Wer sagt, dass Jazz immer eine ernste Sache ist? Im Capitol war die Band Snarky Puppy zu Gast. Am Donnerstag. Halloween! Und da erlauben sich die Musiker um Bassist und Bandboss Michael League eine Lachnummer. Die dreifach Grammy-ausgezeichneten Musiker, quasi das All-Star-Team ihres Genres, treten in denkbar albernen Kostümen auf. League mit Stirnband und Achtzigerjahre-Glitterjoppe, Gitarrist Mark Lettieri im Astronautenanzug, Pianist Justin M. Stanton sogar im Dirndl.

Höchster Musikeranteil im Publikum

Die ersten Töne vom Song „Coven“. Die Zuschauer zählen still mit. Sieben Schläge pro Takt. Normales Poppublikum rutscht bei so was leicht vom Stuhl. Die hier im Capitol stehen das durch. Die sind deshalb hier. Ungrade Takte, seltene Töne, aberwitzige Linien und fast übermenschliches Können sind zu bewundern. Keine Überraschung, dass das Publikum hier geschätzt zu 95 Prozent aus Leuten besteht, die selbst Musiker sind. Snarky Puppy bekommt man in Hannover nicht alle Tage zu sehen.

Erste Hannover-Show vor 14 Zuschauern

Es wird viel gespielt und wenig geredet auf der Bühne. Als League mal eine Ansage macht, erzählt er, dass der Abend im Capitol gerade erst der zweite Besuch in Hannover ist. Der erste war im November 2012. Eine hoch exklusive Angelegenheit. Andreas Hentschel vom Music College Hannover gebührt das Lob des Entdeckers. Er holte die Band in seine Schule, als andere Bühnen noch ahnungslos waren. Bei der Show im College nah am Braunschweiger Platz waren damals 14 Zuschauer. Jetzt ist das Capitol nicht ganz ausverkauft, aber dicht dran.

Musikern auf die Finger schauen: Auf einer Leinwand werden die Soli gezeigt – wie hier von Trompeter Mike Maher. Quelle: Samantha Franson

Bissige Jazzer

Was lässt so eine Musikertruppe binnen wenigen Jahren von Träumern zum Dreamteam werden? Die Snarky Puppys (zu Deutsch: Bissige Welpen) haben ja auch nur die gleichen Instrumente, dieselben Töne und Takte wie alle anderen zur Verfügung. Aber sie machen etwas anderes daraus als alle anderen.

Es ist nicht die Eins am Taktanfang oder der eine ganze bestimmte Ton. Viele Wege, Skalen, Intervalle, Triolen, Duolen führen ans Ziel – aber keiner findet so solche wie Dirndl-Derwisch Stanton und Shaun Martin mit ihren Moog-Synthesizern und der Talkbox (auffällig bei den Songs „Chonks“ und „Sleeper“), wie Trompeter Mike Maher, Saxophonist Chris Bullock, Schlagzeuger Mike Simmons und Perkussionist Nate Werth. Songs wie „Lingus“, „Tavora“ und „Bigly Strictness“ sind Beispiele dafür. Dass die Band nunmehr im letzten Monat einer siebenmonatigen Welttournee unterwegs ist, ist hier und da offensichtlich. Die Musiker sind glänzend eingespielt, aber hier und da fehlt die letzte Frische, die Magie des Aufbruchs.

„Shokufan“ – die Mitgrölnummer des Jazz

Leicht kann sich Musik, wenn sie von Überkönnern gespielt wird, ins Akademische versteigen. Aber nicht bei Snarky Puppy. Hier geht es nicht um Jazzlaborversuche, um Virtuosität um der Virtuosität willen. Am Ende geht es immer auch um Groove. Es ist nicht nur Jazz für den Kopf, sondern auch für Bauch, Hintern und Beine. Für die Stimmung und die Stimme. Traditionell singt beim Song „Shokufan“ das Publikum lauthals mit – die Snarky Puppys geben sich einige Mühe, durch Interjektionen die Zuschauer aus dem Takt zu bringen. Aber keine Chance. Sind ja schließlich fast alle Musiker.

Übermenschlicher Groove, tolle Töne und Halloween-Verkleidungen: Das Konzert der New Yorker Jazzrocker um Bassist und Bandboss Michael League lockte Zuschauer ins fast ausverkaufte Capitol, die zu 95 Prozent selbst Musiker sind.

Von Volker Wiedersheim