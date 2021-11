Hannover

Auf Opernbühnen geht es zuweilen sehr blutig zu. Die Geschichte um den rasiermesserschwingenden Barbier Sweeney Todd dürfte mit an der Spitze im Ranking blutrünstiger Musiktheaterstücke liegen. Am Sonnabend hat das berühmte Musical von Stephen Sondheim in der Staatsoper Premiere. Regisseur Theu Boermans verpasst der Produktion gerade den letzten Schliff.

Und, wird es blutig? „Aber ja“, sagt Boersmans mit einem ziemlich gemütlichen holländischen Akzent. Der 71-jährige Theatermann ist auch gleichzeitig Filmemacher. Was dann zwangsläufig zu der Frage führt, wie viel seine Inszenierung mit der Verfilmung von Tim Burton mit Jonny Depp in der Hauptrolle zu tun hat. „Gar nichts, wir setzen hier nicht auf Splatter und so was.“ Ihm ging es darum, das Musical „etwas ungefährlicher zu machen“.

Also wird das Ganze auch nicht im victorianischen England spielen? Boermans setzt da eher auf Aktualisierung. „Das ereignet sich dann schon alles irgendwie im Heute.“ Ihm gehe es vor allem darum, die Mechanismen aufzuzeigen, die Sweeney Todd zu dem gemacht haben, was er dann ist. Um Moral geht es, um das, was aus Menschen gemacht werden kann.

Die Rache des Barbiers

Es ist die Geschichte um den mörderischen Barbier, der als ordnungsliebender Normalo von den Herrschenden vernichtet wird – und dann nur noch Rache will. Dem seine Frau von einem Richter namens Turpin geraubt wird, der Sweeney deshalb für ein Dutzend Jahre in eine Strafkolonie verbannt. Und der sich dann auch noch der Sweeney-Tochter bemächtigt. Boermans deutet hier so etwas wie Orgien an, mal sehen, wie sich das auf der Bühne wiederfindet.

Dieser Richter könnte irgendwo zwischen Weinstein und Epstein angesiedelt sein: „Das ist doch ganz klar, dass man da an Me Too denken muss“, so Boermans. Was aber nicht zu aufdringlich gezeigt wird. „Denn das ist ein großes, weitergehendes Problem.“

Und dann ist da noch der freudig ausgelebte Kannibalismus. In der Geschichte gibt es diese Mrs. Lovett, die einen außergewöhnlichen Laden hat – in dem die Sweeney-Opfer zu Pasteten verarbeitet werden. Das schmeckt nun der Kundschaft unsäglich gut und sorgt für ein kleines Wirtschaftswunder. Unappetitlich, aber ja, „es wird diese Pasteten geben, in einem kleinen Café, das dann so aussieht, als ob man es auch hier in Hannover irgendwo an einer Ecke finden könnte.“ Diese Mrs. Lovett, so Boermans, sei „eine ganz heutige Geschäftsfrau.“

Theu Boermans Quelle: HAZ

Das Musical wird zweisprachig über die Bühne gehen, deutsch die Dialoge, englisch die Songs: „Das war der Wunsch der Intendanz.“ Am Musical selber wurde nicht verändert, nichts gekürzt. „Das ist alles schon wunderbar in sich gefügt.“ Was auch eine besondere Herausforderung für die Sänger ist, die zugleich Schauspieler sein müssen – und umgekehrt. „Das hat unglaublich viel Mühe gekostet“, so Boermans. Und auch wenn es wenig Nähe zum Film gibt, die multifunktionale Bühne wird aufwendig mit Videos bespielt.

Und gibt es eine Moral? Vielleicht. „Sweeny Todd wollte immer ein guter Mensch sein“, sagt der Regisseur.

Für die Premiere am Sonnabend um 19.30 Uhr, gibt es nur noch Restkarten.

Von Henning Queren