnung in Seiferts Texten mit. „Manchmal muss man sich einfach durchbeißen und weiter machen“, sagt er.

Musikalisch hat der Jungmusiker wenig Neues zu bieten: Die poppigen Melodien sind eingängig, die Texte einfach. Thematisch richtet er sich an ein junges Publikum, das selbst erste Erfahrungen mit der Vergänglichkeit von Liebe und Partnerschaft macht.

Lesen Sie auch: Die Burg Königsworth hat einen Biergarten für einen Sommer

Auch wenn seine Lieder mehr eine musikalische Untermalung des Abends sind, hat er den Applaus der Zuhörer und Biergartenbesucher sicher. Bei untergehender Sonne verabschiedet sich Seifert von seinem Publikum und bedankt sich mit seinem Song „Niemals allein“ bei all denen die ihm während seiner Tour zur Seite stehen.

Bis zum Gipfel der Zugspitze

Von den 1400 Kilometern seiner Tour hat der Musiker erst wenige Hundert geschafft. Nach dem Stopp in Hannover soll es weitergehen nach Braunschweig, seine Geburtsstadt. Über Magdeburg, Leipzig, Nürnberg und München fährt er dann bis zur Zugspitze, wo er Anfang September ein live übertragenes Gipfelkonzert geben will. Und neben dem Aufruf, ihn bei seinen Etappen auf dem Rad zu begleiten, sammelt Seifert auch noch Spenden für die Kindernothilfe.

Von Monika Dzialas