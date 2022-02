Die Kulturwelt rund um den Globus engagiert sich gegen den Krieg gegen die Ukraine: Igor Levit ist ebenso dabei wie Elton John, Hollywood-Schauspieler ebenso wie deutsche Literaten. Und es geht auch gegen Putin-Freunde in der russischen Kulturszene.

Igor Levit, Elton John: So kämpft die Kultur für die Ukraine

